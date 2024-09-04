Рада звільнила міністра захисту довкілля Стрільця

ВР підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"За! проголосувало 244 депутатів.

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