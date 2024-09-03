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Міністерка з питань реінтеграції ТОТ Верещук подала у відставку

Ірина Верещук

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук подала заяву про відставку.

Про це вона написала у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

 "Перезавантаження Після майже трьох років в Уряді, сьогодні подала заяву про відставку. Дякую Президенту за довіру! Дякую Премʼєру та членам Уряду за співпрацю! Дякую народним депутатам за підтримку! Дякую команді Мінреінтеграції за працю та відданість справі! Служу Українському народові!" - написала Верещук.

Нагадаємо, що у вівторок, 3 вересня, до Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств, а також заява на звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України.

Згодом до Верховної Ради надійшла заява про відставку від віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

Читайте: РФ не просила організувати гуманітарний коридор з Курської області, - Верещук

Автор: 

Кабмін (14082) відставка (1462) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+56
ЗЕс...ка ФСБешна - щоб ти здохла десь під парканом за те скільки горя ти принесла українцям своєю "діяльністю"!!!
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03.09.2024 22:12
+48
Це та що на парасольці літала та Чонгар розміновувала з запуском "шатлів"?
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03.09.2024 22:14
+35
А то що то за такий шухер в зелених почався?
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03.09.2024 22:13
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ЗЕс...ка ФСБешна - щоб ти здохла десь під парканом за те скільки горя ти принесла українцям своєю "діяльністю"!!!
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03.09.2024 22:12 Відповісти
👍👍👍
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03.09.2024 22:41 Відповісти
А то що то за такий шухер в зелених почався?
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03.09.2024 22:13 Відповісти
"пірізагрузка"
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03.09.2024 22:15 Відповісти
Послів та консулів не вистачає
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03.09.2024 22:24 Відповісти
Таке враження, що криси з тонучого корабля побігли...
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04.09.2024 08:31 Відповісти
Так, шухєр дійсно вийшов некислий...
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05.09.2024 00:21 Відповісти
Це та що на парасольці літала та Чонгар розміновувала з запуском "шатлів"?
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03.09.2024 22:14 Відповісти
Та сама
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03.09.2024 23:05 Відповісти
Правильно писати - "та сама гнида".
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04.09.2024 09:22 Відповісти
Що відбувається? Команду боневтіків взяли за сраку? Не вірю... Ми б зараз дивились на переговори дєрьмака з путіним. Тут щось глибше...
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03.09.2024 22:14 Відповісти
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав до Ради заяву про відставку, про це повідомив спікер ВР Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

Ми на порозi грандиозного шухеру...
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04.09.2024 09:12 Відповісти

Ой, што щас будєт!.. (с)
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05.09.2024 00:23 Відповісти
Щурі драпають..
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03.09.2024 22:15 Відповісти
Зовсім ні,там черга з щурів,час інших підійшов.
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03.09.2024 22:17 Відповісти
100пудово! Там же ж не проста шалава, там є зв'язки зі службами і там сказали: "Шухєр наближається, пора ставати на лижі!" Думаю, що дуже скоро вона випірне десь за кордоном.
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03.09.2024 22:18 Відповісти
звичайна коритна ротація, нічого більше.
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03.09.2024 22:24 Відповісти
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03.09.2024 22:15 Відповісти
Ротація біля корита.
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03.09.2024 22:15 Відповісти
Боюсь нових призначень,- вони завжди гірші, ніж попередні
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03.09.2024 22:16 Відповісти
Я Вас прошу... Навіть мені важко уявити, що може бути гіршим за Молюска в якості міністра юстиції.
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05.09.2024 00:24 Відповісти
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03.09.2024 22:16 Відповісти
Взагалі то в Україні -Національний банк,а "центральний"-то в козлостані і до речі чому це банк робить прогноз скільки виїде населення,маячня якась
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03.09.2024 22:51 Відповісти
Ну, спалився кацап, чого ти до нього причепився
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03.09.2024 23:08 Відповісти
спалився чи не спалився, а з таким станом електрики, міліони українців поїдуть грітись в Європу
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04.09.2024 00:11 Відповісти
Пішли,очікуючи відставки простроченого.
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03.09.2024 22:16 Відповісти
Такая колоритная личность не останется без должности. Еще служить и служить.
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03.09.2024 22:16 Відповісти
Реально у балагані якийсь кавардак. 😁
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03.09.2024 22:16 Відповісти
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03.09.2024 22:16 Відповісти
як в старому анекдоті:
ти хоч і не вєнєра, але в тебе є щось таки вєнєріческоє.....
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03.09.2024 22:51 Відповісти
I випiрне за кордоном..
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04.09.2024 09:16 Відповісти

