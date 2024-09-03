РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6307 посетителей онлайн
Новости
7 213 40

В Раду поступило заявление об отставке вице-премьера Стефанишиной, - Стефанчук

Ольга Стефанішина

В Верховную Раду поступило заявление об отставке от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

Об этом сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

Дополняется...

Автор: 

ВР (29242) увольнение (2676) Стефанчук Руслан (656) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
показать весь комментарий
03.09.2024 21:18
+15
Але жоден ефективний менеджер ОП не постраждав.
показать весь комментарий
03.09.2024 21:13
+13
Це пов'язано з катастрофічним дефіцитом бюджету, та катастрофою економіки - вони всі тупо тікають.
показать весь комментарий
03.09.2024 21:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто там ше не вспів?
показать весь комментарий
03.09.2024 21:10 Ответить
Невже сосуд її краснобайства нарешті показав дно...
показать весь комментарий
03.09.2024 21:11 Ответить
Це справжній "Атас!!!"
показать весь комментарий
03.09.2024 21:11 Ответить
Рвут когті...
показать весь комментарий
03.09.2024 21:12 Ответить
Але жоден ефективний менеджер ОП не постраждав.
показать весь комментарий
03.09.2024 21:13 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2024 21:13 Ответить
Це пов'язано з катастрофічним дефіцитом бюджету, та катастрофою економіки - вони всі тупо тікають.
показать весь комментарий
03.09.2024 21:15 Ответить
*** там вони тікають, просто ліжка переставляють
показать весь комментарий
03.09.2024 21:19 Ответить
там уже 5 тушок звалює, до завтра ще будуть заяви. вони всі звалять за кордон, а ви розгрібайте їх діянія за 5 років.
показать весь комментарий
03.09.2024 22:17 Ответить
Треба терміново резюме пошукати на комп'ютері - стільки вакансій за добу!
показать весь комментарий
03.09.2024 21:15 Ответить
віцепрем'єрки... віцепрем'єр-міністерки...

Віцепрем'єркині... Віцепрем'єркині-міністеркині...

*******...
Як добре, що я старий і скоро помру!
показать весь комментарий
03.09.2024 21:17 Ответить
ком-он, дядьку, ми ще потанцюємо на похованнях усіх ціх члєнкінь
показать весь комментарий
03.09.2024 22:08 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2024 21:18 Ответить
Подивитеся де ці Екси випливуть: радниками ОП і послами
показать весь комментарий
03.09.2024 21:18 Ответить
Класичний український чиновник. Має три квартири в Одесі та одну в Києві.
показать весь комментарий
03.09.2024 21:18 Ответить
Ну це зелена вишенька на торт,і чого тільки цей зе цирк- вже ненапридумував "зевлада без дна"
показать весь комментарий
03.09.2024 21:18 Ответить
Там "советника" Шурму уволили... Видимо пойдет на должность министра.

P.s. "Все их новые лица, будут значительно хуже прежних" (с)
показать весь комментарий
03.09.2024 21:19 Ответить
перша пашёл! наступні з кора*** верховної ради, прямуючої курсом руцкого кора ***, йдут завтра! ))
показать весь комментарий
03.09.2024 21:20 Ответить
Прем'єркою зроблять-цю тупу,Єрмаківську,корабельну сосну,буде чай з коксом щоранку Потужному носити і напарювати європейцям про відсутність корупції та розказувати про чудові,диктаторські реформи Єрмака-Татарова.
показать весь комментарий
03.09.2024 21:21 Ответить
Щурі втікають?
показать весь комментарий
03.09.2024 21:25 Ответить
Щось надто багато заяв про відставку,схоже запахло смаженим.
показать весь комментарий
03.09.2024 21:28 Ответить
Так що тоді з євронтеграцією?
показать весь комментарий
03.09.2024 21:28 Ответить
Ну от тому і подала. Ще 10 років воду у ступі товкти ?
показать весь комментарий
03.09.2024 22:27 Ответить
Дивіться, можливо у цих людей, є совість. Вони сказали:нам досить, дякуємо український народ. Цікаво чи хтось з них залишиться в Україні?, думаю ні
показать весь комментарий
03.09.2024 21:34 Ответить
Міністр не знає що таке буква "Ї"..... в алфавіті України
показать весь комментарий
03.09.2024 21:36 Ответить
ой!
стефанішина, таку маячню несла про євроінтеграцію.
то, що ж трапилось?
а, що верещук? всіх курчан до сум притарабанила?
показать весь комментарий
03.09.2024 21:37 Ответить
А чому військовий збір іде в держбюджет, а не на спецрахунок міністерства оборони...чому ми нічого не знаємо про ефективних військових менеджерів...тільки знаємо про військових волонтерів за якими полює кремлівська агентура у нас в країні
показать весь комментарий
03.09.2024 21:45 Ответить
А забрати це зелене непорозуміння з ефективними менеджерами,бо країні тяжко збіг 5 паразитів,питання не виріше ,боневтік пора на вихід на
показать весь комментарий
03.09.2024 21:46 Ответить
Це переддень змін у Шмигаля та групи осіб, які призвели Україну своєю нікчемністю, до кривавих наслідків!!
А хто дєвушкаф нахарчовує, той їх і супроводжує!!
Невже вона, теж піде на курси операторів дронів, як Таня Чорновіл??
показать весь комментарий
03.09.2024 21:50 Ответить
Не відпускати доки Україна не стане членом ЕС . Стефанишина працювала над цім . Де результат ?
показать весь комментарий
03.09.2024 21:51 Ответить
Награлися з лялькою і викинули
показать весь комментарий
03.09.2024 22:03 Ответить
Чергова "корабельна сосна", ********** zелена, віце- прем'єрка, ***...
показать весь комментарий
03.09.2024 22:13 Ответить
доклала "титанічних зусиль".щоб Україна не була ні в ЄС.ані в НАТО...може спокійно йти на відпочинок із "юдиними срібняками"
показать весь комментарий
03.09.2024 22:13 Ответить
За їх нікчемну роботу, в будинку уряду, їм треба скасовувати 💯% записи у Трудовій книжці і притягувати до ОСОБИСТОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ!
А так званий уряд шмигаля, як був нікчемний, так і завершив свій час існування… Розбігаються пацюки на посадах,перед сценарієм з ОПУ!! Але їх відповідальність, ніхто не відміняв!!
показать весь комментарий
03.09.2024 22:18 Ответить
Можна розцінювати,що вступ України в ЄС і НАТО вже під загрозою.
показать весь комментарий
03.09.2024 22:24 Ответить
А що такоє? Так гарно йшли в ЄС, такі бравурні звіти були і тут бац..
показать весь комментарий
03.09.2024 22:31 Ответить
ну правильно!
якщо МКС в ЄС не здатен арештувати пукіна-шаломова в монголії, то нащо Україні інтегруватись в таке ЄС? і тому після її звільнення треба також взагалі скасувати таку посаду і таке міністерство!
показать весь комментарий
03.09.2024 22:35 Ответить
"Сёмочка, мой дедушка держал бордель в Одессе. И таки когда не шли дела, падала выручка, он менял ******, а не переставлял кровати!"
показать весь комментарий
03.09.2024 23:00 Ответить
Ну ця хоч красівая, на відміну від верещучки. Але на такій посаді це не має значення.
показать весь комментарий
04.09.2024 04:22 Ответить
Наконец-то!
Новая, молодая команда поведёт нас к победе!
показать весь комментарий
04.09.2024 09:33 Ответить
 
 