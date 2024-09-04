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Глава МЗС Кулеба йде у відставку, - заява. ДОКУМЕНТ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

До Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про відставку.

Про це повідомив у фейсбуку голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністерка з питань реінтеграції ТОТ Верещук подала у відставку

Кулеба йде у відставку

Автор: 

ВР (14971) відставка (1462) Кулеба Дмитро (3604) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+34
А шо сі сталось? ********, чого це ЗЕлені міністри косяком пішли у відставку? Аааааа, тож осень і вони зібрались у теплі країни.
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04.09.2024 08:44
+29
А найкращі менеджері Зєлі залишаються і далі крутити свій шахєр-махєр.

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04.09.2024 08:59
+25
Сексологиня или кто то более "экзотический" займет место?
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04.09.2024 08:46
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кажу ще раз: ти ж злився та вже не перший раз )) які тобі ще потрібні докази ? )) тобі достатньо, щоб я тобі і не показував опускалку )
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05.09.2024 10:45 Відповісти
І не показуй! Бо люди сміяться будуть...
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05.09.2024 10:46 Відповісти
злив зараховано )) люди побачать, якою опускалкою тебе опустили ))
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05.09.2024 10:48 Відповісти
Встанови мікроскоп! Бо люди твою "опускалку" не розгледять! Їм лише видно твій "вентилятор" - на який ти "лайно накидаєш" у беззсилих спробах вивести мене з рівноваги........
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05.09.2024 10:53 Відповісти
та кому ти потрібен, розгледювати тебе на рівні плинтусу )) всі ж тут знають, що ти флудер та 3,14здюк ))
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05.09.2024 11:08 Відповісти
"Чудо в пір"ї"!!! Відкрий мій профіль і подивися - КОМУ я потрібен.... А потім задай собі питання: "А кому потрібен ?"
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05.09.2024 13:01 Відповісти
так ти ж знатний флудер )) назбирав підписоту )) ти б ще на канал ПетуШарія надав посилання )) мільон мух не можуть помилятись щодо лайна, так ? ))
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05.09.2024 13:32 Відповісти
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05.09.2024 13:34 Відповісти
потім не питай доказів про те, що ти злився ))
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05.09.2024 13:34 Відповісти
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05.09.2024 13:36 Відповісти
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05.09.2024 13:44 Відповісти
Надіюся буде поповнення в ЗСУ, люди звільнені і без броні, чи я не правий?
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04.09.2024 09:05 Відповісти
Бронь автоматично після повідомлення роботодавця в цій ситуації анулюється. Але будьте певні, він тричі інвалід 1 групи, має на утриманні 14 людей похилого віку, батько 16 дітей... тобто давно собі оформив відстрочку.
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04.09.2024 09:14 Відповісти
Вообще никто не заметит
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04.09.2024 09:10 Відповісти
Це не погана новина насправді. Людина, яка по суті в цій роботі мало що розуміє, обложила себе такими самими "експертами" очолювало досить серйозне відомство. Інший момент, кого призначать.
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04.09.2024 09:12 Відповісти
призначать чергового тупого зеленого ******...
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04.09.2024 09:15 Відповісти
Щось мені підказує, що коли Ви дізнаєтесь кого нового призначать на це місце, Ви змінете свою думку про Кулєбу

"Запомнітє етот твіт"

