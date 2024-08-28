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Вода, яка подається в будинки киян, безпечна. Загроз для споживачів немає, - "Київводоканал"

Вода, що подається в будинки киян, безпечна. Загроз для споживачів немає, -

Вода, яка подається в будинки киян, безпечна. Її якість постійно контролюють.

Про це заяві "Київводоканалу", опублікованій на сайті Київської міської державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

На тлі інформаціїї про забруднення отруйними речовинами води в Десні, яку уже спростували екологи, у "Києводоканалі" запевнили, що вода, яка подається в будинки киян, безпечна.

"У мережі активно поширюється інформація про те, що під Києвом у річці Десні виявили отруйні речовини, що стікають із боку російського кордону. У зв'язку з цим ПрАТ "АК "Київводоканал" зазначає, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці під контролем", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що фахівці "Київводоканалу" постійно  відбирають проби води як на етапі водозабору, так і на всіх етапах водопідготовки. А будь-які зміни в якості води у річці будуть оперативно помічені та, виходячи з цього, буде скоригований процес очищення та знезараження води.

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"Вода, яка подається до будинків киян, безпечна, її якість постійно контролюється, тому загроз для споживачів немає", - наголосили у "Києводоканалі".

Нагадаємо, що напередодні мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна та її затоках виявили отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. Однак пізніше екологи спростували цю інформацію після перевірки.

Читайте також: Унаслідок обстрілу Київ частково залишався без водопостачання (оновлено)

Автор: 

Київ (19431) Київводоканал (156) водопостачання (831) вода (1176)


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вода безпечна, але пити не можна.
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28.08.2024 22:44 Відповісти
- Не бойтесь, это не больно. Будто уснём.
(хф "Щит и меч")
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28.08.2024 22:56 Відповісти
прямо, така безпечна, що можна похмелятися?
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28.08.2024 23:13 Відповісти
Можна
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28.08.2024 23:18 Відповісти
Можеш прям з Оболонського острову, після спирту.
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29.08.2024 00:40 Відповісти
Телеканал Новий Чернігів^ Забруднена вода Сейму вже у Десні: чернігівців просять утриматися від купання/ Чорна із запахом гнилі та аміаку вода у Сеймі дісталася Десни. Людей у Чернігові просять не купатися, не ловити рибу та використовувати у господарстві. 28 серпня забруднена вода вже була на Сосниччині. У чому причина забруднення та що кажуть в екоінспекції, розповідаємо у сюжеті.
https://www.youtube.com/watch?v=bp9gTOyy-G4
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28.08.2024 23:14 Відповісти
Безпечна то безпечна... але така погань!

Солей багато та дуже жорстка, накип на усіх чайниках, каструлях та раковинах утворюється від неї.
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28.08.2024 23:21 Відповісти
таки грунти...
до речі у Чернігові побудували у свій час пивний завод, бо якість води гарна на смак.... так казали чехи яки допомогали
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29.08.2024 05:10 Відповісти
 
 