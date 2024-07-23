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Новини
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На окупованій Донеччині росіяни зберігають майже 4 млн тонн сміття, - Центр національного спротиву

сміття

Територія тимчасово окупованої Донецької області потопає у майже 4 мільйонах тонн відходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі національного спротиву.

"3 мільйони 620 тисяч тонн шкідливих відходів просто неба покояться на тимчасово окупованій Донеччині. Їх ніхто не утилізовує та не знешкоджує. Усе навпаки - сміття з кожним місяцем тільки збільшується", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупаційна влада не лише не вирішає дану проблему, а й зробила Донеччину полігоном для скидання сміття із Ростовської області. У Центрі нацспротиву наголошують, що половина із токсичного непотребу завезена сюди саме з Росії.

"Російська окупаційна адміністрація проблеми у цьому не бачить. Принаймні переконує місцевих у тому, що невдовзі буде тут збудовано сміттєпереробний завод. Втім поки посіпаки ворога закидають обіцянками, полігони з відходами ростуть у геометричній прогресії", - наголошують у Центрі нацспротиву.

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Та додають, що  під виглядом переробного заводу новий сміттєвий полігон "Луганськ" окупанти організовують поблизу Родакового на кордоні Лутугинського і Слов’яносербського районів.

Нагадаємо, днями начальники Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що щороку на окупованій Луганщині очікують 1.5 мільйона тонн сміття з Ростова та Воронежа.

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сміття (477) окупація (6685) Донецька область (8423)


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тундру вже засрали, пора перходити на черноземи

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23.07.2024 12:58 Відповісти
А шо не так? Сміття до сміття!
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23.07.2024 13:45 Відповісти
Це дизентерія,холера,чума від лаптеногих.
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23.07.2024 14:27 Відповісти
Вот бы все эти "картинки из будущего", включая фото всех разрушенных городов ОРДЛО, показать толпе лугандонцев, которые ложились под украинские танки в 2014-м.
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23.07.2024 15:30 Відповісти
Відповідь все одно була б така: «нам хоть камні с нєба только би бить вмєстє с нашей радной рссєюшкой».
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23.07.2024 17:22 Відповісти
 
 