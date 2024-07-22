На оккупированную Луганщину завозят мусор из Ростовской и Воронежской областей РФ

Ежегодно на оккупированной Луганщине ожидают 1.5 миллиона тонн мусора из Ростова и Воронежа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

Он отметил, что оккупанты в течение последних двух лет обещали построить перерабатывающие станции. Однако ничего не сделали.

"Мусор в так называемую "ЛНР" уже начал поступать с территории РФ. В Воронеже и Ростове таким образом рассчитывают избавляться от 1.5 млн тонн отходов в год. И россиянам глубоко безразлично, что мусор никто не будет перерабатывать. В "ЛНР" не против принимать его, потому что это - указание кремля", - сообщил Лысогор.

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