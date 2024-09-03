До Ради надійшла заява про відставку віцепрем’єрки Стефанішиної, - Стефанчук
До Верховної Ради надійшла заява про відставку від віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.
Про це у соцмережі Facebook повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
За словами голови Верховної Ради, заяву Стефанішиної буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.
Нагадаємо, що у вівторок, 3 вересня, до Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств, а також заява на звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України.
Топ коментарі
+20 Перехватчик
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+15 Герхард
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+13 Vik Tor #521724
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Віцепрем'єркині... Віцепрем'єркині-міністеркині...
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Як добре, що я старий і скоро помру!
P.s. "Все их новые лица, будут значительно хуже прежних" (с)
стефанішина, таку маячню несла про євроінтеграцію.
то, що ж трапилось?
а, що верещук? всіх курчан до сум притарабанила?
А хто дєвушкаф нахарчовує, той їх і супроводжує!!
Невже вона, теж піде на курси операторів дронів, як Таня Чорновіл??
А так званий уряд шмигаля, як був нікчемний, так і завершив свій час існування… Розбігаються пацюки на посадах,перед сценарієм з ОПУ!! Але їх відповідальність, ніхто не відміняв!!
якщо МКС в ЄС не здатен арештувати пукіна-шаломова в монголії, то нащо Україні інтегруватись в таке ЄС? і тому після її звільнення треба також взагалі скасувати таку посаду і таке міністерство!
Новая, молодая команда поведёт нас к победе!