До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від трьох міністрів та голови Фонду держмайна, - Стефанчук

До Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств, а також заява на звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України.

Про це у соцмережі Facebook повідомив глава парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від: міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М., міністра юстиції України Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О..Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.", - повідомив Стефанчук.

Він додав, що всі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.

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