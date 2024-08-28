Вода, подаваемая в дома киевлян, безопасна. Угроз для потребителей нет, - "Киевводоканал"

Вода, которая подается в дома киевлян, безопасна. Ее качество постоянно контролируют.

Об этом сказано в заявлении "Киевводоканала", опубликованном на сайте Киевской городской государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

На фоне информации о загрязнении ядовитыми веществами воды в Десне, которую уже опровергли экологи, в "Киевводоканале" заверили, что вода, которая подается в дома киевлян, безопасна.

"В сети активно распространяется информация о том, что под Киевом в реке Десне обнаружили ядовитые вещества, стекающие со стороны российской границы. В связи с этим ЧАО "АК "Киевводоканал" отмечает, что ситуация с водоподготовкой и водоснабжением в столице под контролем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" постоянно отбирают пробы воды как на этапе водозабора, так и на всех этапах водоподготовки. А любые изменения в качестве воды в реке будут оперативно замечены и, исходя из этого, будет скорректирован процесс очистки и обеззараживания воды.

Читайте также: Ракетная атака на Киев: На правом берегу столицы возобновили работу оборудования водоснабжения

"Вода, которая подается в дома киевлян, безопасна, ее качество постоянно контролируется, поэтому угроз для потребителей нет", - отметили в "Киеводоканале".

Напомним, что накануне мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна и ее заливах обнаружили ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы. Однако позже экологи опровергли эту информацию после проверки.

Читайте также: В результате обстрелов Киев частично оставался без водоснабжения (обновлено)