Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Стрелец: Делаем все, чтобы загрязненные воды из Сейма не дошли до водозабора Киева

Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.

Об этом он сказал в комментарии"Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Загрязненные воды движутся со скоростью 20-25 км в день. Мы делаем максимум для того, чтобы они не дошли до питьевого водозабора Киева. Это наша основная задача. Поэтому 5-6 сентября мы увидим, действуют ли меры, которые мы сейчас принимаем", - сказал министр.

Стрелец отметил, что загрязнение реки Сейм является чрезвычайным событием. Ежедневно осуществляется отбор образцов воды для исследований. Кроме этого, изыскиваются лучшие методы для преодоления загрязнения.

"За последние дни сделано более 50 проб, за эти два дня - еще 28. Образцы загрязненной воды постоянно отбираются для лабораторных исследований и испытаний с целью поиска лучших решений. Соответственно, вчера отобрали пробы для того, чтобы специалисты на очистных сооружениях водоканала (там, где питьевые водозаборы) выяснили, смогут ли они справиться, если загрязнение дойдет туда. То есть, превентивно мы делаем максимум для того, чтобы это остановить", - сказал чиновник.

Он также рассказал, что 29 августа состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором принят ряд решений для решения проблемы. В частности:

мероприятия по аэрации (обогащению воздухом);

абсорбции;

переброска дополнительных объемов воды;

сбор мертвой рыбы и недопущение дальнейшего ее мора.

По словам Стрельца, сейчас проводятся все вышеупомянутые мероприятия. В частности, утром 30 августа начали вносить абсорбент в воду и осуществлять искусственную аэрацию. Однако требуется определенное время, чтобы бактерии начали работать.

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Министр добавил, что воды Сейма загрязнены веществом органического происхождения.

Напомним, что накануне заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.

30 августа Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.

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