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Новости
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Мэр Вышгорода Момот сообщил об обнаружении ядовитых веществ в реке Десна. Экологи опровергли это после проверки (дополнено)

Десна

В реке Десна и ее заливах обнаружили ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы. Однако позже экологи опровергли эту информацию после проверки.

Об этом в соцсети Facebook сообщил Вышгородский городской голова Алексей Момот, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что 26 августа состоялось состоялось внеочередное заседание Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На этом заседании Броварским и Вышгородским районным государственным администрациям, а также председателям Вышгородской и Пирновской территориальных общин буо поручено запретить местным жителям купаться и ловить рыбу.

"Категорически запретить всему подчиненному л/с купаться, переплавляться, рыбачить в Десне и ее заливах", - написал Момот.

допис

мапа

Соответствующий запрет будет действовать до получения безопасных результатов от экологов.

Отметим, что Десна - это одна из крупнейших рек Украины. Она является левым притоком Днепра. Река берет свое начало в России, в Смоленской области, и протекает через Черниговскую, Киевскую и Сумскую области.

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Дополнено

Впоследствии в Киевской ОВА опровергли информацию о ядовитых веществах в водах Десны, которую накануне распространил Алексей Момот.

Там заявили, что Государственная экологическая инспекция Столичного округа не выявила превышения предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в пределах Киевской области. Также в пределах нормы содержание кислорода. Не выявлено и фактов мора рыбы.

В ОВА рассказали, что накануне получили информацию об ухудшении качества воды в реке Сейм, которая является левым притоком реки Десна.

"В частности, речь шла о загрязнении воды, движущейся по течению Сейма, а также о заморе рыбы в нем", - говорится в сообщении.

Поскольку Десна протекает по территории Киевщины, а именно Вышгородскому и Броварскому районам, комиссия ТЭБ и ЧС поручила осуществлять ежедневный мониторинг качества воды.

"Для предотвращения негативного влияния на здоровье населения, Киевская областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует не пользоваться водой реки Десна, запретить там купание и лов рыбы в Десне, а также использование речной воды для хозяйственных нужд и поение скота", - сообщает ОВА.

В ОВА уверяют, что ситуация находится под постоянным контролем, а об изменениях будет сообщаться дополнительно.

Отметим, что Десна – это одна из самых больших рек Украины. Она является левым притоком Днепра. Река берет свое начало в России, в Смоленской области и протекает через Черниговскую, Киевскую и Сумскую области.

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Автор: 

загрязнение (256) Киевская область (4119) вода (918) Десна (21)


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Топ комментарии
+16
Вже Рашисти почали труїти річки! Але світ й досі не визнає агресію РФ проти України геноцидом! Нікчемні боягузи зажирівші керують світом, тому й вилазять такі як нелюдь-син Сатани ***** та його раби нелюди Кацапи.
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28.08.2024 17:54
+13
Це вже тероризм чи ще ні?
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28.08.2024 17:54
+7
І де тепер та вся банда екологів, Гретта Тумблєр, ті що гази вихлопні нюхають і дивляться,хоть би хто батарейку не викинув в сміття.
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28.08.2024 18:33
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Вже Рашисти почали труїти річки! Але світ й досі не визнає агресію РФ проти України геноцидом! Нікчемні боягузи зажирівші керують світом, тому й вилазять такі як нелюдь-син Сатани ***** та його раби нелюди Кацапи.
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28.08.2024 17:54 Ответить
то просто кацапські трупи та розбомблені понтони по Сейму в Десну стікають
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28.08.2024 22:50 Ответить
Це вже тероризм чи ще ні?
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28.08.2024 17:54 Ответить
Гниди
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28.08.2024 17:54 Ответить
Як їх земля носить? Кацапи- нежить, яка ненавидить і нищить все живе.
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28.08.2024 17:55 Ответить
Тим часом черговий екоцид від рф, щодо якого ніхто не буде скликати засідання ООН (це ж не замах на шефІра): На берегах річки Сейм на Сумщині і Чернігівщині з 14 серпня фіксують масовий мор риби та забруднення води. Купатися забороняють, а в Держекоінспекції припускають, що брудна вода прибула з Курщини. Далі Сейм впадає в Десну...
Далі: мер Вишгорода: У Десні під Києвом виявили отруйні речовини, які стікають з рф. На тлі цього мешканцям громад Броварського і Вишгородського р=нів, через які протікає річка, заборонили купатися та ловити воду.
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28.08.2024 17:56 Ответить
Мабуть багато мертвих кацапів в Сеймі гниє.
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28.08.2024 17:58 Ответить
Веселі ********** в стилі кварталу? дуже смішно.
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28.08.2024 18:25 Ответить
Швидше в стилі ЗСУ.
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28.08.2024 18:39 Ответить
Ні х. не смішно насправді. До річки через сморід не підійдеш, вся риба спливла і гниє, та, що ще жива, кидається в агонії по поверхні. А кацапа жодного не пропливло. Це була одна з найчистіших річок.
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28.08.2024 18:52 Ответить
навіщо, кацап, українською пишеш?
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28.08.2024 19:15 Ответить
Німці теж річками газ за течією пускали. Принаймі мені покійна тітка таке розповідала..
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28.08.2024 17:58 Ответить
Чисто географічно, звідки і куди ж німці могли вниз за течією газ пускати?

