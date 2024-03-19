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Рашисти розстріляли трьох цивільних в окупованому селі Кохани на Херсонщині, - росЗМІ

ворог,окупант,росіянин,орк,загарбник

Раніше судимі російські військові розстріляли 3 мирних жителів в окупованому селі Кохани Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

"Трупи трьох жителів села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди в передпокої одного з будинків. Загиблі - чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков і Вознов", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що пізніше за підозрою у вбивстві затримали військовослужбовців в/ч 11843 36-річного Олексія Булеліна та 37-річного Мунтяна Тарасенка. Обидва - з Волгоградської області.

Як з'ясувало видання, Булелін ще 2010 року викрав автомобіль та отримав умовну судимість. Тарасенко, згідно зі злитими базами, був раніше судимий за насильницькі дії, проте інших підтверджень його судимості видання не знайшло.

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Автор: 

окупація (6751) розстріл (269) воєнні злочини (1877) Херсонська область (5880)


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Відправте посилання на цю новину Папі Римському....
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19.03.2024 16:22 Відповісти
Папа Римський вже готується до зустрічі Пасхи. А потім до зустрічі ... з Богом. Однако.
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19.03.2024 16:24 Відповісти
ОЦЕ І Є ДЕНАЦИФІКАЦІЯ - це знищення нації. А потім заселять московитами і скажуть "нашіе історіческіе землі"
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19.03.2024 16:25 Відповісти
Меня если бы звали Мунтян, то я бы тоже стал на кривую дорожку
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19.03.2024 16:27 Відповісти
Сказала ... Підлога Маккартні
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19.03.2024 16:29 Відповісти
Та ти вже свинособачою задовбуєш, буряте - "Мунтян" тобі пасуватиме.
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19.03.2024 17:08 Відповісти
А ви, баби в штанях, ухилянти зніжені, тікайте від мобілізації- ось вам ілюстрація того,що на нас усих чекає. В першу чергу на чоловіків
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19.03.2024 17:30 Відповісти
На якому напрямку б'єшся, козаче?
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19.03.2024 17:44 Відповісти
 
 