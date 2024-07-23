Вода на 15 пляжах Киева не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, купаться там запрещено, - КГГА

КП "Плесо" провело исследование качества воды на 15 столичных пляжах и выявило, что пробы не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, несмотря на то, что в 2024 году пляжный сезон в столице не объявляли, КП "Плесо" регулярно проводит исследования и обновляет мониторинг качества воды в местах массового отдыха киевлян на водных объектах.

Какие пляжи проверили?

На прошлой неделе проверили такие столичные пляжи: "Золотой", "Предместная Слободка", "Черторый", "Наталка", "Центральный", "Молодежный", "Детский", "Венеция", "Радуга", "Галерный", "Тельбин", "Радуга", "Троещина", "Вербный", "Пуща-Водица".

Что показали пробы?

По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований пробы воды на перечисленных пляжах не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, а следовательно купаться на них запрещено.

"Так, индекс ЛКП (лактопозитивная кишечная палочка) в пробах воды свидетельствует об общей бактериологической загрязненности водоемов. Кишечная палочка активно размножается в водоемах в жару и после обильных осадков. При попадании в организм кишечная палочка может вызвать кишечные инфекции (самые частые симптомы: тошнота и диарея), воспаление мочевыводящих путей, половых органов и более тяжелые заболевания", - говорится в сообщении.

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Симптомы острой кишечной инфекции, при которых нужно немедленно обратиться к врачу: