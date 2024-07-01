С 1 июля Генштаб трижды за день будет публиковать сведения о ситуации на фронте, - представитель ВСУ Ковалев

С сегодняшнего дня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины будет предоставлять оперативную информацию о российском вторжении трижды в сутки. До этого данные о ситуации на передовой публиковали пять раз в день.

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Генштаб ВСУ сегодня действительно переходит на трехкратное информирование о ситуации относительно российского вторжения и ситуации в зоне боевых действий. Ежедневно в 8 утра на официальных страницах Генштаба мы будем публиковать итоговую сводку о ходе боевых действий и потери российских оккупантов за минувшие сутки", - заявил он.

Ковалев также призвал украинцев включать телемарафон каждый будний день в 8 утра, поскольку спикеры Генштаба будут предоставлять оперативную информацию о ходе боевых действий и потерях оккупантов.

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"Днем на официальных страницах Генштаба мы будем публиковать промежуточную сводку о текущей ситуации на фронте по состоянию на 16:00. В конце суток на официальных страницах Генштаба мы будем публиковать сводку с общей ситуацией на текущие сутки по состоянию на 22:00", - пояснил спикер Генштаба.

Он добавил, что при необходимости Генеральный штаб будет публиковать отдельные экспресс-сообщения о знаковых событиях, связанных с отпором вооруженной агрессии России против Украины.

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