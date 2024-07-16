РУС
В населенных пунктах оккупированной Луганщины уже два года нет света и воды

Окупанти на Херсонщині

В городах Приволье и Новодружеск, что рядом с Лисичанском оккупированной Луганщины, уже более двух лет отсутствуют электроэнергия и центральное водоснабжение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Луганской ОГА Артем Лысогор.

По его словам, оккупанты там ничего не чинят, поэтому города остаются обесточенными.

Кроме того, там отсутствует и централизованное водоснабжение. Воду низкого качества туда доставляют на тракторе. В то же время подвоз - нерегулярный.

"Запасаются те, кто первым успел набрать. Во время летней жары эта проблема только усугубилась", - подчеркнули в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Лисичанске захватчики ограничили выдачу гуманитарки, в Кременной – продовольственный кризис, - ОВА

Шо за гейські замашки ? Яка вода ? Ватанам місцевим не треба ні води ні нічого
їм лиш би росіюшка була
16.07.2024 08:51 Ответить
У Франції є така Червона Зона на місці боїв Першої Світової війни. Там заборонено жити, земля до цих пір нашпигована нерозірваними снарядами. Її розмінують вже більш ста років і до кінця ще далеко.
Це Франція. А що буде з асвабаждьонним Данбасам...
16.07.2024 08:56 Ответить
Гетто
16.07.2024 09:01 Ответить
зато в них є фуйло
16.07.2024 09:06 Ответить
Руссге мир *****
16.07.2024 09:07 Ответить
страдалі прі хвашистах біндєравцах а сєйчас наконєц та зажілі на всю грудь !
16.07.2024 09:18 Ответить
Що там про невеличкі міста Луганщини, якщо у гордості орків-столиці бамбаса Донецьку вода подається багато років по пару годин на день ?
16.07.2024 09:50 Ответить
Нема світла, води і нахлєбніков із євросоюза!
16.07.2024 10:39 Ответить
Короче все кому повезло жить в оккупации для бутусовских ботов это зрадники и ватаны.А может быть те кто проголосовал в 2019 за Оманские договорняки?Хотя о чем я.Это Порошенко разминировал границу
16.07.2024 10:58 Ответить
 
 