А направду ніхто того не знає, де випірне наша Мері Дупінс. Ану як вітер не туди подме, куди навангували погодні шамани синоптики? От і халепа може трапитися.
Уявіть собі, скажімо, таке: хотіла та Жаба-Мандрівниця полетіли до Австрії. А вітер помінявся, і її понесло в іншу сторону. Наприклад, на Херсонщину. А там орки у кущах сидять. Побачили - летить якась холєра. Навалили повні штани з переляку і бабахнули в її сторону з усього, що мали...
...А на ранок у всіх ЗМІ - красіві некрологи і знимка Мері Дупінс з чорною смужкою.
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05.09.2024 00:14 Відповісти
Сумувати ніхто не буде.
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03.09.2024 22:17 Відповісти
Але треба зустріч, з слідчими ГПУ, ДБР, СБУ, МВС, і т.д., пройти, після усього, що наробили в нікчемному уряді, оці особи!!
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03.09.2024 22:32 Відповісти
Парасольку зламала.
До корита важко діставатись!
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03.09.2024 22:17 Відповісти
По ходу под прикрытием «увольнения» потужного лидора крысы побежали с корабля.
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03.09.2024 22:18 Відповісти
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав до Ради заяву про відставку, про це повідомив спікер ВР Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

Ще один...
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04.09.2024 09:17 Відповісти
я ухо жук! більше розміновувати нічого! ))
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03.09.2024 22:19 Відповісти
⚡️Арахамія анонсував потужне перезавантаження уряду

«На нові місця міністрів прийдуть колишні регіонали, корупціонери та люди з проросійським минулим. Практика показала, що вони є найбільшими патріотами України. Випадок з Олегом Татаровим це доводить», - сказав Арахамія

