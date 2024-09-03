В Раду поступило заявление об отставке вице-премьера Стефанишиной, - Стефанчук
В Верховную Раду поступило заявление об отставке от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.
Об этом сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.
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Віцепрем'єркині... Віцепрем'єркині-міністеркині...
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Як добре, що я старий і скоро помру!
P.s. "Все их новые лица, будут значительно хуже прежних" (с)
стефанішина, таку маячню несла про євроінтеграцію.
то, що ж трапилось?
а, що верещук? всіх курчан до сум притарабанила?
А хто дєвушкаф нахарчовує, той їх і супроводжує!!
Невже вона, теж піде на курси операторів дронів, як Таня Чорновіл??
А так званий уряд шмигаля, як був нікчемний, так і завершив свій час існування… Розбігаються пацюки на посадах,перед сценарієм з ОПУ!! Але їх відповідальність, ніхто не відміняв!!
якщо МКС в ЄС не здатен арештувати пукіна-шаломова в монголії, то нащо Україні інтегруватись в таке ЄС? і тому після її звільнення треба також взагалі скасувати таку посаду і таке міністерство!
Новая, молодая команда поведёт нас к победе!