Міністерка з питань реінтеграції ТОТ Верещук подала у відставку
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук подала заяву про відставку.
Про це вона написала у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Перезавантаження Після майже трьох років в Уряді, сьогодні подала заяву про відставку. Дякую Президенту за довіру! Дякую Премʼєру та членам Уряду за співпрацю! Дякую народним депутатам за підтримку! Дякую команді Мінреінтеграції за працю та відданість справі! Служу Українському народові!" - написала Верещук.
Нагадаємо, що у вівторок, 3 вересня, до Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств, а також заява на звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України.
Згодом до Верховної Ради надійшла заява про відставку від віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.
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Ми на порозi грандиозного шухеру...
Ой, што щас будєт!.. (с)
ти хоч і не вєнєра, але в тебе є щось таки вєнєріческоє.....
А направду ніхто того не знає, де випірне наша Мері Дупінс. Ану як вітер не туди подме, куди навангували
погодні шаманисиноптики? От і халепа може трапитися.
Уявіть собі, скажімо, таке: хотіла та Жаба-Мандрівниця полетіли до Австрії. А вітер помінявся, і її понесло в іншу сторону. Наприклад, на Херсонщину. А там орки у кущах сидять. Побачили - летить якась холєра. Навалили повні штани з переляку і бабахнули в її сторону з усього, що мали...
...А на ранок у всіх ЗМІ - красіві некрологи і знимка Мері Дупінс з чорною смужкою.
До корита важко діставатись!
Ще один...
«На нові місця міністрів прийдуть колишні регіонали, корупціонери та люди з проросійським минулим. Практика показала, що вони є найбільшими патріотами України. Випадок з Олегом Татаровим це доводить», - сказав Арахамія
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На кінець 2018 року Верещук мала у співвласності чотири квартири (дві у Львові, по одній у Броварах та в Раві-Руській), чотири земельні ділянки та новий автомобіль Toyota Camry.
За підрахунками журналістів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96_%D0%B7_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC Bihus.info , станом на вересень, зовнішня передвиборча агітація Слуги Народу була найдорожчою у Києві (16 млн грн), хоча партія відмовилась від державного фінансування.
Зрештою, на виборах мера Києва Верещук посіла 5-те місце з результатом 5,44 %.
Шановну чекає слідчий з ГПУ ДБР СБУ МВС, та ще з десяток структур в Україні! Чи може вона хоче ще на курси попасти, щоб у послиці??
заміна усіх міністрів на
5 є-факк-тивних мін'єджера+одного хламідію
людигниди.
Скоріш за все усі ці звільнені патріоти-міністри разом з сім'ями втечуть з України.
- чи, як завжди, чергова зеленська йуда "тіхо уйдьОт в лЄс"?..
Ось там і опиниться,а при іншій владі,там і залишиться.