На території, які ж самі і захопили? Група армій Північ травила групи армій Центр та Південь?

От Совок міг. Совок і села вздовж лінії фронту тупо артою з землею рівняв.
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28.08.2024 18:04 Ответить
Издалека стекли.
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28.08.2024 17:59 Ответить
Дивно, що відразу помітили. Добре, що швидко розголосили.
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28.08.2024 18:02 Ответить
А есть речки, которые наоборот, на их территорию, текут? ☠
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28.08.2024 18:25 Ответить
Вони північніше, а в нашій півкулі усі річки течуть з півночі на південь.
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28.08.2024 18:35 Ответить
не півкулі а широті
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28.08.2024 18:53 Ответить
Мабуть треба йти на смоленська. Щоби створити санітарну зону для Десни.
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28.08.2024 18:31 Ответить
На Мацква-ріка треба вийти - спокояться усі!)))
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28.08.2024 19:24 Ответить
І де тепер та вся банда екологів, Гретта Тумблєр, ті що гази вихлопні нюхають і дивляться,хоть би хто батарейку не викинув в сміття.
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28.08.2024 18:33 Ответить
Ну, значить, і Дніпро отруять - Десна ж у Дніпро впадає. Хоча тут питання: а ота ракета, що вдарила по підводному бункеру зє! на київському "морі", що з її паливом? Бо паливо те, кажуть, дуже отруйне.
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28.08.2024 18:33 Ответить
орки в своём репертуаре
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28.08.2024 18:39 Ответить
Яку саме отруйну речовину виявили в Десні? Це ж легко встановити. Чому не повідомляють?
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28.08.2024 19:11 Ответить
Екоцид.

Треба буде в майбутньому захищати території шляхом відсування кордонів. Брестська, Гомельська області Білорусі, Брянська, Курська, Білгородська, Ростовська, Воронізька і Краснодарський край мають бути під контролем України …
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28.08.2024 19:14 Ответить
Цікаво, хоч хтось тут статтю читав?
"Однак пізніше екологи спростували цю інформацію після перевірки"
"у Київській ОВА спростували інформацію про отруйні речовини у водах Десни, яку напередодні поширив Олексій Момот"
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28.08.2024 19:35 Ответить
Увага, усім хто має родини та знайомих в басейні річки Сейм, прохання бути обережним!

У напрямку з роскордону по Сейму до Десни тече отрута (темна речовина нагадує нафту), має неприємний запах та вбиває рибу й все живе у річці. Два дні тому отрута досягла Конотопу, сьогодні цю речовину люди бачили у Десні.

При виявлені неприємного запаху та ненормального кольору води у колодязях в ніякому разі не вживати і не давати тваринам. Відразу звернутися до селищних рад та до епідемстанцій. (c)
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28.08.2024 19:36 Ответить
Офіційна реакція: https://bigkyiv.com.ua/u-richczi-desna-ne-bulo-vyyavleno-otrujnu-rechovynu-ale-krashhe-ne-kupatysya-i-ne-lovyty-rybu-kova/
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28.08.2024 21:08 Ответить
 
 