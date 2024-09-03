Велике перезавантаження уряду можна очікувати цього тижня. Більше половини Кабміну зазнає кадрових змін - Арахамія

З наступного тижня в Кабінеті міністрів почнеться "велике перезавантаження".

Про це заявив голова правлячої фракції Слуга народу Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

"Більше 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін. Завтра нас чекаю день звільнень, а післязавтра день призначень", - уточнив Арахамія.

Остаточний перелік змін буде визначений на засіданні фракції (Слуга народу, - Ред.) 4.09.

Як повідомлялось раніше, до Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств, а також заява на звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України.

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