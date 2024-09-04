Глава МЗС Кулеба йде у відставку, - заява. ДОКУМЕНТ
До Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про відставку.
Про це повідомив у фейсбуку голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.
Топ коментарі
+34 Старый зольдат
показати весь коментар04.09.2024 08:44
+29 Алла Новосад #194524
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+25 Виталий #548501
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"Запомнітє етот твіт"
І той сформує уряд національного порятунку?
През зараз -- просто балакуча голова, символ. З великою зарплатнею... От би його гроші та на ЗСУ!!!
Ми якось непомітно пройшли горизонт подій чорної діри держуправління, яку створив ОП. Суспільству, якому зараз не до того, накидують випадкових людей на ключових державних посадах, привчають до відсутності людей на цих посадах, до відсутності суб'єктності і законодавчої, і виконавчої влади, стратегії і законності.
Мали б мати 22 членів Уряду.
5-ро з них до сьогодні були тимчасовими виконувачами обов'язків - це майже чверть.
Вчора ще 5-ро написали заяви, і заявопад триває. Декого перепризначать, але технічно на даний момент понад 45% урядовців - т.в.о.»
Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Від себе додамо: Офісу президента Уряд не потрібен - він лише заважає Єрмаку та його людцям керувати країною.
повне лайно... най сам спробує тепер прикладом показати, як треба воювати
але, підозрюю, що у нього - "бронь"