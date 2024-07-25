На ТОТ Донеччини почались протести через відсутність води, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях Донецької області місцеве населення мітингує через відсутність питної води.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
Повідомляється, що на тимчасово окупованих територіях Донеччини місцеві мешканці вже понад добу не отримують питну воду.
Через це місцеві почали перекривати вулиці міста й вимагають від влади пояснень, однак окупанти поки не мають погодженої Кремлем позиції й ігнорують мітинги.
"Тим часом вода місцевим мешканцям не подається понад доби, а в кращих випадках кілька годин на день. Нагадаємо, мешканці Донецька мають перебої з постачанням води, адже водогін Сіверський Донець – Донбас не функціонує через бойові дії. Для розв’язання проблеми окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили й вода в Донецьку подається за графіками", - пояснюють в Центрі.
Тепер же, через відключення світла на території РФ насосні станції новозбудованого каналу вийшли з ладу й водогін зупинився повністю. На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилась.
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Бо, якщо води нема у крані, то і в батареї її теж не буде.
В цій воді є хімічно активні речовини. Проти відкладення жорстких солей ефективні содовапнування, вапнування та обробка їдким натром.
Також проводитья каталітичне окиснення. Гранули каталізатора (прискорювача реакції) активно окислюють залізо та виводять його в осад. Є й інші хімічні сполуки.
Так що сміливо можете вживати цю життєдійну воду!
Бог сказав "шукай дурних, камні в небо тягати, ось перекрию вам воду, і того досить буде !"
Те що ви назвали "процедурою рефередуму", це був медійний висєр раши тудей, який не мав жодного юридичного наслідка. Тому ні, Крим до росії ніколи не входив.
але тоді і жартувати було б вже недоречно . . .
Камни в небе грохочут....
Прекрасное настаящее "русскава мира"....»
(падражание японской паэзии)
майбутні магадачяне ...
Через таких як ти і йде війна в Україні!