На окупованій Донеччині росіяни зберігають майже 4 млн тонн сміття, - Центр національного спротиву
Територія тимчасово окупованої Донецької області потопає у майже 4 мільйонах тонн відходів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі національного спротиву.
"3 мільйони 620 тисяч тонн шкідливих відходів просто неба покояться на тимчасово окупованій Донеччині. Їх ніхто не утилізовує та не знешкоджує. Усе навпаки - сміття з кожним місяцем тільки збільшується", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що окупаційна влада не лише не вирішає дану проблему, а й зробила Донеччину полігоном для скидання сміття із Ростовської області. У Центрі нацспротиву наголошують, що половина із токсичного непотребу завезена сюди саме з Росії.
"Російська окупаційна адміністрація проблеми у цьому не бачить. Принаймні переконує місцевих у тому, що невдовзі буде тут збудовано сміттєпереробний завод. Втім поки посіпаки ворога закидають обіцянками, полігони з відходами ростуть у геометричній прогресії", - наголошують у Центрі нацспротиву.
Та додають, що під виглядом переробного заводу новий сміттєвий полігон "Луганськ" окупанти організовують поблизу Родакового на кордоні Лутугинського і Слов’яносербського районів.
Нагадаємо, днями начальники Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що щороку на окупованій Луганщині очікують 1.5 мільйона тонн сміття з Ростова та Воронежа.
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