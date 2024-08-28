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Новини
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Мер Вишгорода Момот повідомив про виявлення отруйних речовин у річці Десна. Екологи спростували це після перевірки (доповнено)

Десна

У річці Десна та її затоках виявили отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. Однак пізніше екологи спростували цю інформацію після перевірки. 

Про це у соцмережі Facebook повідомив Вишгородський міський голова Олексій Момот, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що 26 серпня відбулося відбулося позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На цьому засіданні  Броварським і Вишгородським районним державним адміністраціям, а також головам Вишгородської та Пірнівської територіальних громад буо доручено заборонити місцевим жителям купатися та ловити рибу.

"Категорично заборонити всьому підпорядкованому о/с купатись, переплавлятись, рибалити в Десні та її затоках", - написав Момот.

допис

мапа

Відповідна заборона діятиме до отримання безпечних результатів від екологів.

Після спростування екологами інформації про наявість отруйних речовин у Десні Момот видалив свій допис.

Доповнено

Згодом у Київській ОВА спростували інформацію про отруйні речовини у водах Десни, яку напередодні поширив Олексій Момот.

Там заявили, що Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. Також у межах норми вміст кисню. Не виявлено і фактів мору риби.

В ОВА розповіли, що напередодні отримали інформацію про погіршення якості води у річці Сейм, яка є лівою притокою річки Десна.

"Зокрема, йшлося про забруднення води, яка рухається за течією Сейму, а також щодо замору риби в ньому", - йдеться у повідомленні.

Оскільки Десна протікає територією Київщини, а саме Вишгородським та Броварським районами, комісія ТЕБ та НС доручила здійснювати щоденний моніторинг якості води.

"Для запобігання негативному впливу на здоровʼя населення, Київська обласна комісія ТЕБ та НС рекомендує не користуватися водою річки Десна, заборонити там купання та вилов риби в Десні, а також використання річкової води для господарських потреб та поїння худоби", - повідомляє ОВА.

В ОВА запевняють, що ситуація перебуває під постійним контролем, а про зміни буде повідомлятися додатково.

Зазначимо, що Десна - це одна з найбільших річок України. Вона є лівою притокою Дніпра. Річка бере свій початок в Росії, в Смоленській області, і протікає через Чернігівську, Київську та Сумську області.

Читайте також: Вода на 15 пляжах Києва не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, купатися там заборонено, - КМДА

 

Автор: 

забруднення (244) Київська область (4008) вода (1176) Десна (30)


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Топ коментарі
+16
Вже Рашисти почали труїти річки! Але світ й досі не визнає агресію РФ проти України геноцидом! Нікчемні боягузи зажирівші керують світом, тому й вилазять такі як нелюдь-син Сатани ***** та його раби нелюди Кацапи.
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28.08.2024 17:54
+13
Це вже тероризм чи ще ні?
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28.08.2024 17:54
+7
І де тепер та вся банда екологів, Гретта Тумблєр, ті що гази вихлопні нюхають і дивляться,хоть би хто батарейку не викинув в сміття.
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28.08.2024 18:33
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Вже Рашисти почали труїти річки! Але світ й досі не визнає агресію РФ проти України геноцидом! Нікчемні боягузи зажирівші керують світом, тому й вилазять такі як нелюдь-син Сатани ***** та його раби нелюди Кацапи.
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28.08.2024 17:54 Відповісти
то просто кацапські трупи та розбомблені понтони по Сейму в Десну стікають
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28.08.2024 22:50 Відповісти
Це вже тероризм чи ще ні?
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28.08.2024 17:54 Відповісти
Гниди
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28.08.2024 17:54 Відповісти
Як їх земля носить? Кацапи- нежить, яка ненавидить і нищить все живе.
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28.08.2024 17:55 Відповісти
Тим часом черговий екоцид від рф, щодо якого ніхто не буде скликати засідання ООН (це ж не замах на шефІра): На берегах річки Сейм на Сумщині і Чернігівщині з 14 серпня фіксують масовий мор риби та забруднення води. Купатися забороняють, а в Держекоінспекції припускають, що брудна вода прибула з Курщини. Далі Сейм впадає в Десну...
Далі: мер Вишгорода: У Десні під Києвом виявили отруйні речовини, які стікають з рф. На тлі цього мешканцям громад Броварського і Вишгородського р=нів, через які протікає річка, заборонили купатися та ловити воду.
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28.08.2024 17:56 Відповісти
Мабуть багато мертвих кацапів в Сеймі гниє.
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28.08.2024 17:58 Відповісти
Веселі ********** в стилі кварталу? дуже смішно.
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28.08.2024 18:25 Відповісти
Швидше в стилі ЗСУ.
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28.08.2024 18:39 Відповісти
Ні х. не смішно насправді. До річки через сморід не підійдеш, вся риба спливла і гниє, та, що ще жива, кидається в агонії по поверхні. А кацапа жодного не пропливло. Це була одна з найчистіших річок.
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28.08.2024 18:52 Відповісти
навіщо, кацап, українською пишеш?
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28.08.2024 19:15 Відповісти
Німці теж річками газ за течією пускали. Принаймі мені покійна тітка таке розповідала..
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28.08.2024 17:58 Відповісти
Чисто географічно, звідки і куди ж німці могли вниз за течією газ пускати?

