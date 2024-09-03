БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 353 3

Кудрицький заявив, що його звільнення не має стосунку до питання захищеності енергооб’єктів

Звільнення Кудрицького

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що рішення наглядової ради щодо його звільнення з посади очільника компанії не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій "Укренерго".

Про це Кудрицький написав у Facebook.

"Незважаючи на окремі повідомлення в медіа, рішення НР щодо мого звільнення не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій "Укренерго". Я представив членам наглядової ради детальний звіт щодо кожного об’єкту. І до нього у членів НР жодних запитань не було", – заявив Кудрицький.

За його словами, на підстанціях "Укренерго" побудовано більше 60 антидронових укриттів, практично на кожній підстанції, і такі інженерні споруди побудовані лише на об'єктах "Укренерго".

"Там, де замовником виступала компанія, не витрачено жодної гривні з державного бюджету, адже всі вони побудовані за кошти міжнародної підтримки. Вони врятували десятки автотрансформаторів в цьому році. Це не означає, що після прильоту декількох десятків ракет енергосистема не відчує удару. Це означає, що ми зможемо швидко, за декілька днів, відновити її роботу", – пояснив Кудрицький.

Він такж заявив, що останнім часом в анонімних Telegram-каналах і деяких ЗМІ була розгорнута кампанія з дискредитації "Укренерго".

"Я попросив пресслужбу зібрати ці публікації – вийшов пухленький каталог штучно поширених, майже ідентичних та бездоказових повідомлень, які спрямовані на руйнування іміджу компанії", – розповів Кудрицький.

Він додав, що його наступник має бути обраним на прозорому публічному конкурсі.

За що звільнили Кудрицького

Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, наглядова рада звільнила голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За звільнення Кудрицького проголосували троє членів наглядової від держави – Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний – Роман Піонковські. Ще двоє незалежних членів – проголосували проти.

За даними ЗМІ, на засіданні Ставки Верхового головнокомандувача 30 серпня Кудрицького звинуватили в тому, що на підстанціях "Укренерго" нібито були незавершені захисні конструкції, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії після російського масованого обстрілу 26 серпня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням. Утім, Кудрицький відмовився.

Виконуватиме обов'язки очільника "Укренерго" заступник голови правління Олексій Брехт.

3 вересня голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького з посади очільника "Укренерго".

Автор: 

звільнення (1003) Укренерго (1995) Кудрицький Володимир (90)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вини Кудрицького дві: не заносив в общак Єрмака і боровся з блекаутами.В ОМАНській шашличниці Зеленського такі дії Кудрицького можна оцінювати,як держзраду.
показати весь коментар
03.09.2024 17:23 Відповісти
Тепер назначать якогось з "ефективних менеджерів" з ОПи. Грошики потечуть рікою в чиїсь офшорні кишені.
показати весь коментар
03.09.2024 21:02 Відповісти
Двое из шести членов наблюдательного совета подали в отставку. То есть 33% адекватных нашлось , что уже есть прогресс - 21 апреля 2019 года адекватных было меньше, 25%.
показати весь коментар
04.09.2024 07:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 