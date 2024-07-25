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Новини
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На ТОТ Донеччини почались протести через відсутність води, - Центр нацспротиву

цнс

На тимчасово окупованих територіях Донецької області місцеве населення мітингує через відсутність питної води.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Повідомляється, що на тимчасово окупованих територіях Донеччини місцеві мешканці вже понад добу не отримують питну воду.

Через це місцеві почали перекривати вулиці міста й вимагають від влади пояснень, однак окупанти поки не мають погодженої Кремлем позиції й ігнорують мітинги.

"Тим часом вода місцевим мешканцям не подається понад доби, а в кращих випадках кілька годин на день. Нагадаємо, мешканці Донецька мають перебої з постачанням води, адже водогін Сіверський Донець – Донбас не функціонує через бойові дії. Для розв’язання проблеми окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили й вода в Донецьку подається за графіками", - пояснюють в Центрі.

Тепер же, через відключення світла на території РФ насосні станції новозбудованого каналу вийшли з ладу й водогін зупинився повністю. На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилась.

Читайте: На окупованій Донеччині росіяни зберігають майже 4 млн тонн сміття, - Центр національного спротиву

Автор: 

окупація (6671) Донецька область (8357) вода (1176) Центр національного спротиву (811)


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Топ коментарі
+17
У Миколаїві з 22 року нема питної води - тіки у точках де стоять осмос - там і таблички є - від друзів з Европи. І ніхто не бастує - стоїм, собі тихенько кожного дня у чергах. Та щей коли врахувати шо енергію дають два через чотири і спека +50 і більше на сонці. Слава Зеленскому. Слава Ермаку, сину генерала фсб, Слава Татарову, Слава Підляку, брату полковника гру рф - може кого пропустив - вибачайте.
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25.07.2024 06:26
+12
Крим ніколи не входив до Росії, вас *******.
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25.07.2024 03:15
+11
Ніякої процедури референдуму не проводилось, юридично вони вихід/вхід оформили як голосування парламенту АРК Крим вночі під кулеметами, тобто юридично нікчемно.

Те що ви назвали "процедурою рефередуму", це був медійний висєр раши тудей, який не мав жодного юридичного наслідка. Тому ні, Крим до росії ніколи не входив.
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25.07.2024 03:30
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хай зими дочекаються - там сніг піде.
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25.07.2024 02:33 Відповісти
Або хай з свого дорогоцінного вугілля, яким вони всю Україну "годували", хай воду віджимають.
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25.07.2024 02:51 Відповісти
з вугілля - е складно. Там розповсюджені простіші технології - просто треба дочекатись опалювального сезона, і тоді воду можно вже добувати прямо з батарей.
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25.07.2024 03:03 Відповісти
Прямо з батарей вони тепер хібащо чавун видобути можуть. 😁

Бо, якщо води нема у крані, то і в батареї її теж не буде.
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25.07.2024 03:17 Відповісти
не зовсім так, це різні системи. Минулого року у динири воду так і добували - врізали крани у батареї, і зливали з системи.
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25.07.2024 04:00 Відповісти
Так добывают горячую воду, еще с прошлого века, с тех пор как её перестали поставлять централизованно и повырезали трубы.
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25.07.2024 07:47 Відповісти
Там не вода, а теплоносій.
В цій воді є хімічно активні речовини. Проти відкладення жорстких солей ефективні содовапнування, вапнування та обробка їдким натром.
Також проводитья каталітичне окиснення. Гранули каталізатора (прискорювача реакції) активно окислюють залізо та виводять його в осад. Є й інші хімічні сполуки.
Так що сміливо можете вживати цю життєдійну воду!
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25.07.2024 09:29 Відповісти
це не заважало денеерівцям у минулому році вживати воду з батарей, ім ***** на всі комплексоутворюючі речовини, які туди добавляються. А після окупації я взагалі маю великі сумніви, що у теплоносій (тобто воду) щось взагалі продовжували добавляти.
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25.07.2024 18:07 Відповісти
Чого морочиться? Вони зупинили давно насоси якими відкачуються підземні води з шахт Деякі шахти вже давно затоплені! Хай качають звідти! Це не "камни с неба" - але також непогано!!! Потім будуть свої збирать сечу та фекалії і здавать на "Цвєтмєт" - у них буде вся таблиця Мєндєлєєва Порядні й розумні люди за ці 10 років давно з тої "жопи лугандоновської" виїхали!
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25.07.2024 07:24 Відповісти
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25.07.2024 09:15 Відповісти
коли Крим входив до росії, там хизувалися "хоч камні з неба, зато ми в росії !"

