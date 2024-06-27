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В окупованому Лисичанську загарбники влаштовують провокації: запускають ударні дрони по житлових будинках, - ОВА

Росіяни влаштовують провокації у Лисичанську

У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області російські загарбники влаштовують провокації, застосовуючи ударні безпілотники по житловій забудові.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що місцеві жителі помітили такі дії, коли під час ударів по будинках неподалік рухалася колона техніки російської армії, яку ніхто не намагався атакувати.

"Б'ють по житловій забудові. Місцеві жителі зрозуміли це після чергового нещодавнього теракту росіян. Тоді неподалік рухалася колона військової техніки армії РФ, яку ніхто навіть не пробував атакувати. Завдання в окупантів були іншими", - зауважив Лисогор.

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Автор: 

Лисичанськ (315) окупація (6739) провокація (786) Луганська область (4890)


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Обычные методы, детей ху...лостана, совесть пропили, чести и не было, с колен встать отказываются, Ху...Лу их иметь будет не удобно в
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27.06.2024 11:24 Відповісти
Які ж це провокації, це умисні злочини рашистів проти людяності.
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27.06.2024 11:38 Відповісти
Дронами це робити простійше, не визначити звідки прилетіло як арта, град чи міномети, хоча дегенерати й ранійше вірили що мінометом Україна обстріляли Донецьк.....
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27.06.2024 11:44 Відповісти
Які ж кончені кацапи! Але ж навіщо цьому Лисогору підігрувати кацапам?
- Від позицій хлопців до околиць Лисичанська 7 км. 7 км!!!!! Його з білої гори гарно видно. То що, ми не повинні бити по позиціях орків? - Навіщо це дибільне віднєкування?
ЗСУ знищували і знищуватимуть окупантів всюди де зможуть дістати. ЗСУ не наносить удари по цивільним. Все - оце і весь його коментар, який повинен бути.
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27.06.2024 14:38 Відповісти
 
 