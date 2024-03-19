Рашисты расстреляли троих гражданских в оккупированном селе Коханы на Херсонщине, - росСМИ

Ранее судимые российские военные расстреляли 3 мирных жителя в оккупированном селе Коханы Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

"Трупы трех жителей села Коханы обнаружили после звуков стрельбы 15 марта. Тела мужчин с огнестрельными ранениями головы нашли соседи в прихожей одного из домов. Погибшие - мужчины с фамилиями Карпусь, Голенков и Вознов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что позже по подозрению в убийстве задержали военнослужащих в/ч 11 843 36-летнего Алексея Булелина и 37-летнего Мунтяна Тарасенко. Оба – из Волгоградской области.

Как выяснило издание, Булелин еще в 2010 году угнал автомобиль и получил условную судимость. Тарасенко, согласно слитым базам, был ранее судим за насильственные действия, однако других подтверждений его судимости издание не нашло.

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