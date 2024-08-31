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Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Стрелец: Делаем все, чтобы загрязненные воды из Сейма не дошли до водозабора Киева

Глава Міндовкілля Стрілець: Робимо все, щоб забруднені води з Сейму не дійшли до водозабору Києва

Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.

Об этом он сказал в комментарии"Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Загрязненные воды движутся со скоростью 20-25 км в день. Мы делаем максимум для того, чтобы они не дошли до питьевого водозабора Киева. Это наша основная задача. Поэтому 5-6 сентября мы увидим, действуют ли меры, которые мы сейчас принимаем", - сказал министр.

Стрелец отметил, что загрязнение реки Сейм является чрезвычайным событием. Ежедневно осуществляется отбор образцов воды для исследований. Кроме этого, изыскиваются лучшие методы для преодоления загрязнения.

"За последние дни сделано более 50 проб, за эти два дня - еще 28. Образцы загрязненной воды постоянно отбираются для лабораторных исследований и испытаний с целью поиска лучших решений. Соответственно, вчера отобрали пробы для того, чтобы специалисты на очистных сооружениях водоканала (там, где питьевые водозаборы) выяснили, смогут ли они справиться, если загрязнение дойдет туда. То есть, превентивно мы делаем максимум для того, чтобы это остановить", - сказал чиновник.

Он также рассказал, что 29 августа состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором принят ряд решений для решения проблемы. В частности:

  • мероприятия по аэрации (обогащению воздухом);
  • абсорбции;
  • переброска дополнительных объемов воды;
  • сбор мертвой рыбы и недопущение дальнейшего ее мора.

По словам Стрельца, сейчас проводятся все вышеупомянутые мероприятия. В частности, утром 30 августа начали вносить абсорбент в воду и осуществлять искусственную аэрацию. Однако требуется определенное время, чтобы бактерии начали работать.

Читайте также: Вода, подаваемая в дома киевлян, безопасна. Угроз для потребителей нет, - "Киевводоканал"

Министр добавил, что воды Сейма загрязнены веществом органического происхождения.

Напомним, что накануне заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.

30 августа Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.

Читайте также: В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов заявили, что реку Сейм загрязнили с территории России. На Десне осуществляется абсорбция

Автор: 

загрязнение (256) вода (918) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (75) Стрелец Руслан (17)


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Топ комментарии
+4
Это экоцид со стороны россии - Украина должна (пусть это и не даст непосредственного эфекта) немедленно поднять этот вопрос на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН + подключить Организацию по запрету химического оружия.
Такие вещи надо фиксировать и орать на весь мир дипломатически. Когда будет трибунал над русскими военными преступниками, это будет один из эпизодов. Но об этом надо говорить не только внутри страны, а и на международном уровне !!!
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31.08.2024 22:23
+3
А для других областей, что то делать будете?
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31.08.2024 20:40
+3

