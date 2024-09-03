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Большую перезагрузку правительства можно ожидать на этой неделе. Более половины Кабмина претерпевает кадровые изменения, - Арахамия

Давид Арахамія

Со следующей недели в Кабинете Министров начнется "большая перезагрузка".

Об этом заявил глава правящей фракции слуга народа Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения. Завтра нас ожидает день увольнений, а послезавтра день назначений", - уточнил Арахамия.

Окончательный перечень изменений будет определен на заседании фракции (Слуга народа. - Ред.) 4.09.

Как сообщалось ранее, в Верховную Раду подали заявления на увольнение руководители трех министерств, а также заявление на увольнение поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины.

Читайте также: Рада на этой неделе планирует уволить 4 министров, - Железняк

Автор: 

Кабмин (14026) назначение (2172) увольнение (2676) Арахамия Давид (989) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+45
..просто идите нахер.. все..
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03.09.2024 19:34
+33
Замість Сирського Коля Котлєта. Все таки має хоч якийсь стаж, бо серед них всіх кіоскерів, ботаніків, маміних синочків, один командував бригадою бандитів.
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03.09.2024 19:38
+32
Що таке уряд сьогодні - це команда слугориг, а точніше облличчя Зеленського. Сидять на троні Зеленський, єрмак, стефанчук, арахамія, татаров, шурма, смірнов, подоляк та інші і граються в політикку. Поставили одних своїх, черкез рік прибрали і вони пішли з брудом, який накидували на імідж України, поставили других, третіх, п'ятих... а головна проблема в цих, що сидять на троні.
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03.09.2024 19:36
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Арахамія прем'єром. Безугла спікером. Шурма замість Сирського.
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03.09.2024 19:34 Ответить
Замість Сирського Коля Котлєта. Все таки має хоч якийсь стаж, бо серед них всіх кіоскерів, ботаніків, маміних синочків, один командував бригадою бандитів.
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03.09.2024 19:38 Ответить
!!
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03.09.2024 21:16 Ответить
Ого... Так ми і не встигнемо оговтатися від "перемог".....
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03.09.2024 21:43 Ответить
..просто идите нахер.. все..
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03.09.2024 19:34 Ответить
👏👍
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03.09.2024 19:34 Ответить
А як вони підуть на себе?
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03.09.2024 20:13 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.09.2024 22:02 Ответить
Абіззяну заховати!
Більше не показувати!
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03.09.2024 19:34 Ответить
Що таке уряд сьогодні - це команда слугориг, а точніше облличчя Зеленського. Сидять на троні Зеленський, єрмак, стефанчук, арахамія, татаров, шурма, смірнов, подоляк та інші і граються в політикку. Поставили одних своїх, черкез рік прибрали і вони пішли з брудом, який накидували на імідж України, поставили других, третіх, п'ятих... а головна проблема в цих, що сидять на троні.
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03.09.2024 19:36 Ответить
А ти - шо в нас - пам"ятник
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03.09.2024 19:37 Ответить
Більше половини Кабміну вже достатньо наколядувало і звалило "відпочивати" в Емірати?
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03.09.2024 19:37 Ответить
звісно, в них ротація. Накрав - виїхав за кордон, уступи місце іншому накрасти.
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03.09.2024 19:37 Ответить
Тіпа солідарность, мля...
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03.09.2024 20:24 Ответить
злочинне угрупування. Тримаються купи, один одного не здають. Але перед плебсом грають дивовижні ролі , то вони держзраду розкриють, то корупцію викриють, то судові процеси проводять, які закінчуються невпинно лише виїздом за кордон, на молочні ріки, киселеві береги. Ірина Фаріон їхала за кордон з 200 євро в гаманці, і хотіла після відпочинку далі продовжувати боротьбу за Україну, але ці артисти з погорілого російського театру таким не дозволяють жити.
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03.09.2024 21:16 Ответить
Всі наступні кадрові рішення теперішньої влади були гірші ніж попередні. Так що нічого доброго від перестановки пішаків чекати не варто, коли ляльководи дерьмаки та рембо-татарови на місці.
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03.09.2024 19:38 Ответить
Мешканець зоопарку знайшовся, а то вже переживати став, що повернувся до свого розплідника
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03.09.2024 19:39 Ответить
Краще перезавантаження - це коли всіх клоунів повигоняють з кабміну та на їх місця повернуть патріотичних професіоналів.
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03.09.2024 19:40 Ответить
Ouch...
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03.09.2024 19:40 Ответить
Всіх, крім "гаманців" Єрмака. Приватизація держави завгоспом триває...
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03.09.2024 19:42 Ответить
Угу! Одних мерзотників замінять ще більшими другими мерзотниками. Від зміни місць доданків сума не змінюється.
Даже, якщо в бочку з прокисшими огірками вкинути кілька свіжих, то вміст бочки не посвіжіє.
Зелену владу може вилікувати тільки лікувальний пристрій помилково приписаний доктору Жозефу Гійотену.
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03.09.2024 19:42 Ответить
В поїзді в якому спека під 40 градусів ,бабуся питається в осетина - сусіда ,котрий збирався лягати спати ."Молодой человек, а Вы носки хоть иногда меняете???-на що, осетин , з усмішкою відповів бабусі, "конешна , дорогая, меняем при том каждое утро с ноги на ногу..."
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03.09.2024 19:43 Ответить
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03.09.2024 19:43 Ответить
- Когда вы будете повторять за мною слова молитвы, - раздельно и громко сказал Ходжа Насреддин, - ни один из вас, ни тем более сам Джафар, не должен думать об обезьяне!

