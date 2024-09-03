Двоє членів наглядової ради "Укренерго", які були проти зняття Кудрицького, подали заяви про звільнення

Голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького з посади очільника "Укренерго".

Про це йдеться в заяві компанії.

"Ми подали свої письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень як членів наглядової ради компанії. Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника "Укренерго" є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав", – сказано в заяві.

За словами Доббені та Андерсона, вони з перших днів роботи в наглядовій раді "Укренерго" відчували політичний тиск і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити в правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви.

"Ми регулярно отримували звіти від менеджменту компанії під час засідань про негативний вплив на репутацію компанії анонімних джерел в соцмережах та тиск на співробітників з боку правоохоронних органів. І сьогодні в умовах, коли корпоративне управління компанією за стандартами ОЕCD поставлено під сумнів, ми не бачимо можливості продовжувати свою роботу в наглядовій раді "Укренерго", – заявили Доббені та Андерсон.

На їхню думку, порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним, і може позначитися на подальшій співпраці "Укренерго" з операторами-членами ENTSO-E.

За що звільнили Кудрицького

Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, наглядова рада звільнила голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За звільнення Кудрицького проголосували троє членів наглядової від держави – Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний – Роман Піонковські. Ще двоє незалежних членів – проголосували проти.

За даними ЗМІ, на засіданні Ставки Верхового головнокомандувача 30 серпня Кудрицького звинуватили в тому, що на підстанціях "Укренерго" нібито були незавершені захисні конструкції, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії після російського масованого обстрілу 26 серпня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням. Утім, Кудрицький відмовився.

Виконуватиме обов'язки очільника "Укренерго" заступник голови правління Олексій Брехт.