Бог сказав "шукай дурних, камні в небо тягати, ось перекрию вам воду, і того досить буде !"
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25.07.2024 03:11 Відповісти
Крим ніколи не входив до Росії, вас *******.
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25.07.2024 03:15 Відповісти
Входив. Мається наувазі процедура референдума про входження Криму до мокш. То тоді вони волали про каміння
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25.07.2024 03:25 Відповісти
Ніякої процедури референдуму не проводилось, юридично вони вихід/вхід оформили як голосування парламенту АРК Крим вночі під кулеметами, тобто юридично нікчемно.

Те що ви назвали "процедурою рефередуму", це був медійний висєр раши тудей, який не мав жодного юридичного наслідка. Тому ні, Крим до росії ніколи не входив.
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25.07.2024 03:30 Відповісти
щоб вас розуміли, що ви мали на увазі, треба використовувати коректну термінологію, а не уточнювати потім, що "малось на увазі, що біле, це чорне".
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25.07.2024 03:43 Відповісти
згодний з вами панно/пані - треба було написати "коли ждуни з Криму опинились під російською владою внаслідок примусового і незаконного референдуму"

але тоді і жартувати було б вже недоречно . . .
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25.07.2024 05:05 Відповісти
"анно!" А що робить - якщо Ви самі розуміть не хочете? Крим дійсно не входив у склад України - до революції він входив у склад Російської Імперії а після неї (після формування СРСР) - до складу РСФСР Він був переданий УРСР рішенням Уряду СРСР після смерті Сталіна Документ підписував Малєнков - як глава Уряду Після цього він увійшов до складу УРСР А на момент розпаду СРСР Кримська область була вже невід"ємною складовою частною УРСР І після проголошення незалежності уже офіційно стала складовою частиною України! Конкретніше пояснить не можна! (Це вам "найкорректніша" термінологія)
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25.07.2024 07:40 Відповісти
"Ночь.... Встаёт луна над Ай-Петри....
Камни в небе грохочут....
Прекрасное настаящее "русскава мира"....»
(падражание японской паэзии)
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25.07.2024 07:30 Відповісти
О, гарний приклад наслідування хоку. Колега Вельт оцінив би.
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25.07.2024 08:10 Відповісти
ну нема води і нема - зато срусський мир є!
майбутні магадачяне ...
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25.07.2024 03:18 Відповісти
Іронія у тому, що їхніх предків колись завезли в Україну з тієї сраки, у яку їх тепер відправлять.
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25.07.2024 03:22 Відповісти
це навіть останній собака в криму знає...
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25.07.2024 03:37 Відповісти
Чому ви вважаєте що там чекають руській мир ? Руській мир не менше чекали в Одесі та Харкові. Але , як що така ненависть до людей , навіщо чі обоасті в складі України ? Про землю там якусь … ой не треба. То буле земля не придатна до життя ще років 50 мінімум.
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25.07.2024 09:10 Відповісти
Ще одна прихильниця передачі Кемської волості.
Через таких як ти і йде війна в Україні!
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25.07.2024 09:40 Відповісти
Війна завдяки таким корисним ідіотам як ти. Рашка скористалась вашою ненависть до східних областей та використала це в 14 році.
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25.07.2024 09:48 Відповісти
У ждунів мізки ще раніше всохли...
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25.07.2024 04:46 Відповісти
У Миколаїві з 22 року нема питної води - тіки у точках де стоять осмос - там і таблички є - від друзів з Европи. І ніхто не бастує - стоїм, собі тихенько кожного дня у чергах. Та щей коли врахувати шо енергію дають два через чотири і спека +50 і більше на сонці. Слава Зеленскому. Слава Ермаку, сину генерала фсб, Слава Татарову, Слава Підляку, брату полковника гру рф - може кого пропустив - вибачайте.
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25.07.2024 06:26 Відповісти
Слава. Слава. Слава!
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25.07.2024 07:35 Відповісти
Немає води, чи немає ПИТНОЇ води? Бо питна вода займає незначну частку в споживанні. Її можна просто купляти в магазині.
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25.07.2024 07:12 Відповісти
Особливо з пенсії 2500 . Дохрена накупишся
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25.07.2024 09:08 Відповісти
В Україні почалися протести через неможливість попити каву у Відні
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25.07.2024 07:33 Відповісти
Мочу нахай п.ють. (Москаль)
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25.07.2024 08:38 Відповісти
Був час розкидувати каміння, а зараз, прийшов час збирати каміння. Якось так.
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25.07.2024 12:29 Відповісти
Даунбасята - ходячие отсосные станции!
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25.07.2024 13:06 Відповісти
Нехай ці колаборанти донецькі "по малахову" сечу п'ють та "оздоровляються"
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26.07.2024 10:38 Відповісти
 
 