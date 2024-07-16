В населенных пунктах оккупированной Луганщины уже два года нет света и воды

В городах Приволье и Новодружеск, что рядом с Лисичанском оккупированной Луганщины, уже более двух лет отсутствуют электроэнергия и центральное водоснабжение.

об этом рассказал глава Луганской ОГА Артем Лысогор.

По его словам, оккупанты там ничего не чинят, поэтому города остаются обесточенными.

Кроме того, там отсутствует и централизованное водоснабжение. Воду низкого качества туда доставляют на тракторе. В то же время подвоз - нерегулярный.

"Запасаются те, кто первым успел набрать. Во время летней жары эта проблема только усугубилась", - подчеркнули в ОВА.