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03.09.2024 22:20 Відповісти
Класичний український чиновник.
На кінець 2018 року Верещук мала у співвласності чотири квартири (дві у Львові, по одній у Броварах та в Раві-Руській), чотири земельні ділянки та новий автомобіль Toyota Camry.
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03.09.2024 22:20 Відповісти
16 липня 2020 року фракція партії «Слуга народу» у ВРУ провела праймеріз серед кандидатів для участі у виборах Київського міського голови, де Верещук отримавши 87 голосів, у тому числі голос Президента Зеленського. Пізніше вона й стала офіційною кандидаткою на посаду мера Києва від партії.
За підрахунками журналістів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96_%D0%B7_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC Bihus.info , станом на вересень, зовнішня передвиборча агітація Слуги Народу була найдорожчою у Києві (16 млн грн), хоча партія відмовилась від державного фінансування.
Зрештою, на виборах мера Києва Верещук посіла 5-те місце з результатом 5,44 %.
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03.09.2024 22:29 Відповісти
подейкують, шо лисий з йузіком патріотичні тату з себе зрізають ))
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03.09.2024 22:20 Відповісти
Щоб ти **** здохла, но поперше відчула на собі, кожною клітиною, яку шкоду ти шалава принесла Україні і народу!!!😡 Горіти тобі вічність в аду!!! Будь ти проклята навіки.... Амінь ......
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03.09.2024 22:21 Відповісти
Скоро - таваріщь ЗЕ! праізашла чюдовіщьная ашибка!
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03.09.2024 22:21 Відповісти
А що відбувається? Вони що там показалися. Де міністерський профсоюз? Чого не втручається у звільнення? Тіпа не маєте права, де свободи, конвенції, цивілізований Захід, цінності і інша лабуда. Як так за один день пачкою звільняти без роз'яснень? Так же ж можна і у в'язницю всіх скопом. Тихо, чинно, благородно. По старому. Головне добровільно. Ха ха ха.
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03.09.2024 22:21 Відповісти
А селфi по Парижам чи Лондонам будуть?
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03.09.2024 22:22 Відповісти
А як же ж Тільки чуть попізже
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04.09.2024 00:16 Відповісти
Дуже шкода, що ніде не підсковзнеться, та не впаде головою об бордюру
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03.09.2024 22:22 Відповісти
Поціновувачка ВВХ і МП теж вирішила тихенько піти в ліс?
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03.09.2024 22:23 Відповісти
Скільки щурів має втекти з корабля, щоб він перекинувся? А скільки, щоб устояв?
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03.09.2024 22:24 Відповісти
Нічого собі перетрубація
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03.09.2024 22:25 Відповісти
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав до Ради заяву про відставку, про це повідомив спікер ВР Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.
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04.09.2024 09:19 Відповісти
Яка ж це відставка, без ОСОБИСТОЇвідповідальності, за розміновані території України та шатли на Крим для орків??
Шановну чекає слідчий з ГПУ ДБР СБУ МВС, та ще з десяток структур в Україні! Чи може вона хоче ще на курси попасти, щоб у послиці??
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03.09.2024 22:28 Відповісти
Та ви шо? Зебарани будуть дуже плякати, як же вони без неї?
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03.09.2024 22:29 Відповісти
Афганський сценарій повторюється.
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03.09.2024 22:30 Відповісти
у твоїх кацапських фантазіях,хіба що.
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03.09.2024 22:58 Відповісти
піде Чонгар заміновувати ?
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03.09.2024 22:32 Відповісти
правильно
заміна усіх міністрів на
5 є-факк-тивних мін'єджера+одного хламідію
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03.09.2024 22:34 Відповісти
ух ти диви, як косяком пішли!!! це добре! виборами неможливо вигнати, бо війна, то хоч самі трохи повтікають....
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03.09.2024 22:37 Відповісти
Шо, и себя вписал???
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03.09.2024 23:16 Відповісти
Ця вже накрала і хоче тихо піти лісом. Решта ще не можуть зупинитися.
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03.09.2024 22:42 Відповісти
Подивимось куди тепер залетить на парасолі москальська ************ з Рави-Руської Мері Попінс...
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03.09.2024 22:45 Відповісти
Видно штати на пісюна добре солі насипали нашому лідору раз голови полетіли.
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03.09.2024 22:47 Відповісти
Йдуть маріонетки, котрі ні на що насправді й не впливали. Вони лиш слухняно виконували вказівки з ОПи. Якби справді "насипали", то зараз би розбігалися зовсім інші люди гниди.
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04.09.2024 09:40 Відповісти
По цій персоні дуже багато запитань
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03.09.2024 22:48 Відповісти
https://t.me/VVgorkovenko/12887 Володимир Горковенко : "Чуєте шум та гамір? Це в одному публічному закладі ліжка пересувають"
