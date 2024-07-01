За прошедшие сутки войска РФ наступали на Харьковщине, были бои в районах Липцев, Волчанска и Глубокого, - Генштаб
За прошедшие сутки, 30 июня, на фронте зафиксировано 142 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением четырех ракет, 59 авиационных ударов (суммарно 89 КАБ), совершил почти 4600 обстрелов, 94 из них - из реактивных систем залпового огня.
Авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов: Старица, Волчанск, Гурьев Казачок, Липцы, