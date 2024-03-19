Рашисти розстріляли трьох цивільних в окупованому селі Кохани на Херсонщині, - росЗМІ

Раніше судимі російські військові розстріляли 3 мирних жителів в окупованому селі Кохани Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

"Трупи трьох жителів села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди в передпокої одного з будинків. Загиблі - чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков і Вознов", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що пізніше за підозрою у вбивстві затримали військовослужбовців в/ч 11843 36-річного Олексія Булеліна та 37-річного Мунтяна Тарасенка. Обидва - з Волгоградської області.

Як з'ясувало видання, Булелін ще 2010 року викрав автомобіль та отримав умовну судимість. Тарасенко, згідно зі злитими базами, був раніше судимий за насильницькі дії, проте інших підтверджень його судимості видання не знайшло.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворожа ДРГ розстріляла брата та сестру на Сумщині, - ОВА