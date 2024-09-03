Большую перезагрузку правительства можно ожидать на этой неделе. Более половины Кабмина претерпевает кадровые изменения, - Арахамия

Со следующей недели в Кабинете Министров начнется "большая перезагрузка".

Об этом заявил глава правящей фракции слуга народа Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения. Завтра нас ожидает день увольнений, а послезавтра день назначений", - уточнил Арахамия.

Окончательный перечень изменений будет определен на заседании фракции (Слуга народа. - Ред.) 4.09.

Как сообщалось ранее, в Верховную Раду подали заявления на увольнение руководители трех министерств, а также заявление на увольнение поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины.

Читайте также: Рада на этой неделе планирует уволить 4 министров, - Железняк