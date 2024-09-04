Рада звільнила міністра захисту довкілля Стрільця
ВР підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"За! проголосувало 244 депутатів.
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+5 Наталия Гончар
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+3 Vasyl Ivanyk
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+2 Ярослав Кийко
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Прізвище ніби наше 😂
ГОЛОВНИЙ ЕКОЛОГ від БЄНІ у Дніпрі ,а потім вже й в усій Україні ... Екололгія- це дуже крута годівниця з ВАЗДУШНИХ ЗАМКАВ МАРОДЕРНІ