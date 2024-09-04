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Новини
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Рада звільнила міністра захисту довкілля Стрільця

стрілець

ВР підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"За! проголосувало 244 депутатів.

Також читайте: Глава Міндовкілля Стрілець: Робимо все, щоб забруднені води з Сейму не дійшли до водозабору Києва

Стрілець звільнення

Автор: 

ВР (14971) звільнення (2672) Мінекології (310) Стрілець Руслан (38)


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Топ коментарі
+5
З 2012 по 2014 рік був заступником начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, а у 2014−2015 роках - в.о. директора департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА. Екоактивісти звинувачували Стрільця у неефективному використанні коштів, що призвело до критичної ситуації із забрудненням навколишнього середовища у області

ГОЛОВНИЙ ЕКОЛОГ від БЄНІ у Дніпрі ,а потім вже й в усій Україні ... Екололгія- це дуже крута годівниця з ВАЗДУШНИХ ЗАМКАВ МАРОДЕРНІ
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04.09.2024 14:01
+3
,,Потужні" зміни в уряді--капець оркам.
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04.09.2024 13:59
+2
В яку бригаду піде стрільцем?
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04.09.2024 13:53
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В яку бригаду піде стрільцем?
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04.09.2024 13:53 Відповісти
якщо стрілець, то тільки в цю..
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04.09.2024 14:21 Відповісти
О, а він теж?..
Прізвище ніби наше 😂
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04.09.2024 14:25 Відповісти
недавно був голова Нацбанку з прізвищем-Шевченко
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04.09.2024 14:48 Відповісти
От і добре, стрільці нам потрібні на передку. Зараз бронь знімуть, в учебку відправлять. Хто наївний? Я наївний?
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04.09.2024 13:55 Відповісти
Та ні, ви цілком праві. У нас же країна рівних можливостей для всіх, хіба ні? 😂
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04.09.2024 13:58 Відповісти
Ще одни ЗЕлений півень наколядувавши собі упорхне у якусь теплу країну.
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04.09.2024 13:57 Відповісти
З 2012 по 2014 рік був заступником начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, а у 2014−2015 роках - в.о. директора департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА. Екоактивісти звинувачували Стрільця у неефективному використанні коштів, що призвело до критичної ситуації із забрудненням навколишнього середовища у області

ГОЛОВНИЙ ЕКОЛОГ від БЄНІ у Дніпрі ,а потім вже й в усій Україні ... Екололгія- це дуже крута годівниця з ВАЗДУШНИХ ЗАМКАВ МАРОДЕРНІ
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04.09.2024 14:01 Відповісти
,,Потужні" зміни в уряді--капець оркам.
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04.09.2024 13:59 Відповісти
це годівниці олігархату ПРиіОПУШного
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04.09.2024 14:02 Відповісти
Запис у трудовій, і бігом до ТЦК, згідно Закону( для медКомісії та оновлення даних), Умеров дасть і поводирів, щоб без черги та вчасно, до Учебки попали!!
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04.09.2024 14:28 Відповісти
і чим ця контора займається: міністр захисту довкілля та природних ресурсів??? Природу ріжуть та на забруднення довкілля тарифи оголошують? Мульярд зе!дерев- це вони втілили?
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04.09.2024 15:58 Відповісти
О, у нас ще й такий міністр був? Сидів тихо, ні чутно ні видно було.
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04.09.2024 16:08 Відповісти
 
 