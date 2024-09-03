Велике перезавантаження уряду можна очікувати цього тижня. Більше половини Кабміну зазнає кадрових змін - Арахамія
З наступного тижня в Кабінеті міністрів почнеться "велике перезавантаження".
Про це заявив голова правлячої фракції Слуга народу Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.
"Більше 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін. Завтра нас чекаю день звільнень, а післязавтра день призначень", - уточнив Арахамія.
Остаточний перелік змін буде визначений на засіданні фракції (Слуга народу, - Ред.) 4.09.
Як повідомлялось раніше, до Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств, а також заява на звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України.
Топ коментарі
+45 Serg Poff
показати весь коментар03.09.2024 19:34
+33 Анатолий К #427424
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+32 Анатолий К #427424
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Даже, якщо в бочку з прокисшими огірками вкинути кілька свіжих, то вміст бочки не посвіжіє.
Зелену владу може вилікувати тільки лікувальний пристрій помилково приписаний доктору Жозефу Гійотену.
(Соловьев Л. В., "Повесть о Ходже Насреддине")
Бо уряд там, а не де-інде
https://bastion.tv/viina_t204
малюску в китай?
На керувалися до повного ДЕФОЛТУ та РОЗВАЛУ економіки!
Скільки вам часу треба, щоб всім повіситись в раді?
має бути величне!!!
міняємо гівно на більш рідке гівно…
03.09.2024 23:11