На території, які ж самі і захопили? Група армій Північ травила групи армій Центр та Південь?

От Совок міг. Совок і села вздовж лінії фронту тупо артою з землею рівняв.
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28.08.2024 18:04 Відповісти
Издалека стекли.
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28.08.2024 17:59 Відповісти
Дивно, що відразу помітили. Добре, що швидко розголосили.
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28.08.2024 18:02 Відповісти
А есть речки, которые наоборот, на их территорию, текут? ☠
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28.08.2024 18:25 Відповісти
Вони північніше, а в нашій півкулі усі річки течуть з півночі на південь.
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28.08.2024 18:35 Відповісти
не півкулі а широті
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28.08.2024 18:53 Відповісти
Мабуть треба йти на смоленська. Щоби створити санітарну зону для Десни.
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28.08.2024 18:31 Відповісти
На Мацква-ріка треба вийти - спокояться усі!)))
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28.08.2024 19:24 Відповісти
І де тепер та вся банда екологів, Гретта Тумблєр, ті що гази вихлопні нюхають і дивляться,хоть би хто батарейку не викинув в сміття.
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28.08.2024 18:33 Відповісти
Ну, значить, і Дніпро отруять - Десна ж у Дніпро впадає. Хоча тут питання: а ота ракета, що вдарила по підводному бункеру зє! на київському "морі", що з її паливом? Бо паливо те, кажуть, дуже отруйне.
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28.08.2024 18:33 Відповісти
орки в своём репертуаре
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28.08.2024 18:39 Відповісти
Яку саме отруйну речовину виявили в Десні? Це ж легко встановити. Чому не повідомляють?
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28.08.2024 19:11 Відповісти
Екоцид.

Треба буде в майбутньому захищати території шляхом відсування кордонів. Брестська, Гомельська області Білорусі, Брянська, Курська, Білгородська, Ростовська, Воронізька і Краснодарський край мають бути під контролем України …
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28.08.2024 19:14 Відповісти
Цікаво, хоч хтось тут статтю читав?
"Однак пізніше екологи спростували цю інформацію після перевірки"
"у Київській ОВА спростували інформацію про отруйні речовини у водах Десни, яку напередодні поширив Олексій Момот"
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28.08.2024 19:35 Відповісти
Увага, усім хто має родини та знайомих в басейні річки Сейм, прохання бути обережним!

У напрямку з роскордону по Сейму до Десни тече отрута (темна речовина нагадує нафту), має неприємний запах та вбиває рибу й все живе у річці. Два дні тому отрута досягла Конотопу, сьогодні цю речовину люди бачили у Десні.

При виявлені неприємного запаху та ненормального кольору води у колодязях в ніякому разі не вживати і не давати тваринам. Відразу звернутися до селищних рад та до епідемстанцій. (c)
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28.08.2024 19:36 Відповісти
Офіційна реакція: https://bigkyiv.com.ua/u-richczi-desna-ne-bulo-vyyavleno-otrujnu-rechovynu-ale-krashhe-ne-kupatysya-i-ne-lovyty-rybu-kova/
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28.08.2024 21:08 Відповісти
 
 