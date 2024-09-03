Большую перезагрузку правительства можно ожидать на этой неделе. Более половины Кабмина претерпевает кадровые изменения, - Арахамия
Со следующей недели в Кабинете Министров начнется "большая перезагрузка".
Об этом заявил глава правящей фракции слуга народа Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.
"Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения. Завтра нас ожидает день увольнений, а послезавтра день назначений", - уточнил Арахамия.
Окончательный перечень изменений будет определен на заседании фракции (Слуга народа. - Ред.) 4.09.
Как сообщалось ранее, в Верховную Раду подали заявления на увольнение руководители трех министерств, а также заявление на увольнение поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины.
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+45 Serg Poff
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Даже, якщо в бочку з прокисшими огірками вкинути кілька свіжих, то вміст бочки не посвіжіє.
Зелену владу може вилікувати тільки лікувальний пристрій помилково приписаний доктору Жозефу Гійотену.
(Соловьев Л. В., "Повесть о Ходже Насреддине")
Бо уряд там, а не де-інде
https://bastion.tv/viina_t204
малюску в китай?
На керувалися до повного ДЕФОЛТУ та РОЗВАЛУ економіки!
Скільки вам часу треба, щоб всім повіситись в раді?
має бути величне!!!
міняємо гівно на більш рідке гівно…
03.09.2024 23:11