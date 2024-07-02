Оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районах Георгиевки, Красногоровки, Парасковеевки и Константиновки, - Генштаб

За прошедшие сутки, 1 июля 2024 года, на фронте зафиксировано 189 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы территории Украины

По уточненной информации, за минувшие сутки агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 5 ракетных ударов (с применением 7 ракет), 49 авиационных ударов (задействовал 78 КАБов), совершил почти 4600 обстрелов, в том числе 146 - с использованием реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиационные удары в частности в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Нескучное, Тихое, Волчанские Хутора, Охримовка, Лесная Стенка, Степная Новоселовка, Песчаное, Купянск Узловой, Пивденное Харьковской области и по городу Харьков; Северск, Александрополь, Торецк, Пивничное, Нью-Йорк, Ивановское, Волчье, Воздвиженка, Прогресс, Селидово, Константиновка, Берестки, Веселый Гай, Большая Новоселка и Отрадное Донецкой области; Лобковое и Работино Запорожской области; Бургунка и Гавриловка Херсонской области.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные жилые дома, объекты инфраструктуры и тому подобное.

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Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один склад боеприпасов, одно средство ПВО, две артиллерийские системы, две станции РЭБ/РЛС, 15 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Генштаб также напоминает, что за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1280 человек. Также враг потерял восемь танков, 16 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских системы, три РСЗО, 21 БпЛА оперативно-тактического уровня, две ракеты, 70 автомобилей и четыре единицы специальной техники.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации. Всего здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки - 17. Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Берестового и Песчаного Харьковской области; Стельмаховки Луганской области.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска воспрепятствовали 16 штурмовым действиям противника в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Торское Луганской области.

На Северском направлении Силами обороны отражена 21 атака в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили семь попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Клещиевки и Нового Донецкой области.

На Торецком направлении противник совершил 28 атак в районах населенных пунктов Торецк, Пивничное, Пивденное, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

"На Покровском направлении наши защитники отражали 49 атак московитов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Новоселовка Первая, Сокол, Восход, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении враг совершил 14 штурмов наших позиций в районе Водяного, Макаровки и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось три боевых столкновения в районах Новоданиловки, Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все девять атак россиян успеха не имели.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

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В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.