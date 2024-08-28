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Вода, подаваемая в дома киевлян, безопасна. Угроз для потребителей нет, - "Киевводоканал"

Вода, що подається в будинки киян, безпечна. Загроз для споживачів немає, -

Вода, которая подается в дома киевлян, безопасна. Ее качество постоянно контролируют.

Об этом сказано в заявлении "Киевводоканала", опубликованном на сайте Киевской городской государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

На фоне информации о загрязнении ядовитыми веществами воды в Десне, которую уже опровергли экологи, в "Киевводоканале" заверили, что вода, которая подается в дома киевлян, безопасна.

"В сети активно распространяется информация о том, что под Киевом в реке Десне обнаружили ядовитые вещества, стекающие со стороны российской границы. В связи с этим ЧАО "АК "Киевводоканал" отмечает, что ситуация с водоподготовкой и водоснабжением в столице под контролем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" постоянно отбирают пробы воды как на этапе водозабора, так и на всех этапах водоподготовки. А любые изменения в качестве воды в реке будут оперативно замечены и, исходя из этого, будет скорректирован процесс очистки и обеззараживания воды.

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"Вода, которая подается в дома киевлян, безопасна, ее качество постоянно контролируется, поэтому угроз для потребителей нет", - отметили в "Киеводоканале".

Напомним, что накануне мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна и ее заливах обнаружили ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы. Однако позже экологи опровергли эту информацию после проверки.

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Киев (25495) Киевводоканал (129) водоснабжение (722) вода (918)


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вода безпечна, але пити не можна.
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28.08.2024 22:44 Ответить
- Не бойтесь, это не больно. Будто уснём.
(хф "Щит и меч")
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28.08.2024 22:56 Ответить
прямо, така безпечна, що можна похмелятися?
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28.08.2024 23:13 Ответить
Можна
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28.08.2024 23:18 Ответить
Можеш прям з Оболонського острову, після спирту.
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29.08.2024 00:40 Ответить
Телеканал Новий Чернігів^ Забруднена вода Сейму вже у Десні: чернігівців просять утриматися від купання/ Чорна із запахом гнилі та аміаку вода у Сеймі дісталася Десни. Людей у Чернігові просять не купатися, не ловити рибу та використовувати у господарстві. 28 серпня забруднена вода вже була на Сосниччині. У чому причина забруднення та що кажуть в екоінспекції, розповідаємо у сюжеті.
https://www.youtube.com/watch?v=bp9gTOyy-G4
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28.08.2024 23:14 Ответить
Безпечна то безпечна... але така погань!

Солей багато та дуже жорстка, накип на усіх чайниках, каструлях та раковинах утворюється від неї.
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28.08.2024 23:21 Ответить
таки грунти...
до речі у Чернігові побудували у свій час пивний завод, бо якість води гарна на смак.... так казали чехи яки допомогали
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29.08.2024 05:10 Ответить
 
 