Вода, яка подається в будинки киян, безпечна. Загроз для споживачів немає, - "Київводоканал"

Вода, яка подається в будинки киян, безпечна. Її якість постійно контролюють.

Про це заяві "Київводоканалу", опублікованій на сайті Київської міської державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

На тлі інформаціїї про забруднення отруйними речовинами води в Десні, яку уже спростували екологи, у "Києводоканалі" запевнили, що вода, яка подається в будинки киян, безпечна.

"У мережі активно поширюється інформація про те, що під Києвом у річці Десні виявили отруйні речовини, що стікають із боку російського кордону. У зв'язку з цим ПрАТ "АК "Київводоканал" зазначає, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці під контролем", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що фахівці "Київводоканалу" постійно відбирають проби води як на етапі водозабору, так і на всіх етапах водопідготовки. А будь-які зміни в якості води у річці будуть оперативно помічені та, виходячи з цього, буде скоригований процес очищення та знезараження води.

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"Вода, яка подається до будинків киян, безпечна, її якість постійно контролюється, тому загроз для споживачів немає", - наголосили у "Києводоканалі".

Нагадаємо, що напередодні мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна та її затоках виявили отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. Однак пізніше екологи спростували цю інформацію після перевірки.

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