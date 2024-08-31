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Глава Міндовкілля Стрілець: Робимо все, щоб забруднені води з Сейму не дійшли до водозабору Києва

Глава Міндовкілля Стрілець: Робимо все, щоб забруднені води з Сейму не дійшли до водозабору Києва

Очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що наразі робиться все можливе для того, щоб забруднені води річки Сейм не дійшли до питного водозабору Києва.

Про це він сказав у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Забруднені води рухаються зі швидкістю 20-25 км на день. Ми робимо максимум для того, щоби вони не дійшли до питного водозабору Києва. Це наша основна задача. Тож 5-6 вересня ми побачимо, чи діють заходи, яких ми зараз вживаємо", - сказав міністр. 

Стрілець наголосив, що забруднення річки Сейм є надзвичайною подією. Щоденно здійснюється відбір зразків води для досліджень. Окрім цього, вишукуються найкращі методи для подолання забруднення.

"За останні дні зроблено понад 50 проб, за ці два дні – ще 28. Зразки забрудненої води постійно відбираються для лабораторних досліджень та випробувань з метою пошуку найкращих рішень. Відповідно, вчора відібрали проби для того, щоб фахівці на очисних спорудах водоканалу (там, де питні водозабори) з'ясували, чи зможуть вони впоратися, якщо забруднення дійде туди. Тобто, превентивно ми робимо максимум для того, щоб це зупинити", - сказав урядовець.

Він також розповів, що  29 серпня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому ухвалено низку рішень для розв'язання проблеми. Зокрема:

  • заходи з аерації (збагачення повітрям);
  • абсорбції;
  • перекидання додаткових обсягів води;
  • збирання мертвої риби та недопущення подальшого її мору.

За словами Стрільця, наразі проводяться всі вищезгадані заходи. Зокрема, вранці 30 серпня почали вносити абсорбент у воду та здійснювати штучну аерацію. Однак потрібен певний час, щоб бактерії почали працювати.

Читайте також: Вода, яка подається в будинки киян, безпечна. Загроз для споживачів немає, - "Київводоканал"

Міністр додав, що води Сейму забруднені речовиною органічного походження.

Нагадаємо, що напередодні заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річку Сейм забруднили з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем.

Читайте також: У Міндовкілля заявили, що річку Сейм забруднили з території Росії. На Десні здійснюється абсорбція

Автор: 

забруднення (244) вода (1176) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (168) Стрілець Руслан (38)


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Топ коментарі
+4
Это экоцид со стороны россии - Украина должна (пусть это и не даст непосредственного эфекта) немедленно поднять этот вопрос на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН + подключить Организацию по запрету химического оружия.
Такие вещи надо фиксировать и орать на весь мир дипломатически. Когда будет трибунал над русскими военными преступниками, это будет один из эпизодов. Но об этом надо говорить не только внутри страны, а и на международном уровне !!!
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31.08.2024 22:23
+3
А для других областей, что то делать будете?
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31.08.2024 20:40
+3