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04.09.2024 10:30 Відповісти
Це лакмус чогось поганого для України чи верещук отримає нову посаду без освіти
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04.09.2024 09:15 Відповісти
Є такий серіал часів СРСР "Дні Турбіних" де всі біжать в січні 1919 року і Маріїнському палаці залишиться лакей який відповідає по телефону військовим що робити.Кажись історія повертається ...
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04.09.2024 09:16 Відповісти
Його функції на себе забрав Єрмак, тому Кулебі давно потрібно було піти.
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04.09.2024 09:17 Відповісти
Невже ПОРОХа запросять?
І той сформує уряд національного порятунку?
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04.09.2024 09:18 Відповісти
Зеленосракі скоріш собі на сраці волося висмикають чим Пороха допустять до влади бо в них задача одна це капітуляція і втекти за кордон маючи величезні награбовані кошти з України.
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04.09.2024 09:24 Відповісти
Якби ж то
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04.09.2024 09:24 Відповісти
Всі оці депутати,міністри і чиновники через невеликий відрізок часу опиняться на своїх вілах ,дачах і квартирах в Ізраілі,країнах ЄС,США,чи в арабських теплих краях.
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04.09.2024 09:19 Відповісти
Шоб його тцк скрутило на тротуарі
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04.09.2024 09:22 Відповісти
Все клоуны тикают, как тараканы из кухни. Потом будет не с кого спросить за зелёный беспредел. Уже завтра кулеба будет в Майями у яценюка.
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04.09.2024 09:22 Відповісти
Значить. близько шухер. Що б з них потім не спитали і не знайшли. Зараз заб'ють міністерства безуглими, на яких потім усіх собак повісять і профіт.
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04.09.2024 10:14 Відповісти
Закулебався бути шавкою Єрмака.
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04.09.2024 09:28 Відповісти
не можна відслідкувати ніяк, чому рускаязичні нємци так ненавиділи Кулебу. Мабуть, було за що.
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04.09.2024 09:29 Відповісти
Тобто для Кулеби Конституція є , а для нас немає ? Але то таке.. Завше ж на підхваті буде якийсь вєрнопданий васал.. - Якщо рабам дати крила, вони будуть підмітати ними вулицю. Ципріан Норвід ·
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04.09.2024 09:33 Відповісти
Абсолютно не потрібна посада. У нас є посада - єрмак, яка міністра МЗС(як і інших) перекриває з головою
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04.09.2024 09:33 Відповісти
також і президента,та слід ввести нову посаду для ерма:сірий кардинал,яким де-факто вже давно є.
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04.09.2024 09:56 Відповісти
посаду президента також перейняв і слід ввести для ерма нову держ.посаду: сірий кардинал, яким де-факто вже давно став.
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04.09.2024 10:02 Відповісти
Єрмак і президента перекриває з головою.
През зараз -- просто балакуча голова, символ. З великою зарплатнею... От би його гроші та на ЗСУ!!!
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04.09.2024 10:22 Відповісти
Почитав коменти - наче форум пацієнтів псих лікарні
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04.09.2024 09:36 Відповісти
Додайте ж свою "струю розуму" в цю дискусію.
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04.09.2024 10:20 Відповісти
У Зеленського, як у радянському кіно " Джентльмены удачи" , тільки гірше! Бо там - украл, выпил, в тюрьму! Романтика!" , а в нас - вкрав, випив, знову вкрав,відставка, кудись послом! Бізнес-план!
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04.09.2024 09:37 Відповісти
Арахамію поставимо на МЗС! Він ногою в кедах будь-які двері відкриває...
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04.09.2024 09:38 Відповісти
в кабінеті малюські катранчик організує.
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04.09.2024 11:30 Відповісти
Дуже шкода. Щоб не казали але Кулеба був найадекватніший зі всієї зеленої кодли...
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04.09.2024 09:41 Відповісти
Ботан-нікчема - це таким повинен бути МЗС України?
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04.09.2024 12:11 Відповісти
Мар'яна Овальна -найкращий кандидат!
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04.09.2024 09:54 Відповісти
... на посаду будь-якого міністра чи бойового генерала!
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04.09.2024 10:18 Відповісти
Пані та Панове, а не нагадує вам ,ця сітуаціч міністропадів ...шо 🤡 з дермаком , готується до здачі інтересів України ? Можливо всі хто валить з цих посад ...не хочуть бути співучасниками цюго шабашу ??!!!
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04.09.2024 10:04 Відповісти
Вони всі вже співучасники, тому відставка нічого не змінить. Так само як і стосовно яйцесяйного Рєзнікова, хоч він вже давно чкурнув з "корабля".
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04.09.2024 10:35 Відповісти
... І в окоп, лопатою відбиватися від орди? Так же ж?
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04.09.2024 10:13 Відповісти
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04.09.2024 10:15 Відповісти
Ті, хто помітили, не все сказали. Вулиця Інститутська це Урядовий квартал, закритий для входу. Тим не менш, він вигулює собачку в оточенні ТРЬОХ охоронців, уявляєте скільки держава витратила наших грошей на цю морду
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04.09.2024 12:08 Відповісти
Що з ними, що без них - толку не буде- зе-команда.
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04.09.2024 10:16 Відповісти
Ху@грай з ху@сосом єрмаком зараз знов призначать міністром чергову бл@дь! Мерзоти!!!
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04.09.2024 10:19 Відповісти
Кулебяке вже давно пора. Тепер мабуть поїде посасувати сiгари десь на Кубi
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04.09.2024 10:22 Відповісти
На нари він поїле за кілька дердавних зрад, а не сигари смоктати за 500 євро кожна
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04.09.2024 12:05 Відповісти
«Незалежна Україна ще не знала такої управлінської неспроможності, яку має тепер. Ще й у час таких надвипробувань...

Ми якось непомітно пройшли горизонт подій чорної діри держуправління, яку створив ОП. Суспільству, якому зараз не до того, накидують випадкових людей на ключових державних посадах, привчають до відсутності людей на цих посадах, до відсутності суб'єктності і законодавчої, і виконавчої влади, стратегії і законності.

Мали б мати 22 членів Уряду.
5-ро з них до сьогодні були тимчасовими виконувачами обов'язків - це майже чверть.

