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До Ради надійшла заява про відставку віцепрем’єрки Стефанішиної, - Стефанчук

Ольга Стефанішина

До Верховної Ради надійшла заява про відставку від віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

Про це у соцмережі Facebook повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

За словами голови Верховної Ради, заяву Стефанішиної буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Стефанішина звільнення

Нагадаємо, що у вівторок, 3 вересня, до Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств, а також заява на звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України.

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Автор: 

ВР (14967) звільнення (2672) Стефанчук Руслан (758) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
+20
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03.09.2024 21:18
+15
Але жоден ефективний менеджер ОП не постраждав.
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03.09.2024 21:13
+13
Це пов'язано з катастрофічним дефіцитом бюджету, та катастрофою економіки - вони всі тупо тікають.
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03.09.2024 21:15
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Хто там ше не вспів?
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03.09.2024 21:10 Відповісти
Невже сосуд її краснобайства нарешті показав дно...
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03.09.2024 21:11 Відповісти
Це справжній "Атас!!!"
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03.09.2024 21:11 Відповісти
Рвут когті...
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03.09.2024 21:12 Відповісти
Але жоден ефективний менеджер ОП не постраждав.
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03.09.2024 21:13 Відповісти
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03.09.2024 21:13 Відповісти
Це пов'язано з катастрофічним дефіцитом бюджету, та катастрофою економіки - вони всі тупо тікають.
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03.09.2024 21:15 Відповісти
*** там вони тікають, просто ліжка переставляють
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03.09.2024 21:19 Відповісти
там уже 5 тушок звалює, до завтра ще будуть заяви. вони всі звалять за кордон, а ви розгрібайте їх діянія за 5 років.
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03.09.2024 22:17 Відповісти
Треба терміново резюме пошукати на комп'ютері - стільки вакансій за добу!
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03.09.2024 21:15 Відповісти
віцепрем'єрки... віцепрем'єр-міністерки...

Віцепрем'єркині... Віцепрем'єркині-міністеркині...

*******...
Як добре, що я старий і скоро помру!
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03.09.2024 21:17 Відповісти
ком-он, дядьку, ми ще потанцюємо на похованнях усіх ціх члєнкінь
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03.09.2024 22:08 Відповісти
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03.09.2024 21:18 Відповісти
Подивитеся де ці Екси випливуть: радниками ОП і послами
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03.09.2024 21:18 Відповісти
Класичний український чиновник. Має три квартири в Одесі та одну в Києві.
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03.09.2024 21:18 Відповісти
Ну це зелена вишенька на торт,і чого тільки цей зе цирк- вже ненапридумував "зевлада без дна"
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03.09.2024 21:18 Відповісти
Там "советника" Шурму уволили... Видимо пойдет на должность министра.

P.s. "Все их новые лица, будут значительно хуже прежних" (с)
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03.09.2024 21:19 Відповісти
перша пашёл! наступні з кора*** верховної ради, прямуючої курсом руцкого кора ***, йдут завтра! ))
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03.09.2024 21:20 Відповісти
Прем'єркою зроблять-цю тупу,Єрмаківську,корабельну сосну,буде чай з коксом щоранку Потужному носити і напарювати європейцям про відсутність корупції та розказувати про чудові,диктаторські реформи Єрмака-Татарова.
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03.09.2024 21:21 Відповісти
Щурі втікають?
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03.09.2024 21:25 Відповісти
Щось надто багато заяв про відставку,схоже запахло смаженим.
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03.09.2024 21:28 Відповісти
Так що тоді з євронтеграцією?
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03.09.2024 21:28 Відповісти
Ну от тому і подала. Ще 10 років воду у ступі товкти ?
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03.09.2024 22:27 Відповісти
Дивіться, можливо у цих людей, є совість. Вони сказали:нам досить, дякуємо український народ. Цікаво чи хтось з них залишиться в Україні?, думаю ні
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03.09.2024 21:34 Відповісти
Міністр не знає що таке буква "Ї"..... в алфавіті України
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03.09.2024 21:36 Відповісти
ой!
стефанішина, таку маячню несла про євроінтеграцію.
то, що ж трапилось?
а, що верещук? всіх курчан до сум притарабанила?
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03.09.2024 21:37 Відповісти
А чому військовий збір іде в держбюджет, а не на спецрахунок міністерства оборони...чому ми нічого не знаємо про ефективних військових менеджерів...тільки знаємо про військових волонтерів за якими полює кремлівська агентура у нас в країні
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03.09.2024 21:45 Відповісти
А забрати це зелене непорозуміння з ефективними менеджерами,бо країні тяжко збіг 5 паразитів,питання не виріше ,боневтік пора на вихід на
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03.09.2024 21:46 Відповісти
Це переддень змін у Шмигаля та групи осіб, які призвели Україну своєю нікчемністю, до кривавих наслідків!!
А хто дєвушкаф нахарчовує, той їх і супроводжує!!
Невже вона, теж піде на курси операторів дронів, як Таня Чорновіл??
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03.09.2024 21:50 Відповісти
Не відпускати доки Україна не стане членом ЕС . Стефанишина працювала над цім . Де результат ?
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03.09.2024 21:51 Відповісти
Награлися з лялькою і викинули
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03.09.2024 22:03 Відповісти
Чергова "корабельна сосна", ********** zелена, віце- прем'єрка, ***...
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03.09.2024 22:13 Відповісти
доклала "титанічних зусиль".щоб Україна не була ні в ЄС.ані в НАТО...може спокійно йти на відпочинок із "юдиними срібняками"
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03.09.2024 22:13 Відповісти
За їх нікчемну роботу, в будинку уряду, їм треба скасовувати 💯% записи у Трудовій книжці і притягувати до ОСОБИСТОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ!
А так званий уряд шмигаля, як був нікчемний, так і завершив свій час існування… Розбігаються пацюки на посадах,перед сценарієм з ОПУ!! Але їх відповідальність, ніхто не відміняв!!
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03.09.2024 22:18 Відповісти
Можна розцінювати,що вступ України в ЄС і НАТО вже під загрозою.
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03.09.2024 22:24 Відповісти
А що такоє? Так гарно йшли в ЄС, такі бравурні звіти були і тут бац..
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03.09.2024 22:31 Відповісти
ну правильно!
якщо МКС в ЄС не здатен арештувати пукіна-шаломова в монголії, то нащо Україні інтегруватись в таке ЄС? і тому після її звільнення треба також взагалі скасувати таку посаду і таке міністерство!
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03.09.2024 22:35 Відповісти
"Сёмочка, мой дедушка держал бордель в Одессе. И таки когда не шли дела, падала выручка, он менял ******, а не переставлял кровати!"
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03.09.2024 23:00 Відповісти
Ну ця хоч красівая, на відміну від верещучки. Але на такій посаді це не має значення.
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04.09.2024 04:22 Відповісти
Наконец-то!
Новая, молодая команда поведёт нас к победе!
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04.09.2024 09:33 Відповісти
 
 