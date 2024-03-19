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Рашисты расстреляли троих гражданских в оккупированном селе Коханы на Херсонщине, - росСМИ

ворог,окупант,росіянин,орк,загарбник

Ранее судимые российские военные расстреляли 3 мирных жителя в оккупированном селе Коханы Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

"Трупы трех жителей села Коханы обнаружили после звуков стрельбы 15 марта. Тела мужчин с огнестрельными ранениями головы нашли соседи в прихожей одного из домов. Погибшие - мужчины с фамилиями Карпусь, Голенков и Вознов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что позже по подозрению в убийстве задержали военнослужащих в/ч 11 843 36-летнего Алексея Булелина и 37-летнего Мунтяна Тарасенко. Оба – из Волгоградской области.

Как выяснило издание, Булелин еще в 2010 году угнал автомобиль и получил условную судимость. Тарасенко, согласно слитым базам, был ранее судим за насильственные действия, однако других подтверждений его судимости издание не нашло.

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Автор: 

оккупация (10196) расстрел (505) военные преступления (1452) Херсонская область (4890)


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Відправте посилання на цю новину Папі Римському....
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19.03.2024 16:22 Ответить
Папа Римський вже готується до зустрічі Пасхи. А потім до зустрічі ... з Богом. Однако.
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19.03.2024 16:24 Ответить
ОЦЕ І Є ДЕНАЦИФІКАЦІЯ - це знищення нації. А потім заселять московитами і скажуть "нашіе історіческіе землі"
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19.03.2024 16:25 Ответить
Меня если бы звали Мунтян, то я бы тоже стал на кривую дорожку
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19.03.2024 16:27 Ответить
Сказала ... Підлога Маккартні
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19.03.2024 16:29 Ответить
Та ти вже свинособачою задовбуєш, буряте - "Мунтян" тобі пасуватиме.
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19.03.2024 17:08 Ответить
А ви, баби в штанях, ухилянти зніжені, тікайте від мобілізації- ось вам ілюстрація того,що на нас усих чекає. В першу чергу на чоловіків
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19.03.2024 17:30 Ответить
На якому напрямку б'єшся, козаче?
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19.03.2024 17:44 Ответить
 
 