Мэр Вышгорода Момот сообщил об обнаружении ядовитых веществ в реке Десна. Экологи опровергли это после проверки (дополнено)

В реке Десна и ее заливах обнаружили ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы. Однако позже экологи опровергли эту информацию после проверки.

Об этом в соцсети Facebook сообщил Вышгородский городской голова Алексей Момот, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что 26 августа состоялось состоялось внеочередное заседание Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На этом заседании Броварским и Вышгородским районным государственным администрациям, а также председателям Вышгородской и Пирновской территориальных общин буо поручено запретить местным жителям купаться и ловить рыбу.

"Категорически запретить всему подчиненному л/с купаться, переплавляться, рыбачить в Десне и ее заливах", - написал Момот.

Соответствующий запрет будет действовать до получения безопасных результатов от экологов.

Отметим, что Десна - это одна из крупнейших рек Украины. Она является левым притоком Днепра. Река берет свое начало в России, в Смоленской области, и протекает через Черниговскую, Киевскую и Сумскую области.

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Впоследствии в Киевской ОВА опровергли информацию о ядовитых веществах в водах Десны, которую накануне распространил Алексей Момот.

Там заявили, что Государственная экологическая инспекция Столичного округа не выявила превышения предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в пределах Киевской области. Также в пределах нормы содержание кислорода. Не выявлено и фактов мора рыбы.

В ОВА рассказали, что накануне получили информацию об ухудшении качества воды в реке Сейм, которая является левым притоком реки Десна.

"В частности, речь шла о загрязнении воды, движущейся по течению Сейма, а также о заморе рыбы в нем", - говорится в сообщении.

Поскольку Десна протекает по территории Киевщины, а именно Вышгородскому и Броварскому районам, комиссия ТЭБ и ЧС поручила осуществлять ежедневный мониторинг качества воды.

"Для предотвращения негативного влияния на здоровье населения, Киевская областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует не пользоваться водой реки Десна, запретить там купание и лов рыбы в Десне, а также использование речной воды для хозяйственных нужд и поение скота", - сообщает ОВА.

В ОВА уверяют, что ситуация находится под постоянным контролем, а об изменениях будет сообщаться дополнительно.

Отметим, что Десна – это одна из самых больших рек Украины. Она является левым притоком Днепра. Река берет свое начало в России, в Смоленской области и протекает через Черниговскую, Киевскую и Сумскую области.

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