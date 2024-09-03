До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від трьох міністрів та голови Фонду держмайна, - Стефанчук
До Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств, а також заява на звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України.
Про це у соцмережі Facebook повідомив глава парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
"До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від: міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М., міністра юстиції України Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О..Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.", - повідомив Стефанчук.
Він додав, що всі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.
Топ коментарі
+35 Ярослав Кийко
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+30 Tutu Tutukin
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- Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.
Військової спеціальності скоріш за все не має, але в штурмовики ще цілком придатний.
Агов, ТЦК! Ваш "клієнт"
Хто першим назве причину, через яку він буде "абсолютно непридатним"? 😂
А звітувати про виконану "роботу", звісно, ніхто і не буде.
Він теж ДУЖЕ ХОТІВ написати заяву, але його випередили!!
Тепер, вони, мабуть, підуть прямо у ТЦК, для проходження медкомісії та уточнення особистих данних?? Як по Закону
чи в окоп? щоб іншим міністрам жилось спокійно.
Форми будь яких заяв не містять "з повагою" чи "цілую крєпка, ваша рєпка".
Я беседовал там
С господином - начальником крыс.
Крысы сходят на берег
В ближайшем порту
В надежде спастись...." ("Титаник")
"Свої" отримали хвилину слави та з мільйонними статками залишили корито.
Настав час замів- корупціонерів, які отримають пустопорожні підозри, але виявляться такими больненькими, що за місяць теж залишать країну
Пересування ліжок у борделі вийшло на турбо-режим
https://www.yahoo.com/news/ukraine-arms-chief-two-other-143407320.html
за короткое время уже куча *******
Причини ми описували раніше
25.08.2024 Хроніка
Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» передало в Кабінет міністрів пропозиції щодо передачі майна і земельних ділянок з свого балансу. Перелік включає 18 земельних ділянок і 20 будівель різного функціоналу. Власне Камишін і голова наглядової ради громадянин Грузії Давид Ломджарія і були поставлені туди для вирішення приватизації цього майна. (по темі Хроніка знищення. 'Укроборонпром' https://link.medium.com/M8jlagmklMb ) Міністр юстиції України Малюська проігнорував вимогу Зеленського про юридичну заборону виконання рішення Кропивницького апеляційного суду про звільнення колишнього співробітника ГУР Романа Червінського. Червінський вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави благодійним фондом Петра Порошенко. Малюська вже давно хоче у відставку і відмовився підписувати будь-які документи. Голова Фонду державного майна України Коваль В.С. пішов причепом звільняючи місце для чергового розкрадача державного майна. Цей віддав на приватизацію підприємство з виготовлення протезів в Києві.
Хроніка https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Хоч розуміє,у кого на побігеньках?
У ворожого генерал-лейтенанта?