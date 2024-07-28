Вода на окупованих територіях Херсонщини непридатна до використання, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованій території Херсонської області критична ситуація із водозабезпеченням.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація із водозабезпеченням на тимчасово окупованих територіях України вже давно вийшла з-під контролю окупантів. Їхня злочинна діяльність проявляється не тільки в руйнуванні українських міст та вбивствах мирного населення, а й неприпустимому ставленні до екології", - йдеться в повідомленні.

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Як розповіли в ЦНС, на тимчасово окупованій Херсонщині окупанти визнають, що стан місцевих водойм є критично небезпечним. Тут воду не можна використовувати ні для побутових чи сільськогосподарських потреб, ні для купання.

Так, лабораторні аналізи якості води у водоймах Нижніх Сірогоз, Першопокровки, Верхніх Сірогоз і Новоолександрівки показали незадовільні результати, які становлять загрозу для здоров’я громадян.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що подача води в окупований Донецьк зупинилася, побудований росіянами водопровід не працює.