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Новини
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У Лисичанську російський військовий розстріляв двох цивільних

окупанти

Колишній боєць російського штурмового підрозділу "Шторм-Z" розстріляв з автомата двох цивільних жителів окупованого Лисичанська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"До повномасштабного вторгнення цей росіянин неодноразово відбував покарання за розбої, крадіжки, ДТП. Але за участь у бойових діях отримав право перебувати на волі. Тепер в нього знову з’явилася можливість повернутися на фронт – скористався він нею швидко", - йдеться в повідомленні.

За інформацією російських Telegram-каналів, тіла лисичанців із вогнепальними пораненнями знайшли в будинку одного із загиблих. Згодом за підозрою у вбивстві затримали 57-річного російського військового Василя Сажина. Він визнав, що розпивав із місцевими жителями алкоголь, а потім вони посварилися, і він розстріляв обох чоловіків з автомата.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти розстріляли трьох цивільних в окупованому селі Кохани на Херсонщині, - росЗМІ

Автор: 

Лисичанськ (315) розстріл (262)


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Топ коментарі
+24
Ну якщо розпивав з жертвами алкоголь, то таких собутильників-мешканців не шкода!
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18.04.2024 10:43
+19
Оце саме тільки що сказав - прочитавши статтю: "Порядна людина випивать з кацапом не буде!" На двох "русскомирцев" стало менше!
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18.04.2024 10:47
+8
,,ждуни" дочекались!
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18.04.2024 10:59
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Ну якщо розпивав з жертвами алкоголь, то таких собутильників-мешканців не шкода!
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18.04.2024 10:43 Відповісти
Оце саме тільки що сказав - прочитавши статтю: "Порядна людина випивать з кацапом не буде!" На двох "русскомирцев" стало менше!
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18.04.2024 10:47 Відповісти
Денис Казанский у себя в ТГ пишет В Луганской области российский уголовник из батальона «Шторм Z" расстрелял из автомата двух сослуживцев.
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18.04.2024 10:48 Відповісти
,,ждуни" дочекались!
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18.04.2024 10:59 Відповісти
👍
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18.04.2024 12:54 Відповісти
Мабуть, інструктував московит, коригувальників…
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18.04.2024 11:01 Відповісти
Він визнав, що розпивав із місцевими жителями алкоголь, а потім вони посварилися.

Орк-зек розстріляв ждунів.

НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЯ!!!
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18.04.2024 11:04 Відповісти
На трьох кацапстанців буде менше.
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18.04.2024 11:18 Відповісти
Извечный камень преткновения на рф - ты меня уважаешь?
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18.04.2024 11:39 Відповісти
Щоб отримати нагороду особисто з рук *****. І довгоочікувану відпустку до мацкви. О, відірветься ... по повній.
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18.04.2024 12:05 Відповісти
Поняли теперь, каково оно - с оккупантами квасить?
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18.04.2024 14:47 Відповісти
 
 