(Соловьев Л. В., "Повесть о Ходже Насреддине")
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03.09.2024 19:43 Ответить
ОПу треба виселяти, арахламію, єрмака і інші кротівню.
Бо уряд там, а не де-інде
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03.09.2024 19:43 Ответить
Точно! Треба iм вже в батальон Монако тiкати! Час настав!
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03.09.2024 19:44 Ответить
Тю. Агрохімія. Я думав він здох... Перезавантаження не буде. Імітація. Знову наї@али. Розходимося.
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03.09.2024 19:44 Ответить
Та щоб вони на дискотечному літаку якось хором не здриснули..
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03.09.2024 19:55 Ответить
У нас сын завхоза Януковича Кравець является замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете, и распоряжается столичной землей, пока его отец - старший Кравець раскидывает в покер в ресторане Ишак с Арахамией (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем), пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а лепший друг завхоза Кравца регианал Кушнир, он же глава Киевгорстроя с женой побрил холдинг и инвесторов на миллиарды и спокойно вывел активы через подконтрольный Кристалбанк, да загорает себе в своей вилле за 20 млн евро без единого уголовного дела благодаря Дерьмаку и Татарову, вот такое шапито
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03.09.2024 19:46 Ответить
Ми живемо в страшний час Іуди, який не покається.

