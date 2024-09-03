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Новини
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Двоє членів наглядової ради "Укренерго", які були проти зняття Кудрицького, подали заяви про звільнення

укрэнерго

Голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького з посади очільника "Укренерго".

Про це йдеться в заяві компанії.

"Ми подали свої письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень як членів наглядової ради компанії. Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника "Укренерго" є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав", – сказано в заяві.

За словами Доббені та Андерсона, вони з перших днів роботи в наглядовій раді "Укренерго" відчували політичний тиск і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити в правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви.

"Ми регулярно отримували звіти від менеджменту компанії під час засідань про негативний вплив на репутацію компанії анонімних джерел в соцмережах та тиск на співробітників з боку правоохоронних органів. І сьогодні в умовах, коли корпоративне управління компанією за стандартами ОЕCD поставлено під сумнів, ми не бачимо можливості продовжувати свою роботу в наглядовій раді "Укренерго", – заявили Доббені та Андерсон.

На їхню думку, порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним, і може позначитися на подальшій співпраці "Укренерго" з операторами-членами ENTSO-E.

За що звільнили Кудрицького

Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, наглядова рада звільнила голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За звільнення Кудрицького проголосували троє членів наглядової від держави – Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний – Роман Піонковські. Ще двоє незалежних членів – проголосували проти.

 За даними ЗМІ, на засіданні Ставки Верхового головнокомандувача 30 серпня Кудрицького звинуватили в тому, що на підстанціях "Укренерго" нібито були незавершені захисні конструкції, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії після російського масованого обстрілу 26 серпня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням. Утім, Кудрицький відмовився.

Виконуватиме обов'язки очільника "Укренерго" заступник голови правління Олексій Брехт.

Автор: 

наглядова рада (558) звільнення (1003) Укренерго (1995) Кудрицький Володимир (90)


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Топ коментарі
+18
паленим смердить з 21 квітня 2019 року, якщо ви не помітили досі
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03.09.2024 16:38
+14
чисто українські - Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, "взяли під козирьок - чєго ізволітє" і прогнулись перед Ставкою Верхового головнокомандувача таваріща ЗЄліна, коли він табивав трубку мари.. Герцеговиною флор

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03.09.2024 16:36
+12
Тепер електрики буде ще менше.ФСБшники взяли під контроль вже всю енергетику.
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03.09.2024 16:18
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якісь чисто українські прізвища.... Не здається ВАМ?
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03.09.2024 16:10 Відповісти
чисто українські - Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, "взяли під козирьок - чєго ізволітє" і прогнулись перед Ставкою Верхового головнокомандувача таваріща ЗЄліна, коли він табивав трубку мари.. Герцеговиною флор

