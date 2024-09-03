До Ради надійшла заява про відставку віцепрем’єрки Стефанішиної, - Стефанчук

До Верховної Ради надійшла заява про відставку від віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

Про це у соцмережі Facebook повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

За словами голови Верховної Ради, заяву Стефанішиної буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Нагадаємо, що у вівторок, 3 вересня, до Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств, а також заява на звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України.

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