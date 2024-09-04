Глава МЗС Кулеба йде у відставку, - заява. ДОКУМЕНТ

До Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про відставку.

Про це повідомив у фейсбуку голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

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