На оккупированную Луганщину завозят мусор из Ростовской и Воронежской областей РФ
Ежегодно на оккупированной Луганщине ожидают 1.5 миллиона тонн мусора из Ростова и Воронежа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.
Он отметил, что оккупанты в течение последних двух лет обещали построить перерабатывающие станции. Однако ничего не сделали.
"Мусор в так называемую "ЛНР" уже начал поступать с территории РФ. В Воронеже и Ростове таким образом рассчитывают избавляться от 1.5 млн тонн отходов в год. И россиянам глубоко безразлично, что мусор никто не будет перерабатывать. В "ЛНР" не против принимать его, потому что это - указание кремля", - сообщил Лысогор.
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