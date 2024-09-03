Міністерка з питань реінтеграції ТОТ Верещук подала у відставку

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук подала заяву про відставку.

Про це вона написала у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Перезавантаження Після майже трьох років в Уряді, сьогодні подала заяву про відставку. Дякую Президенту за довіру! Дякую Премʼєру та членам Уряду за співпрацю! Дякую народним депутатам за підтримку! Дякую команді Мінреінтеграції за працю та відданість справі! Служу Українському народові!" - написала Верещук.

Нагадаємо, що у вівторок, 3 вересня, до Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств, а також заява на звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України.

Згодом до Верховної Ради надійшла заява про відставку від віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

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