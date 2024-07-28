Вода на оккупированных территориях Херсона непригодна к использованию, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированной территории Херсонской области критическая ситуация с водообеспечением.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с водообеспечением на временно оккупированных территориях Украины уже давно вышла из-под контроля оккупантов. Их преступная деятельность проявляется не только в разрушении украинских городов и убийствах мирного населения, но и недопустимом отношении к экологии", - говорится в сообщении.

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Как рассказали в ЦНС, на временно оккупированной Херсонщине оккупанты признают, что состояние местных водоемов является критически опасным. Здесь воду нельзя использовать ни для бытовых или сельскохозяйственных нужд, ни для купания.

Так, лабораторные анализы качества воды в водоемах Нижних Серогоз, Першопокровки, Верхних Серогоз и Новоалександровки показали неудовлетворительные результаты, которые представляют угрозу для здоровья граждан.

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Напомним, ранее сообщалось, что подача воды в оккупированный Донецк остановилась, построенный россиянами водопровод не работает.