Мер Вишгорода Момот повідомив про виявлення отруйних речовин у річці Десна. Екологи спростували це після перевірки (доповнено)

У річці Десна та її затоках виявили отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. Однак пізніше екологи спростували цю інформацію після перевірки.

Про це у соцмережі Facebook повідомив Вишгородський міський голова Олексій Момот, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що 26 серпня відбулося відбулося позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На цьому засіданні Броварським і Вишгородським районним державним адміністраціям, а також головам Вишгородської та Пірнівської територіальних громад буо доручено заборонити місцевим жителям купатися та ловити рибу.

"Категорично заборонити всьому підпорядкованому о/с купатись, переплавлятись, рибалити в Десні та її затоках", - написав Момот.

Відповідна заборона діятиме до отримання безпечних результатів від екологів.

Після спростування екологами інформації про наявість отруйних речовин у Десні Момот видалив свій допис.

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Згодом у Київській ОВА спростували інформацію про отруйні речовини у водах Десни, яку напередодні поширив Олексій Момот.

Там заявили, що Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. Також у межах норми вміст кисню. Не виявлено і фактів мору риби.

В ОВА розповіли, що напередодні отримали інформацію про погіршення якості води у річці Сейм, яка є лівою притокою річки Десна.

"Зокрема, йшлося про забруднення води, яка рухається за течією Сейму, а також щодо замору риби в ньому", - йдеться у повідомленні.

Оскільки Десна протікає територією Київщини, а саме Вишгородським та Броварським районами, комісія ТЕБ та НС доручила здійснювати щоденний моніторинг якості води.

"Для запобігання негативному впливу на здоровʼя населення, Київська обласна комісія ТЕБ та НС рекомендує не користуватися водою річки Десна, заборонити там купання та вилов риби в Десні, а також використання річкової води для господарських потреб та поїння худоби", - повідомляє ОВА.

В ОВА запевняють, що ситуація перебуває під постійним контролем, а про зміни буде повідомлятися додатково.

Зазначимо, що Десна - це одна з найбільших річок України. Вона є лівою притокою Дніпра. Річка бере свій початок в Росії, в Смоленській області, і протікає через Чернігівську, Київську та Сумську області.

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