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Новости Война
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С 1 июля Генштаб трижды за день будет публиковать сведения о ситуации на фронте, - представитель ВСУ Ковалев

Генштаб ЗСУ змінює формат зведень про ситуацію на фронті

С сегодняшнего дня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины будет предоставлять оперативную информацию о российском вторжении трижды в сутки. До этого данные о ситуации на передовой публиковали пять раз в день.

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Генштаб ВСУ сегодня действительно переходит на трехкратное информирование о ситуации относительно российского вторжения и ситуации в зоне боевых действий. Ежедневно в 8 утра на официальных страницах Генштаба мы будем публиковать итоговую сводку о ходе боевых действий и потери российских оккупантов за минувшие сутки", - заявил он.

Ковалев также призвал украинцев включать телемарафон каждый будний день в 8 утра, поскольку спикеры Генштаба будут предоставлять оперативную информацию о ходе боевых действий и потерях оккупантов.

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"Днем на официальных страницах Генштаба мы будем публиковать промежуточную сводку о текущей ситуации на фронте по состоянию на 16:00. В конце суток на официальных страницах Генштаба мы будем публиковать сводку с общей ситуацией на текущие сутки по состоянию на 22:00", - пояснил спикер Генштаба.

Он добавил, что при необходимости Генеральный штаб будет публиковать отдельные экспресс-сообщения о знаковых событиях, связанных с отпором вооруженной агрессии России против Украины.

Также читайте: За июнь потери врага составили: 33713 окупантов, 352 танка, 589 ББМ, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6452)


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Включить телемарафон и не выключать никогда. Там и победим.
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01.07.2024 09:27 Ответить
тобто ставка на юх?
чи пацани на занюх все таки позбираються?
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01.07.2024 09:36 Ответить
Щось я такі зведення та п'ять разів на день в новинах не бачив.
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01.07.2024 09:45 Ответить
Потрібно терміново збільшити їм фінансове забезпечення...жаба давить за успіхи телемарафону...може ще й відзначать до Дня Незалежності, залишилося ж лише 5 декад?!
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01.07.2024 09:45 Ответить
А навіщо? Ми і так знаємо, що у ворога усе погано, в нас - навпаки. Телемарафвон підтвердить.
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01.07.2024 09:46 Ответить
Що це змінить?
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01.07.2024 10:15 Ответить
"зелемарафон" генштабу,розрахований на те ж саме,що і "квартальні виступи" ,починаючи з 2016 року
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01.07.2024 10:17 Ответить
головне щоб ці зведення не були в кремлі на столі
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01.07.2024 10:24 Ответить
можна по 3 потужних гундоса в день записувати
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01.07.2024 10:26 Ответить
 
 