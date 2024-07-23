Вода на 15 пляжах Киева не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, купаться там запрещено, - КГГА
КП "Плесо" провело исследование качества воды на 15 столичных пляжах и выявило, что пробы не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, несмотря на то, что в 2024 году пляжный сезон в столице не объявляли, КП "Плесо" регулярно проводит исследования и обновляет мониторинг качества воды в местах массового отдыха киевлян на водных объектах.
Какие пляжи проверили?
На прошлой неделе проверили такие столичные пляжи: "Золотой", "Предместная Слободка", "Черторый", "Наталка", "Центральный", "Молодежный", "Детский", "Венеция", "Радуга", "Галерный", "Тельбин", "Радуга", "Троещина", "Вербный", "Пуща-Водица".
Что показали пробы?
По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований пробы воды на перечисленных пляжах не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, а следовательно купаться на них запрещено.
"Так, индекс ЛКП (лактопозитивная кишечная палочка) в пробах воды свидетельствует об общей бактериологической загрязненности водоемов. Кишечная палочка активно размножается в водоемах в жару и после обильных осадков. При попадании в организм кишечная палочка может вызвать кишечные инфекции (самые частые симптомы: тошнота и диарея), воспаление мочевыводящих путей, половых органов и более тяжелые заболевания", - говорится в сообщении.
Симптомы острой кишечной инфекции, при которых нужно немедленно обратиться к врачу:
- сухость во рту и горле;
- повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;
- схваткообразные боли в животе;
- незначительное мочеиспускание или его отсутствие.
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Відомо навіть хто саме це робить. Частина новобудов Ірпіня не має підключення до міської каналізаціії і зливає гівно прямо в природні водойми.