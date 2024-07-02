В оккупированном Лисичанске захватчики ограничили выдачу гуманитарки, в Кременной – продовольственный кризис, - ОВА

Гуманитарная ситуация на временно оккупированных территориях Луганской области достигла критической черты.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация с гуманитарной помощью

Отмечается, что в Лисичанске, где местные третий год выживают благодаря помощи от так называемого братского народа, ограничили выдачу гуманитарки.

Лысогор пишет, что продуктовые наборы оккупанты выдают только людям старше 70 лет, многодетным семьям и некоторым другим льготным категориям при наличии российского паспорта.

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Тем временем в Северодонецке жители вынуждены зарабатывать донорством. За одну "добровольную" сдачу крови захватчики платят 792 рубля. В соцсетях пишут, что это едва ли не единственный гарантированный способ получить деньги.

Продовольственный кризис в Кременной

По данным ОВА, из-за плотных боев вокруг Кременной и длительного отсутствия света в город практически не завозят продовольственные товары, а те, что есть на полках, - сомнительного качества, ведь холодильники не работают. Много продуктов, срок употребления которых истек.

Как отмечает Лысогор, не намного лучше ситуация и в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном, которые также используют для утилизации просроченных продуктов, поскольку у людей нет ни денег, ни выбора.

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Мобилизация на ВОТ

Кроме того, рассказали в ОВА, в шахтерском Лутугинском районе появились объявления о наборе на работу на угольные предприятия российского Анадыря, причем с предоставлением отсрочки от мобилизации. Люди возмущены, ведь всех местных принудительно отправили на войну, а в РФ шахтерам предоставили бронь.

Лысогор добавил, что в населенных пунктах, где ситуация более-менее стабильная, предатели активно "национализируют" помещения, которые якобы имеют признаки бесхозного имущества.

Так, "администрация Старобельского муниципального округа" обнародовала список из 38 нежилых зданий, которые подпадают под эту категорию. В частности, речь идет о стоматологической клинике, клинической лаборатории, известной кофейне, а также еще 50 жилых помещений.

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