В оккупированном Лисичанске захватчики устраивают провокации: запускают ударные дроны по жилым домам, - ОВА
Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области российские захватчики устраивают провокации, применяя ударные беспилотники по жилой застройке.
Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что местные жители заметили такие действия, когда во время ударов по домам неподалеку двигалась колонна техники российской армии, которую никто не пытался атаковать.
"Бьют по жилой застройке. Местные жители поняли это после очередного недавнего теракта россиян. Тогда неподалеку двигалась колонна военной техники армии РФ, которую никто даже не пробовал атаковать. Задачи у оккупантов были другими", - отметил Лысогор.
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- Від позицій хлопців до околиць Лисичанська 7 км. 7 км!!!!! Його з білої гори гарно видно. То що, ми не повинні бити по позиціях орків? - Навіщо це дибільне віднєкування?
ЗСУ знищували і знищуватимуть окупантів всюди де зможуть дістати. ЗСУ не наносить удари по цивільним. Все - оце і весь його коментар, який повинен бути.