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На оккупированную Луганщину завозят мусор из Ростовской и Воронежской областей РФ

Сміття на Луганщині

Ежегодно на оккупированной Луганщине ожидают 1.5 миллиона тонн мусора из Ростова и Воронежа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

Он отметил, что оккупанты в течение последних двух лет обещали построить перерабатывающие станции. Однако ничего не сделали.

"Мусор в так называемую "ЛНР" уже начал поступать с территории РФ. В Воронеже и Ростове таким образом рассчитывают избавляться от 1.5 млн тонн отходов в год. И россиянам глубоко безразлично, что мусор никто не будет перерабатывать. В "ЛНР" не против принимать его, потому что это - указание кремля", - сообщил Лысогор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В населенных пунктах оккупированной Луганщины уже два года нет света и воды

Автор: 

мусор (490) оккупация (10119) Луганская область (6492)


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Топ комментарии
+16
сміття там з'явилось ще у 2014 році-воно прийшло на своїх ногах з запарєбріка...
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22.07.2024 09:30
+15


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22.07.2024 09:32
+9
Та у ООН в Радбезі на стіл сере Небезя
Тож срати скрізь і всюди кацапи завжди будуть
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22.07.2024 09:37
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сміття там з'явилось ще у 2014 році-воно прийшло на своїх ногах з запарєбріка...
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22.07.2024 09:30 Ответить
В кінці 30х років, і після ДСВ, біосміття почали завозити вантажними вагонами. Потім воно розмножилось, і стало - луГАНДОНАМИ!!
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22.07.2024 09:41 Ответить


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22.07.2024 09:32 Ответить
О, по-нормальному - це привід для рад.безу...Але не в наш час...****
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22.07.2024 09:33 Ответить
Та у ООН в Радбезі на стіл сере Небезя
Тож срати скрізь і всюди кацапи завжди будуть
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22.07.2024 09:37 Ответить
Авжеж...зате термінів валом...екоцид-фуюцид-гербіцид-********
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22.07.2024 09:42 Ответить
Сміття постійно жере вотку і пойот калінка-малінка.
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22.07.2024 09:36 Ответить
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22.07.2024 09:39 Ответить
Ну буде луганді що пожерти тепер 🤣
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22.07.2024 09:53 Ответить
Все, що кацапи не досрали, звозять на Луганщину?
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22.07.2024 10:32 Ответить
Гуманітарка від рашки ватникам.
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22.07.2024 10:40 Ответить
то є допомога ув харчах😂
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22.07.2024 10:45 Ответить
Кацапи намагаються створити на ТОТ звичне для них середовище існування.
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22.07.2024 11:08 Ответить
зато бєс бандєрафцев
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22.07.2024 11:37 Ответить
Норма поведінки московитів. Насрати всюди і крапка.
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22.07.2024 11:49 Ответить
Вот как теперь отличить где мусор из Ростова, а где "несхибаемый" лугандонец?!
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22.07.2024 13:09 Ответить
 
 