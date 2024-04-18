У Лисичанську російський військовий розстріляв двох цивільних

Колишній боєць російського штурмового підрозділу "Шторм-Z" розстріляв з автомата двох цивільних жителів окупованого Лисичанська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"До повномасштабного вторгнення цей росіянин неодноразово відбував покарання за розбої, крадіжки, ДТП. Але за участь у бойових діях отримав право перебувати на волі. Тепер в нього знову з’явилася можливість повернутися на фронт – скористався він нею швидко", - йдеться в повідомленні.

За інформацією російських Telegram-каналів, тіла лисичанців із вогнепальними пораненнями знайшли в будинку одного із загиблих. Згодом за підозрою у вбивстві затримали 57-річного російського військового Василя Сажина. Він визнав, що розпивав із місцевими жителями алкоголь, а потім вони посварилися, і він розстріляв обох чоловіків з автомата.

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