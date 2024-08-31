Глава Міндовкілля Стрілець: Робимо все, щоб забруднені води з Сейму не дійшли до водозабору Києва

Очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що наразі робиться все можливе для того, щоб забруднені води річки Сейм не дійшли до питного водозабору Києва.

Про це він сказав у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Забруднені води рухаються зі швидкістю 20-25 км на день. Ми робимо максимум для того, щоби вони не дійшли до питного водозабору Києва. Це наша основна задача. Тож 5-6 вересня ми побачимо, чи діють заходи, яких ми зараз вживаємо", - сказав міністр.

Стрілець наголосив, що забруднення річки Сейм є надзвичайною подією. Щоденно здійснюється відбір зразків води для досліджень. Окрім цього, вишукуються найкращі методи для подолання забруднення.

"За останні дні зроблено понад 50 проб, за ці два дні – ще 28. Зразки забрудненої води постійно відбираються для лабораторних досліджень та випробувань з метою пошуку найкращих рішень. Відповідно, вчора відібрали проби для того, щоб фахівці на очисних спорудах водоканалу (там, де питні водозабори) з'ясували, чи зможуть вони впоратися, якщо забруднення дійде туди. Тобто, превентивно ми робимо максимум для того, щоб це зупинити", - сказав урядовець.

Він також розповів, що 29 серпня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому ухвалено низку рішень для розв'язання проблеми. Зокрема:

заходи з аерації (збагачення повітрям);

абсорбції;

перекидання додаткових обсягів води;

збирання мертвої риби та недопущення подальшого її мору.

За словами Стрільця, наразі проводяться всі вищезгадані заходи. Зокрема, вранці 30 серпня почали вносити абсорбент у воду та здійснювати штучну аерацію. Однак потрібен певний час, щоб бактерії почали працювати.

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Міністр додав, що води Сейму забруднені речовиною органічного походження.

Нагадаємо, що напередодні заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький заявив, що річку Сейм забруднили з території РФ. Однак наразі невідомо, чи було це зроблено умисно чи випадко.

30 серпня, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що на річці Десна на Чернігівщині почали здійснювати абсорбцію забруднюючих речовин та насичення води киснем.

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