Вчора ще 5-ро написали заяви, і заявопад триває. Декого перепризначать, але технічно на даний момент понад 45% урядовців - т.в.о.»
Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Від себе додамо: Офісу президента Уряд не потрібен - він лише заважає Єрмаку та його людцям керувати країною.
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04.09.2024 10:23 Відповісти
Криси бегут с корабля. Смена власти и конец войны грядет.
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04.09.2024 10:49 Відповісти
Куемба де луна! О, о, о, о!
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04.09.2024 10:23 Відповісти
Калімба

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04.09.2024 11:18 Відповісти
Ну шо за шухер, Шо не зрозуміло? Все дуже просто. Реальному керівнику держави д,Ермаку надоїло бути секритуткою і міняти памперси декому, ось він і вирішив заняти більш достойне місце. Та і опозиція його постійно дразнить, ларьочником обзиває. А так буде цілим міністром.
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04.09.2024 10:33 Відповісти
це той, що про воювати лопатами пропонував?

повне лайно... най сам спробує тепер прикладом показати, як треба воювати

але, підозрюю, що у нього - "бронь"
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04.09.2024 10:34 Відповісти
Так, смоктав сигару за 500 євро (навіть не пів його офіційно зарплати) і пропонував лопатами воювати
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04.09.2024 12:09 Відповісти
Шкода, один притомний хлоп серед цього кагалу татаро-юдоДєрьмаківського ОПЗЖшнього іга.Видно пізДуда з Дорота Шидло юш і тераз натихмяст позбавлять Бубону хрипоту обнімашок на спотканнях.
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04.09.2024 10:40 Відповісти
Ні, він зрадник і корупціонер, але кругова порука і він не сяде, а поїде з коханкою наликтовувати їй мемуари, як,вінмУкраїною торгував,під час повномасштабки (він так вже дві книженції їй надиктував, замість того щоб добитися лендлізу, створити трибунал проти рашки і розробити механізм стягнення з рашки репарацій і контрибуцій. Натомість він щробив все, щоб пуиіга з поплічниками не притягнули до відповідальності. Він взяв собі Кореневичп,і вони разом брехали Зеленському, що ратифіквція Римсткого статуту відкриє дорогу до "Гааги", для,цього вони забирали з прокуратури результати розслідування злочинів рашистів, не давши передавати їх до суду, ратифікували Римський статут,а позавчора весь світ побачив як пуиін рощгулює по Монголії в показує дулі МКС Це його головна лержавна зрада. Справедливе покарання це олин із ьазрвих інстинкиів, якиц прмвів людство до високого ступеню розвитку. Кулеба черещ те, що тупмй, жадний і продажний позбавив українців права на покарання своїх катів, що неодмінно матиме наслібки на психічному здоров'ї українців, подивіться на людей в колишній Югославії, коли непокарані гвалтівники і вбивці продовжують жити в своїх селах і містах
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04.09.2024 12:19 Відповісти
Під гадливим чмирьком навіть Кулеба не хоче працювати. Але українцям, схоже, пофіг
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04.09.2024 10:43 Відповісти
Ваня, а шо там твоя бувша хозяйка Бздюля Мошонка, хоть на пиво підкидає чи ти, як завжди, бомжуеш і збираєш пляшки на звалищі?
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04.09.2024 11:11 Відповісти
Вона, на відміну від тебе бздуна продажного, має сталеві яйця
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04.09.2024 11:36 Відповісти
Я же говорил, шо имеет титановые гогошары, когда речь идет огребать в свою сторону.
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04.09.2024 12:04 Відповісти
Ваня, бомжику, тобі це не зрозуміти, я був, є і буду лютим порохоботом, який не дає вільно дихати дебілам, що вибрали на нашу українську голову блазня, дебілам, які, так як і ти до цих пір ховаються під дирявою юбкою старої відьми з косою баби Бздюлі Мошонки, ригоаналам і другим ворогам України. Так що, Ваня, забудь про сталеві яйця баби Бздюлі Моошонки, в неї ніколи не було яєць, в неї стара облізла піхва, на яку навідь мухи не сідають, бо вона за кілометр тхне дохлими мишами.
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04.09.2024 14:47 Відповісти
Дайошь баб Юлю (взад).
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04.09.2024 12:03 Відповісти
Грошей не дам. Йди сідай біля церкви
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04.09.2024 13:17 Відповісти
Министры массово дрипают. Значит конец войны скоро и смена власти. Боятся что их за жопы возьмут. Там есть за что.
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04.09.2024 10:46 Відповісти
Овець постригли і підігнали до загону овцевози. Мабуть будуть везти у світле майбутнє, а злих пастухів і собак-охоронців покарають.
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04.09.2024 10:51 Відповісти
Дрипати, обрипуватися = запацьорюватися, випачкатися, наприклад у багнюцi. Задрипанi- згоден.
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04.09.2024 12:07 Відповісти
Типо, задрипанi драпають.
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04.09.2024 12:11 Відповісти