Крч, ніх.я не роблять!!!
Люди, запасайтеся водою або шукайте альтернативне джерело водопостачання.
Уявляю який стрибок попиту на фільтри-осмоси буде!
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31.08.2024 21:39
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А для других областей, что то делать будете?
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31.08.2024 20:40 Відповісти
на Сеймі та Десні, після впадіння до неї вод Сейму, немає великих населених пунктів з водозабором з цих річок. В Чернігові воду беруть зі свердловини
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31.08.2024 21:17 Відповісти
Це відіб'ється і на грунтових водах. Це пов'язані між собою водні шляхи.
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01.09.2024 01:59 Відповісти
так, але це буде не так скоро та не так критично погано. на даний момент критично важливо мінімізувати забруднення до київського водозабору, адже знайти алтернативне джерело води для Батурина чи Остера, ніж для Києва
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01.09.2024 02:43 Відповісти
А що вам у інших областях робити ? Вам вистачить лайна із київських Бортничів ((
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31.08.2024 22:00 Відповісти
да, да- главное чтобы до кончи- заспы не дошли, свет там есть , бомбы и шахеды не летают
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31.08.2024 21:00 Відповісти
у кончі крім понтів вистачає бортницького лайна , там крутелики частенько у своїх хоромах як у підводних човнах сидять щоб сморід не нюхати , навіть не розумію цього сусідства адже відстійники київські з'явилися раніше панських намивних обість .
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31.08.2024 22:05 Відповісти
Ну звичайно що кацапи це зробили навмисне!В них нічого святого немає,аби тільки нагадити всім навколо,от їхній сенс життя!!!
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31.08.2024 21:15 Відповісти
Так чим все-таки забруднено? Гноєм, стічними водами чи чим?
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31.08.2024 21:15 Відповісти
Само загрязнение это только пол беды. Главная беда, что нет подробной информации о загрязняющих веществах. А без этой информации можно применить средства очистки, которые только ухудшат ситуацию. Скажем, если с загрязнением некоторой органикой начнём применять хлорсодержащие препараты, то в итоге получим страшный медленно действующий яд в якобы очищенной воде.
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31.08.2024 21:57 Відповісти
Була одна версія, що кцапи злили ракетне топливо.
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31.08.2024 22:21 Відповісти
Потрібно створювати запаси бутильованої питної води і підвозити до багатоповерхівок Києва.
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31.08.2024 21:34 Відповісти
так києвляни вже сто років не п"ют з крана. купляють і так у магазині.
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31.08.2024 21:45 Відповісти
Тебе из Германии конечно виднее))) Киевляне пьют из крана кроме того принимают душ. Есть районы Киева где вода подается из скважин. Есть-где из Десны и Днепра(после очистки и хлорирования конечно)
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31.08.2024 23:46 Відповісти
хаха, а чого ти таке примітивне думаєш, що раз прапорець іншої країни, так зовсім нічого про твою країну людина не знає? в країні. де гадять в повітря, гадять на вулиці, не сортують мусор масово - і не по причині війни, а тому що мізками не виросли - воді з під крану можна довіряти?
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01.09.2024 04:02 Відповісти
Бред собачий пишешь. Любой человек может набрать воды в любом месте и сдать в платную лабораторию. Реагенты-маркеры и оборудование лаборатории то-же что и в Европе. Я не слышал чтобы вода в Киеве не отвечала саннормам. Конечно ь=те кто любит НЕхлорированную воду-тот имеет возможность набирать из скважин. Я пользуюсь осмосом но иногда когда емкости бака осмоса(5 литров) не хватает-беру воду из-под крана. просто осмос убирает хлор и любые запахи
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01.09.2024 18:03 Відповісти
окрім того там забруднення органікою, а не хімією - кацапи сиронули конкретно. наваляли, що з берегів вийшло
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01.09.2024 04:04 Відповісти
а есть сами ходят к скважине. но не из под крана.
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01.09.2024 04:06 Відповісти
А багато мешканців у Києві п'ють воду з Дніпра.
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31.08.2024 21:38 Відповісти
хто? навіть не в столиці купляють.
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31.08.2024 21:46 Відповісти
Я п'ю періодично вдома воду з крану. Тепер не буду.
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01.09.2024 19:53 Відповісти

Крч, ніх.я не роблять!!!
Люди, запасайтеся водою або шукайте альтернативне джерело водопостачання.
Уявляю який стрибок попиту на фільтри-осмоси буде!
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31.08.2024 21:39 Відповісти
Як на генератори .
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31.08.2024 21:47 Відповісти
Якщо зелені міністри кажуть, що роблять все, то якраз час хвилюватися..
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31.08.2024 22:22 Відповісти
Это экоцид со стороны россии - Украина должна (пусть это и не даст непосредственного эфекта) немедленно поднять этот вопрос на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН + подключить Организацию по запрету химического оружия.
Такие вещи надо фиксировать и орать на весь мир дипломатически. Когда будет трибунал над русскими военными преступниками, это будет один из эпизодов. Но об этом надо говорить не только внутри страны, а и на международном уровне !!!
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31.08.2024 22:23 Відповісти
Если-бы это вода попадала в реки ЕС то конечно возбудились-бы. Рашка давно занимается террорм мирных городов Украины-но ее не хотят признавать страной спонсором терроризма.
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31.08.2024 23:47 Відповісти
і міжнародному рівню, і сша начхати. Ви цього ще не зрозуміли?
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01.09.2024 02:07 Відповісти
Це - позитив. Влада почала вивчати географію за 5 клас.
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01.09.2024 01:52 Відповісти
Ця жижа дві області пройшла, а вони тільки за Київ почали турбуватись.

Наврядчи 80 тріліонів-тис заборів проб щось змінять для місцевих.
Думаю, що ви не організовуєте підвіз води в селах дотичних.
Вам тільки податки на бутильовану воду сняться.
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01.09.2024 02:07 Відповісти
То есть ничего.
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01.09.2024 19:51 Відповісти
 
 