УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10271 відвідувач онлайн
Новини
1 191 7

Вода на 15 пляжах Києва не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, купатися там заборонено, - КМДА

Пляж Києва

КП "Плесо" провело дослідження якості води на 15 столичних пляжах і виявило, що проби не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, попри те, що у 2024 році пляжний сезон у столиці не оголошували, КП "Плесо" регулярно проводить дослідження та оновлює моніторинг якості води в місцях масового відпочинку киян на водних об’єктах.

Які пляжі перевірили?

Минулого тижня перевірили такі столичні пляжі: "Золотий", "Передмістна Слобідка", "Чорторий", "Наталка", "Центральний", "Молодіжний", "Дитячий", "Венеція", "Веселка", "Галерний", "Тельбін", "Райдуга", "Троєщина", "Вербний", "Пуща-Водиця".

Що показали проби?

За результатами санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень проби води на перелічених пляжах не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, а отже купатися на них заборонено.

"Так, індекс ЛКП (лактопозитивна кишкова паличка) у пробах води свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойм. Кишкова паличка найактивніше розмножується у водоймах у спеку та після рясних опадів. У разі потрапляння в організм кишкова паличка може викликати кишкові інфекції (найчастіші симптоми: нудота й діарея), запалення сечовивідних шляхів, статевих органів і важчі захворювання", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Києві не відкриватимуть пляжний сезон: Громадянам рекомендують не відвідувати зони відпочинку

Симптоми гострої кишкової інфекції, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря:

  • сухість у роті та горлі;
  • підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;
  • переймоподібні болі в животі;
  • незначне сечовипускання або його відсутність.

Автор: 

забруднення (245) Київ (19448) пляж (153)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А коли це людей стримувало?
показати весь коментар
23.07.2024 13:36 Відповісти
Хто в загалі купається в цій каналізації?
показати весь коментар
23.07.2024 13:52 Відповісти
А почистить воду не пробовали? Киев вообще то пьёт Днепровскую воду
показати весь коментар
23.07.2024 14:02 Відповісти
У нас по лесам и в воде на Полтавщине куча трупов диких кабанов так как эпидемия чумы а запрещать купание никто и не собирается.
показати весь коментар
23.07.2024 15:17 Відповісти
Чудове містечко Ірпінь зливає неочищені каналізаційні стоки в річку "Бучанка", які потрапляють до річки "Ірпінь", а далі в Дніпро вище Києва. І так роками. І правоохоронні органи це "не бачать" , не зважаючи на сигнали в ЗМІ.
Відомо навіть хто саме це робить. Частина новобудов Ірпіня не має підключення до міської каналізаціії і зливає гівно прямо в природні водойми.
показати весь коментар
23.07.2024 16:24 Відповісти
але саме родзинка полягає в тому, що місцеві мешканці взагалі не бачать проблеми. все "ок"
показати весь коментар
23.07.2024 16:27 Відповісти
Тим, хто пісяє у воду, слід фільтрувати свою рідину.
показати весь коментар
23.07.2024 18:07 Відповісти
 
 