Самі б вони нікуди не дрипали. Їм дав команду зермак і вони пишуть заяви. Ще може шмигаль напише. А потім верховна рада призначить єрмака прем"єром і його міністрів. Наш мудрий нарід дочекався чергового дна своїх виборів 2019 року. Залишилось "перемогти" росію із зермаками.
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04.09.2024 14:08 Відповісти
Схоже що у зеленому борделі переставляють ліжка (міністрів) проте 5-6 бліадів не чіпатимуть.
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04.09.2024 11:02 Відповісти
Не, готовятся к санации.
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04.09.2024 12:17 Відповісти
Та нашо гниді взагалі каб мін - он є двоє - дерьмак татаров - 100% впораються з всім.
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04.09.2024 11:15 Відповісти
Добре, що це непорозуміння йде, але може прийти ще гірше, бо принцип зелених - у владу все лайно, бо воно своє, не якісь там нацики-бандерівці.
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04.09.2024 11:30 Відповісти
Шмигуна примушують написати па собствєнному.
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04.09.2024 11:32 Відповісти
Він якраз лишиттся. Цих шісток зливають, щоб каналізувати негатив,від Полтави
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04.09.2024 12:20 Відповісти
Ой Зеля олігархічний проросійський проект, скоро ти залишишся лише з Єрмаком.
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04.09.2024 11:57 Відповісти
Аж хвилююся, як не-міністр Кулеба вилюватиме собаку без ТРЬОХ охоронців, а як же тепер пишна коханка, розлюбить чи як, на що аона зазіхала, усього одну квартиру за півмільона доларів отримала від "не-корупціонера" міністра (він, видно, думав, що собі купує і записує на коханку, щоб з власними дітьми не ділитися, чи конфіскують тепер нетрудрві доходи, прийдеться до сім'ї повертатися чи до мами??), який до посади був бідною МЗСівською церковною мишею, а раптом, як став міністром, покинув сім'ю і посипався на нього золотий дощ з піджачків за 2000 фунтів.
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04.09.2024 12:04 Відповісти
Не рвіть душу бо зараз прямо розплачусь
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04.09.2024 14:03 Відповісти
Могу тільки собі уявити, яку заміну всім цім старим зеленим "фахівцям" підготував Зермак. Це буде щось остаточно московитсько-каоєразнично-єрмако-татровськоє. Але ні в коєму разі не українське - це стовідсотково!
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04.09.2024 12:27 Відповісти
Помиляєтесь, заміна уряду шісток і корупціонерів це вимога США і Британії, вони просто не дадуть грошей, якщо посадять на міністерства знов шісток і корупціонерів
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04.09.2024 12:43 Відповісти
Типу ленд-лізу, або F16 в кількості відімо-нівідімо.
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04.09.2024 14:02 Відповісти
Знімають одну собачку Офісну, поставлять іншу. Какая разніца? Профі, зі своєю думкою, і своїм баченням Риго-ОПешних не цікавить.
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04.09.2024 12:48 Відповісти
Схоже зелені вирішили торганути посадами і це перестановка ліжок в "дурдомі", чи може будуть якісь потужні реформи??
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04.09.2024 12:57 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=Bt-CsB2op6A Пьотр КУЛЬПА: Кулеба в Польше сказал то, чего не стоило! Увольнение - вопрос времени (5:13)
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04.09.2024 13:03 Відповісти
Почему все спрашивают кто из этих менеджеров за что отвечает, а не спрашивают с зели за государственный переворот ? Потому что по Конституции не предусмотрего управление страной шести менеджеров...вместо Рады, кабинета министров и других конституционных управляющих структур. зеленский изменид структуру власти в стране на х-зна-шо... это преступление.
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04.09.2024 13:21 Відповісти
"Глава МЗС", прости-господи
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04.09.2024 13:33 Відповісти
Так гарно всі цитують Конституцію України в своїй заяві про звільнення так само як її порушують коли при посаді.
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04.09.2024 13:45 Відповісти
І тут клоун "мудрий нарід" продинамив, обіцяв прийде весна саджати будемо, а насправді на осінь по класиці: -"як усі розбігаються то і я розбіжуся" 04.09.2024 Кулеба.
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04.09.2024 13:56 Відповісти
.... треба призначити маряну,бо нічого не буде...
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04.09.2024 14:11 Відповісти
непотрібна кулебяка нарешті припинила ганьбу самознищення: підозрюю,що це найдостойніший папір, який вона підписала за свою кар'єру. що ж - іншого й бути не могло,коли починаєш працювати із сміттям й шваллю...
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04.09.2024 14:17 Відповісти
Почерк ***************, как и его хозяин
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04.09.2024 14:25 Відповісти
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