Крч, ніх.я не роблять!!!
Люди, запасайтеся водою або шукайте альтернативне джерело водопостачання.
Уявляю який стрибок попиту на фільтри-осмоси буде!
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31.08.2024 21:39
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А для других областей, что то делать будете?
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31.08.2024 20:40 Ответить
на Сеймі та Десні, після впадіння до неї вод Сейму, немає великих населених пунктів з водозабором з цих річок. В Чернігові воду беруть зі свердловини
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31.08.2024 21:17 Ответить
Це відіб'ється і на грунтових водах. Це пов'язані між собою водні шляхи.
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01.09.2024 01:59 Ответить
так, але це буде не так скоро та не так критично погано. на даний момент критично важливо мінімізувати забруднення до київського водозабору, адже знайти алтернативне джерело води для Батурина чи Остера, ніж для Києва
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01.09.2024 02:43 Ответить
А що вам у інших областях робити ? Вам вистачить лайна із київських Бортничів ((
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31.08.2024 22:00 Ответить
да, да- главное чтобы до кончи- заспы не дошли, свет там есть , бомбы и шахеды не летают
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31.08.2024 21:00 Ответить
у кончі крім понтів вистачає бортницького лайна , там крутелики частенько у своїх хоромах як у підводних човнах сидять щоб сморід не нюхати , навіть не розумію цього сусідства адже відстійники київські з'явилися раніше панських намивних обість .
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31.08.2024 22:05 Ответить
Ну звичайно що кацапи це зробили навмисне!В них нічого святого немає,аби тільки нагадити всім навколо,от їхній сенс життя!!!
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31.08.2024 21:15 Ответить
Так чим все-таки забруднено? Гноєм, стічними водами чи чим?
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31.08.2024 21:15 Ответить
Само загрязнение это только пол беды. Главная беда, что нет подробной информации о загрязняющих веществах. А без этой информации можно применить средства очистки, которые только ухудшат ситуацию. Скажем, если с загрязнением некоторой органикой начнём применять хлорсодержащие препараты, то в итоге получим страшный медленно действующий яд в якобы очищенной воде.
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31.08.2024 21:57 Ответить
Була одна версія, що кцапи злили ракетне топливо.
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31.08.2024 22:21 Ответить
Потрібно створювати запаси бутильованої питної води і підвозити до багатоповерхівок Києва.
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31.08.2024 21:34 Ответить
так києвляни вже сто років не п"ют з крана. купляють і так у магазині.
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31.08.2024 21:45 Ответить
Тебе из Германии конечно виднее))) Киевляне пьют из крана кроме того принимают душ. Есть районы Киева где вода подается из скважин. Есть-где из Десны и Днепра(после очистки и хлорирования конечно)
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31.08.2024 23:46 Ответить
хаха, а чого ти таке примітивне думаєш, що раз прапорець іншої країни, так зовсім нічого про твою країну людина не знає? в країні. де гадять в повітря, гадять на вулиці, не сортують мусор масово - і не по причині війни, а тому що мізками не виросли - воді з під крану можна довіряти?
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01.09.2024 04:02 Ответить
Бред собачий пишешь. Любой человек может набрать воды в любом месте и сдать в платную лабораторию. Реагенты-маркеры и оборудование лаборатории то-же что и в Европе. Я не слышал чтобы вода в Киеве не отвечала саннормам. Конечно ь=те кто любит НЕхлорированную воду-тот имеет возможность набирать из скважин. Я пользуюсь осмосом но иногда когда емкости бака осмоса(5 литров) не хватает-беру воду из-под крана. просто осмос убирает хлор и любые запахи
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01.09.2024 18:03 Ответить
окрім того там забруднення органікою, а не хімією - кацапи сиронули конкретно. наваляли, що з берегів вийшло
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01.09.2024 04:04 Ответить
а есть сами ходят к скважине. но не из под крана.
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01.09.2024 04:06 Ответить
А багато мешканців у Києві п'ють воду з Дніпра.
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31.08.2024 21:38 Ответить
хто? навіть не в столиці купляють.
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31.08.2024 21:46 Ответить
Я п'ю періодично вдома воду з крану. Тепер не буду.
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01.09.2024 19:53 Ответить

Крч, ніх.я не роблять!!!
Люди, запасайтеся водою або шукайте альтернативне джерело водопостачання.
Уявляю який стрибок попиту на фільтри-осмоси буде!
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31.08.2024 21:39 Ответить
Як на генератори .
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31.08.2024 21:47 Ответить
Якщо зелені міністри кажуть, що роблять все, то якраз час хвилюватися..
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31.08.2024 22:22 Ответить
Это экоцид со стороны россии - Украина должна (пусть это и не даст непосредственного эфекта) немедленно поднять этот вопрос на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН + подключить Организацию по запрету химического оружия.
Такие вещи надо фиксировать и орать на весь мир дипломатически. Когда будет трибунал над русскими военными преступниками, это будет один из эпизодов. Но об этом надо говорить не только внутри страны, а и на международном уровне !!!
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31.08.2024 22:23 Ответить
Если-бы это вода попадала в реки ЕС то конечно возбудились-бы. Рашка давно занимается террорм мирных городов Украины-но ее не хотят признавать страной спонсором терроризма.
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31.08.2024 23:47 Ответить
і міжнародному рівню, і сша начхати. Ви цього ще не зрозуміли?
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01.09.2024 02:07 Ответить
Це - позитив. Влада почала вивчати географію за 5 клас.
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01.09.2024 01:52 Ответить
Ця жижа дві області пройшла, а вони тільки за Київ почали турбуватись.

Наврядчи 80 тріліонів-тис заборів проб щось змінять для місцевих.
Думаю, що ви не організовуєте підвіз води в селах дотичних.
Вам тільки податки на бутильовану воду сняться.
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01.09.2024 02:07 Ответить
То есть ничего.
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01.09.2024 19:51 Ответить
 
 