https://bastion.tv/viina_t204

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03.09.2024 19:46 Ответить
Тобто вже спакували чумодани?
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03.09.2024 19:47 Ответить
бібізяна з Монако повернулась??
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03.09.2024 19:47 Ответить
У нас є уряд? - Я думав, що все рішають рішали ( 5-6 патужних манаґерів з опи)...
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03.09.2024 19:49 Ответить
А Зе, як справжнiй капiтан, втече за кордон останнiй!
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03.09.2024 19:49 Ответить
І ти іди. По пустелі. Гімно
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03.09.2024 19:53 Ответить
Водички?
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03.09.2024 19:54 Ответить
З Десни?
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03.09.2024 22:58 Ответить
Велике перевантаження - це коли ссаною ганчиркою всіх вас, зелених мух-шкідників. І тебе, Арахамія, в т.ч.
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03.09.2024 19:54 Ответить
з тих, кого в першу чергу
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04.09.2024 00:08 Ответить
я-й-д-з=и
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03.09.2024 19:54 Ответить
Я так розумію шо ця 🤡 потвора з дермаком ...мають серьозний захист від фсб ...навіть хлопці ,які їдуть у відставку, бояться публічних заяв, проти влади ...це зеленське кубло, страшна українська сторія ...невже нема кому їх зупинити ?!!!!
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03.09.2024 19:57 Ответить
зеленські арагніди вирішили понабирати для себе ще більш тупих та ще більш хвойдських елітних кріпаків, замість того щоб самим, усією зеленою бандою зрадників-мародерів, застрелитися..
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03.09.2024 19:57 Ответить
зелені ломєхузи заметушились у передчутті початку "плана маршала".
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03.09.2024 19:59 Ответить
Эти министры наворовали уже на элитную недвижимость за рубежом. Дайте и другим шанс озолотицца!
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03.09.2024 20:00 Ответить
Ну и **** с того?
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03.09.2024 20:03 Ответить
Спочатку 5-6 д..ефективних менеджерів потрібно замінити , а потім по списку .
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03.09.2024 20:03 Ответить
Ше одно чмо вилізло з коментарем.. А ішак про що буде кукуріати в черговому відосіку?
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03.09.2024 20:05 Ответить
що, у нас с послами, головами наглядових рад, та фондів?
малюску в китай?
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03.09.2024 20:06 Ответить
Цікаво, за які заслуги Арахамії Порошенко і громадянство дав і орден "За заслуги"?
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03.09.2024 20:06 Ответить
Гівно місять друг другу, швондери зелені.Кому потрібні зміни в вашій кодлі?Хіба що таки знайдуться дурніші від вас.
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03.09.2024 20:18 Ответить
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03.09.2024 20:24 Ответить
Вот ведь Арахамия, наверное, успокоить хотел, а довольно сильно напугал
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03.09.2024 20:20 Ответить
Цей арахамія ...закоханний у китайський режим ...та їх у червону армію ...а вони нас вбивають і ні яка зеленська собака, ще ні одног разу ,не прогавкала , як зауваження китаю ...шо так робити не треба ...бл...у зелених кожний депутат ... потомок будьонова ...
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03.09.2024 20:27 Ответить
По простому:
На керувалися до повного ДЕФОЛТУ та РОЗВАЛУ економіки!
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03.09.2024 20:32 Ответить
Перезавантаження - імітація дії.
Скільки вам часу треба, щоб всім повіситись в раді?
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03.09.2024 20:51 Ответить
Навіть якщо посередній шахіст поміняє шахи на дошці на нові, він все одно не стане гросмейстером. Кабмін - як комплект шахових фігур. Міняти треба шахіста. Колективного. Того, що "менеджери".
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03.09.2024 20:51 Ответить
Была тут недавно одна перезагрузка, сам Зео анонсировал, один х+у получился...
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03.09.2024 21:28 Ответить
Одних ШАВОК, которые уже "упоковались" поменяют на других ШАВОК, которым еще надо "упоковаться".
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03.09.2024 21:32 Ответить
И что то изменится???? Придут другие морды(воры)
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03.09.2024 21:38 Ответить
Мавпеня, скороти себе в першу чергу
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03.09.2024 21:39 Ответить
мавпа 👎👎
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03.09.2024 21:41 Ответить
Від перестановки гімна нічого не зміниться. Це так аби шось імітувати, так би мовити зміни.
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03.09.2024 21:43 Ответить
прийшов час організовувати та узаконювати накредене через офшори та крипту. Дєржатєлі общака облічьонніе довєрієм будуть працювати за кордоном. Шурма за головного
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03.09.2024 21:57 Ответить
*** цирк и клоуны,шоубизнес рулит.
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03.09.2024 22:11 Ответить
Чому велике???
має бути величне!!!
міняємо гівно на більш рідке гівно…
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03.09.2024 23:06 Ответить
коли вже нах пошлють цю бібізяну Арахамію ? Це такий страшний стид перед світом ! Що зробив під час війни?1.немилосердно крав, володар заводів - пароходів.2.За обіцяний міліард доларів лобіював зняття санкцій з Абрамовича .3.Більше нічого.І зараз мене наші західні друзі питають про цю Арахамію , нікому на голову не налазить , що таке може бути .А ця свиня в кріслі В Р! От хто справжній Свинарчук ! Та головного ворога Дермака ніхто не зачепить - він же керує державою ! Під час війни ! До цього факту я ніяк не звикну .

03.09.2024 23:11
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03.09.2024 23:13 Ответить
може хотіли написати пришиють?
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04.09.2024 00:17 Ответить
арахнофобія, не суєтись! до тебе також черга дійде! ГАРАНТОВАНО!!!
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03.09.2024 23:15 Ответить
"Hезламність - це мати презEдентом квартальщика і не зламатися!"
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04.09.2024 00:06 Ответить
Нинішні вже розікрали що можна. Тепер треба замітати сліди. Завтра виїдуть закордон
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04.09.2024 02:13 Ответить
брехун....велике перезавантаження буде коли вас падлюк на гиляках розвісимо....
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04.09.2024 07:46 Ответить
Во время войны министров не меняют. Старая практика. А в реале работать должен Гос комитет обороны. Парламент, правительство, исполкомы распускают.
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04.09.2024 08:14 Ответить
.... головне, щоб пішли з непорожніми кишенями .
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04.09.2024 08:15 Ответить
Самое ужасное - и как законно от них избавиться???
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04.09.2024 09:37 Ответить
Себе не забудь, недолуге!
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04.09.2024 10:36 Ответить
 
 