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В оккупированном Лисичанске захватчики устраивают провокации: запускают ударные дроны по жилым домам, - ОВА

Росіяни влаштовують провокації у Лисичанську

Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области российские захватчики устраивают провокации, применяя ударные беспилотники по жилой застройке.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что местные жители заметили такие действия, когда во время ударов по домам неподалеку двигалась колонна техники российской армии, которую никто не пытался атаковать.

"Бьют по жилой застройке. Местные жители поняли это после очередного недавнего теракта россиян. Тогда неподалеку двигалась колонна военной техники армии РФ, которую никто даже не пробовал атаковать. Задачи у оккупантов были другими", - отметил Лысогор.

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Автор: 

Северодонецк (333) оккупация (10187) провокация (1464) Луганская область (6506)


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Обычные методы, детей ху...лостана, совесть пропили, чести и не было, с колен встать отказываются, Ху...Лу их иметь будет не удобно в
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27.06.2024 11:24 Ответить
Які ж це провокації, це умисні злочини рашистів проти людяності.
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27.06.2024 11:38 Ответить
Дронами це робити простійше, не визначити звідки прилетіло як арта, град чи міномети, хоча дегенерати й ранійше вірили що мінометом Україна обстріляли Донецьк.....
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27.06.2024 11:44 Ответить
Які ж кончені кацапи! Але ж навіщо цьому Лисогору підігрувати кацапам?
- Від позицій хлопців до околиць Лисичанська 7 км. 7 км!!!!! Його з білої гори гарно видно. То що, ми не повинні бити по позиціях орків? - Навіщо це дибільне віднєкування?
ЗСУ знищували і знищуватимуть окупантів всюди де зможуть дістати. ЗСУ не наносить удари по цивільним. Все - оце і весь його коментар, який повинен бути.
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27.06.2024 14:38 Ответить
 
 