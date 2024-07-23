Вода на 15 пляжах Києва не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, купатися там заборонено, - КМДА

КП "Плесо" провело дослідження якості води на 15 столичних пляжах і виявило, що проби не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, попри те, що у 2024 році пляжний сезон у столиці не оголошували, КП "Плесо" регулярно проводить дослідження та оновлює моніторинг якості води в місцях масового відпочинку киян на водних об’єктах.

Які пляжі перевірили?

Минулого тижня перевірили такі столичні пляжі: "Золотий", "Передмістна Слобідка", "Чорторий", "Наталка", "Центральний", "Молодіжний", "Дитячий", "Венеція", "Веселка", "Галерний", "Тельбін", "Райдуга", "Троєщина", "Вербний", "Пуща-Водиця".

Що показали проби?

За результатами санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень проби води на перелічених пляжах не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, а отже купатися на них заборонено.

"Так, індекс ЛКП (лактопозитивна кишкова паличка) у пробах води свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойм. Кишкова паличка найактивніше розмножується у водоймах у спеку та після рясних опадів. У разі потрапляння в організм кишкова паличка може викликати кишкові інфекції (найчастіші симптоми: нудота й діарея), запалення сечовивідних шляхів, статевих органів і важчі захворювання", - йдеться у повідомленні.

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Симптоми гострої кишкової інфекції, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря: