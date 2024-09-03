Голову "Укренерго" Кудрицького звільнили

У понеділок, 2 вересня, наглядова рада звільнила голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Про це повідомляє "Суспільне" із посилання на джерело, ознайомлене з результатами голосування.

Зазначається, що виконуватиме обов'язки очільника "Укренерго" заступник голови правління Олексій Брехт.

За звільнення Кудрицького проголосували троє членів наглядової від держави – Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний – Роман Піонковський.

Ще двоє незалежних членів – проголосували проти. Останній робочий день Кудрицького – 4 вересня.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, на засіданні Ставки Верхового головнокомандувача 30 серпня Кудрицького звинуватили у тому, що на підстанціях "Укренерго" нібито були незавершені захисні конструкції, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії після російського масованого обстрілу 26 серпня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, він має написати заяву про звільнення за власним бажанням. Утім, Кудрицький відмовився.

За законом, звільнити голову "Укренерго" можна більшістю голосів наглядової ради компанії, яка наразі налічує 6 членів: незалежні – Даніель Доббені, Педер Андреасен, Роман Піонковскі, та представники держави – Юрій Бойко, Юрій Токарський, Олександр Баранюк.

Володимир Кудрицький працює в "Укренерго" з 2016 року, з лютого 2020 року він очолював компанію.