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03.09.2024 22:55 Відповісти
Сподіваюсь коли влада в Україні зміниться вона ще постане перед судом за свою діяльність.
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03.09.2024 23:00 Відповісти
Судячи по фамілійо, клака Дерьмака дружно йде. Скоріш за все, Шмиганту делают фсьо. Значить. шмигант стане номіналом і піде геть. А ці підписанти скажуть - та ми навіть світло в кабінетах не виключали. В шалмані щось задумали.
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03.09.2024 23:00 Відповісти
Невже дочекалися?
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03.09.2024 23:02 Відповісти
Пол года бубочка колебался(под давлением). Ладно за мендельшей так убивался, а в этой шо нашел?
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03.09.2024 23:14 Відповісти
Таке відчуття що криси біжуть з судна що тоне.
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03.09.2024 23:02 Відповісти
....в якому старанно прогризали дно.
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04.09.2024 10:18 Відповісти
Служу Українському народові!" - та йди вже служити в свою сiльраду. Раскокетничалась , видите ли. Власть поменяется - свое огребешь. Надеюсь у тупой ума не хватило натырить денег, шобы чухнуть за бугор.
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03.09.2024 23:08 Відповісти
Що тепер буде з реінтеграцією тимчасово окупованих територій України?
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03.09.2024 23:12 Відповісти
Усі вони накрали грошей досить. Не безбідне життя у Лондоні вистачить.
Скоріш за все усі ці звільнені патріоти-міністри разом з сім'ями втечуть з України.
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03.09.2024 23:14 Відповісти
Хто ж тепер верещати буде?
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03.09.2024 23:35 Відповісти
В Курск,дипломатом.
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03.09.2024 23:37 Відповісти
Якщо, кожне нове призначення зе гірше чим попереднє, то я не знаю кого можна призначити замість верещучки, наприклад валентину матвієнко чи якусь другу відьму з аду, чи може данилу гетьманцева чи шуфрича десь такий рівень на мою думку.
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03.09.2024 23:38 Відповісти
В резюме на посаду обов'язково вказати скільки вбив чеченців.
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03.09.2024 23:46 Відповісти
Говорять люди "на лижі встали..."
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03.09.2024 23:48 Відповісти
щурі побігли з корабля?
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04.09.2024 00:32 Відповісти
Справу свою зробила - розмінувала Південь. Час вже і до пуйла повертатись, чи на західний кордон красти на контрабанді як робила при янику
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04.09.2024 02:32 Відповісти
Ірка Поппінс ПНХ.
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04.09.2024 02:51 Відповісти
Що, просто звільнилася? А хто відповідати за « про@би» , шатли Чонгара та інші вчинки буде? Так, злилися тихенько в ліс, за роками народ забуде що ви наробили? Важко вірити, що наступники будуть профі… Не всі обирали Зелених, а ковтаємо сльози всією країною..
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04.09.2024 04:41 Відповісти
Гнида Верещук подала у відставку, хто цю гопницю з Рава-Руської взагалі допустив до міністерства коли її рівень розумовий це цигарки возити контрабасом в репетузах до Польщі через кордон...
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04.09.2024 05:30 Відповісти
Щось знає. Буде втікати за кордон, як і з часом зеленський, єрмак і вся їхня банда
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04.09.2024 05:58 Відповісти
..ну хоча б тепер її згодиться "прийняти" СІЗО СБУ?..
- чи, як завжди, чергова зеленська йуда "тіхо уйдьОт в лЄс"?..
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04.09.2024 06:09 Відповісти
ціний свідок багато чого може розповісти про розмінування Чонгару...про шатли....але втече...
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04.09.2024 07:45 Відповісти
тепер верещук здрисне за кордон і уникне відповідальності за всі свої злочини проти українського народу, якому вона, за її словами, "служила"
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04.09.2024 07:48 Відповісти
А тепер хай піде повіситься або втопиться. Так хочеться хочь якогось позитива.
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04.09.2024 08:39 Відповісти
Шапокляк, накрилася вже статків, нікчема кончена. Руки в крові українців, тепер ходи і озирайся, тварина. Втеча не спасе. ***** фсбешна. ВСЯ Рава-Руська знає цю чуму, жодного позитивного слова
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04.09.2024 09:12 Відповісти
Що ****, наробила біди і тікаєш? Щоб вона, ця біда вернулася тобі до сьомого коліна, а вон вернеться на всі 100!!!
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04.09.2024 10:32 Відповісти
Де там ще немає посла?
Ось там і опиниться,а при іншій владі,там і залишиться.
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04.09.2024 11:43 Відповісти
Дуже довго вона біля "корита" трималася та у лідерах із заподіяння зла Державі.
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04.09.2024 12:44 Відповісти
 
 