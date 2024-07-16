В населенных пунктах оккупированной Луганщины уже два года нет света и воды
В городах Приволье и Новодружеск, что рядом с Лисичанском оккупированной Луганщины, уже более двух лет отсутствуют электроэнергия и центральное водоснабжение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Луганской ОГА Артем Лысогор.
По его словам, оккупанты там ничего не чинят, поэтому города остаются обесточенными.
Кроме того, там отсутствует и централизованное водоснабжение. Воду низкого качества туда доставляют на тракторе. В то же время подвоз - нерегулярный.
"Запасаются те, кто первым успел набрать. Во время летней жары эта проблема только усугубилась", - подчеркнули в ОВА.
їм лиш би росіюшка була
Це Франція. А що буде з асвабаждьонним Данбасам...