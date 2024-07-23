На оккупированной Донетчине россияне хранят около 4 млн тонн мусора, - Центр национального сопротивления
Территория временно оккупированной Донецкой области утопает в почти 4 миллионах тонн отходов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
"3 миллиона 620 тысяч тонн вредных отходов под открытым небом покоятся на временно оккупированной Донетчине. Их никто не утилизирует и не обезвреживает. Все наоборот - мусор с каждым месяцем только увеличивается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупационная власть не только не решает данную проблему, но и сделала Донецкую область полигоном для сброса мусора из Ростовской области. В Центре нацсопротивления отмечают, что половина из токсичного хлама завезена сюда именно из России.
"Российская оккупационная администрация проблемы в этом не видит. По крайней мере убеждает местных в том, что вскоре здесь будет построен мусороперерабатывающий завод. Впрочем пока приспешники врага забрасывают обещаниями, полигоны с отходами растут в геометрической прогрессии", - отмечают в Центре нацсопротивления.
И добавляют, что под видом перерабатывающего завода новый мусорный полигон "Луганск" оккупанты организуют вблизи Родаково на границе Лутугинского и Славяносербского районов.
Напомним, на днях начальники Луганской ОГА Артем Лысогор заявил, что ежегодно на оккупированной Луганщине ожидают 1.5 миллиона тонн мусора из Ростова и Воронежа.
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