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03.09.2024 16:36 Відповісти
Пішли на Х.Й всі члени Укренерго, понаставляли собі зп млн, а людям тарифи , а замість реформ одні сірі схеми((( П....си!!!
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03.09.2024 16:14 Відповісти
це не той Бойко, але все одно - НЄхороший чєловєк !
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03.09.2024 17:12 Відповісти
Можливо. Але попередні два тоВаірща, представники парламентських партій
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03.09.2024 17:14 Відповісти
Микола, не вдавай розхристаного.
Всі тарифи, всі схеми узгоджуються Зеленьським і приймаються Урядом Зеленьського та Єрмака. І реформи проводить не саме відомство, а Уряд України реформує ряд відомств, подає відповідні законопроєкти до Верховної Ради, розробляє новий функцуонал відомств.
Так що головою тобі битися в Подоляка, до головних невмічух і розкрадечів тебе не допустять, рожою не вийшов
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03.09.2024 20:15 Відповісти
Тепер електрики буде ще менше.ФСБшники взяли під контроль вже всю енергетику.
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03.09.2024 16:18 Відповісти
Лякає не те що електрики буде менше. Ці двоє - незалежні члени наглядової ради, так би мовити наші західні партнери. А от коли ще й ті що дають зброю, бачачи все те гівно у владі, махнуть на нас рукою, от тоді буде п××××ць.
Просто вже немає слів цю х××ню коментувати. Тисячі українців віддають життя, а ці п×××раси грошові потоки ділять.
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03.09.2024 17:26 Відповісти
А чому ті, хто навибирав оце zeлене мовчать?
Знесуни обіцяли знести...
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04.09.2024 10:53 Відповісти
а єрмакові покуй-хай хоч вся Україна буде без світла
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03.09.2024 16:19 Відповісти
А нам теж байдуже. Скаржимося один одному...
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03.09.2024 16:31 Відповісти
Смаженим запахло
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03.09.2024 16:32 Відповісти
паленим смердить з 21 квітня 2019 року, якщо ви не помітили досі
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03.09.2024 16:38 Відповісти
Кончені адепти 95-го шалману і зараз не помічають.
Шалман - воры всех категорий, шмары, коты, бродяги и мелкая шпанка любого пола и возраста. (Вікіпедія).
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03.09.2024 16:53 Відповісти
Це добра звістка однозначно!
Час вже розпускати ці наглядові за розкраданням ради. А мільйони гривень на їх утримання віддати інженерам військовим ЗСУ.
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03.09.2024 17:55 Відповісти
Ти контужена?
Мінерго тепер стала кишеньковою власністю Єрмака. І стопудово не для того, щоб гроші на ЗСУ віддавати.
Галущенко вже анонсував розпил бабла до 2050 року.
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03.09.2024 19:26 Відповісти
Терпели это говно годами, а теперь гордо ушли в закат. Надо было раньше говорить.
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03.09.2024 18:27 Відповісти
Слуги народу це божа кара українцям.
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03.09.2024 19:23 Відповісти
байден, гімно, дай команду!
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03.09.2024 20:29 Відповісти
Виявляється що в цих кишенькових наглядових радах ще зустрічаються порядні люди, і, що характерно, всі іноземці.
Сумно.
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03.09.2024 21:06 Відповісти
В "Наглядових радах", будь яких!!!, не має порядних іноземців - всі до одного миттєво розтліваються гігантськими виплатами кешем про які вони навіть мріяти не могли в своїх цивілізованих країнах. Всі ці "члєни наглядових рад" за місяць отримують за благословіння корупції стільки скільки вони зароблять за рік а то за два в своїх затишних країнах. За таку перспективну халяву вони ладні вилизувати місцевим "кудріцкім" усі місця... Зє призначив, як завжди, ще одного корумпованого інородця - якогось жидка брехта. Цей теж буде красти, бо жид народжується і живе крадійництвом та ******...
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03.09.2024 21:45 Відповісти
Якщо пейсаті або всі ті що були у владі та є зараз терміново залишатимуть територію України це поганий знак - потужний геноцид.....
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03.09.2024 22:38 Відповісти
Згідно перепису 2001 року в Україні залишалось 108 000 євреїв. 22 серпня 2021 року Зє особисто проголосив що в Україні залишається 40 000 євреїв. Сьогодні, тобто через два з хвостиком роки війни євреїв в Україні майже не лишилось. Думаю що навіть разом з напівкровками більше 5 тисяч не набереться. Лишились лише ті хитровсмоктані які мають відношення до розпилу бюджету. Свої родини вони вже вивезли і зараз активно займаються наповненням закордонних банківських рахунків крадучи все до чого їх лапи дотягуються. А ще лишились старі жиди які не потрібні своїм родичам. Ми ще будемо зєлєнскіх, коломойскіх і боголюбових з бойками та шуфрічамі відловлювати і судити. А от притягнення до суду це не геноцид! Те що зараз відбувається це "ісход" залишків та очищення України від гнилого корумпованого сміття.
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04.09.2024 00:33 Відповісти
Гарний і чемний патріот Бойко голосує за звільнення зрадника і корупціонера Кудрицького. Кого ми обрали до влади? А Зеленський бачить соринку в оці ближнього перш аніж прибрати колоду з власного ока.
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04.09.2024 01:17 Відповісти

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