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Вода на 15 пляжах Киева не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, купаться там запрещено, - КГГА

Пляж Києва

КП "Плесо" провело исследование качества воды на 15 столичных пляжах и выявило, что пробы не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, несмотря на то, что в 2024 году пляжный сезон в столице не объявляли, КП "Плесо" регулярно проводит исследования и обновляет мониторинг качества воды в местах массового отдыха киевлян на водных объектах.

Какие пляжи проверили?

На прошлой неделе проверили такие столичные пляжи: "Золотой", "Предместная Слободка", "Черторый", "Наталка", "Центральный", "Молодежный", "Детский", "Венеция", "Радуга", "Галерный", "Тельбин", "Радуга", "Троещина", "Вербный", "Пуща-Водица".

Что показали пробы?

По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований пробы воды на перечисленных пляжах не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, а следовательно купаться на них запрещено.

"Так, индекс ЛКП (лактопозитивная кишечная палочка) в пробах воды свидетельствует об общей бактериологической загрязненности водоемов. Кишечная палочка активно размножается в водоемах в жару и после обильных осадков. При попадании в организм кишечная палочка может вызвать кишечные инфекции (самые частые симптомы: тошнота и диарея), воспаление мочевыводящих путей, половых органов и более тяжелые заболевания", - говорится в сообщении.

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Симптомы острой кишечной инфекции, при которых нужно немедленно обратиться к врачу:

  • сухость во рту и горле;
  • повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;
  • схваткообразные боли в животе;
  • незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

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загрязнение (256) Киев (25475) пляж (249)


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А коли це людей стримувало?
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23.07.2024 13:36 Ответить
Хто в загалі купається в цій каналізації?
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23.07.2024 13:52 Ответить
А почистить воду не пробовали? Киев вообще то пьёт Днепровскую воду
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23.07.2024 14:02 Ответить
У нас по лесам и в воде на Полтавщине куча трупов диких кабанов так как эпидемия чумы а запрещать купание никто и не собирается.
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23.07.2024 15:17 Ответить
Чудове містечко Ірпінь зливає неочищені каналізаційні стоки в річку "Бучанка", які потрапляють до річки "Ірпінь", а далі в Дніпро вище Києва. І так роками. І правоохоронні органи це "не бачать" , не зважаючи на сигнали в ЗМІ.
Відомо навіть хто саме це робить. Частина новобудов Ірпіня не має підключення до міської каналізаціії і зливає гівно прямо в природні водойми.
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23.07.2024 16:24 Ответить
але саме родзинка полягає в тому, що місцеві мешканці взагалі не бачать проблеми. все "ок"
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23.07.2024 16:27 Ответить
Тим, хто пісяє у воду, слід фільтрувати свою рідину.
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23.07.2024 18:07 Ответить
 
 