Вода, подаваемая в дома киевлян, безопасна. Угроз для потребителей нет, - "Киевводоканал"
Вода, которая подается в дома киевлян, безопасна. Ее качество постоянно контролируют.
Об этом сказано в заявлении "Киевводоканала", опубликованном на сайте Киевской городской государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.
На фоне информации о загрязнении ядовитыми веществами воды в Десне, которую уже опровергли экологи, в "Киевводоканале" заверили, что вода, которая подается в дома киевлян, безопасна.
"В сети активно распространяется информация о том, что под Киевом в реке Десне обнаружили ядовитые вещества, стекающие со стороны российской границы. В связи с этим ЧАО "АК "Киевводоканал" отмечает, что ситуация с водоподготовкой и водоснабжением в столице под контролем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" постоянно отбирают пробы воды как на этапе водозабора, так и на всех этапах водоподготовки. А любые изменения в качестве воды в реке будут оперативно замечены и, исходя из этого, будет скорректирован процесс очистки и обеззараживания воды.
"Вода, которая подается в дома киевлян, безопасна, ее качество постоянно контролируется, поэтому угроз для потребителей нет", - отметили в "Киеводоканале".
Напомним, что накануне мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна и ее заливах обнаружили ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы. Однако позже экологи опровергли эту информацию после проверки.
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(хф "Щит и меч")
https://www.youtube.com/watch?v=bp9gTOyy-G4
Солей багато та дуже жорстка, накип на усіх чайниках, каструлях та раковинах утворюється від неї.
до речі у Чернігові побудували у свій час пивний завод, бо якість води гарна на смак.... так казали чехи яки допомогали