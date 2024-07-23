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Новости
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На оккупированной Донетчине россияне хранят около 4 млн тонн мусора, - Центр национального сопротивления

сміття

Территория временно оккупированной Донецкой области утопает в почти 4 миллионах тонн отходов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"3 миллиона 620 тысяч тонн вредных отходов под открытым небом покоятся на временно оккупированной Донетчине. Их никто не утилизирует и не обезвреживает. Все наоборот - мусор с каждым месяцем только увеличивается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационная власть не только не решает данную проблему, но и сделала Донецкую область полигоном для сброса мусора из Ростовской области. В Центре нацсопротивления отмечают, что половина из токсичного хлама завезена сюда именно из России.

"Российская оккупационная администрация проблемы в этом не видит. По крайней мере убеждает местных в том, что вскоре здесь будет построен мусороперерабатывающий завод. Впрочем пока приспешники врага забрасывают обещаниями, полигоны с отходами растут в геометрической прогрессии", - отмечают в Центре нацсопротивления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за проблем с вывозом мусора на временно оккупированных территориях процветает антисанитария, - Центр нацсопротивления

И добавляют, что под видом перерабатывающего завода новый мусорный полигон "Луганск" оккупанты организуют вблизи Родаково на границе Лутугинского и Славяносербского районов.

Напомним, на днях начальники Луганской ОГА Артем Лысогор заявил, что ежегодно на оккупированной Луганщине ожидают 1.5 миллиона тонн мусора из Ростова и Воронежа.

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мусор (490) оккупация (10119) Донецкая область (9511)


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тундру вже засрали, пора перходити на черноземи

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fngs24.ru%2Ftext%2Fincidents%2F2021%2F12%2F02%2F70291355%2F&psig=AOvVaw2HUTfR63mWBc6wrs5uXDmm&ust=1721814989000000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCOCthuryvIcDFQAAAAAdAAAAABAE В Норильске нашли огромную свалку бытового мусора

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23.07.2024 12:58 Ответить
А шо не так? Сміття до сміття!
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23.07.2024 13:45 Ответить
Це дизентерія,холера,чума від лаптеногих.
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23.07.2024 14:27 Ответить
Вот бы все эти "картинки из будущего", включая фото всех разрушенных городов ОРДЛО, показать толпе лугандонцев, которые ложились под украинские танки в 2014-м.
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23.07.2024 15:30 Ответить
Відповідь все одно була б така: «нам хоть камні с нєба только би бить вмєстє с нашей радной рссєюшкой».
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23.07.2024 17:22 Ответить
 
 