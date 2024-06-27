В окупованому Лисичанську загарбники влаштовують провокації: запускають ударні дрони по житлових будинках, - ОВА

У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області російські загарбники влаштовують провокації, застосовуючи ударні безпілотники по житловій забудові.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що місцеві жителі помітили такі дії, коли під час ударів по будинках неподалік рухалася колона техніки російської армії, яку ніхто не намагався атакувати.

"Б'ють по житловій забудові. Місцеві жителі зрозуміли це після чергового нещодавнього теракту росіян. Тоді неподалік рухалася колона військової техніки армії РФ, яку ніхто навіть не пробував атакувати. Завдання в окупантів були іншими", - зауважив Лисогор.

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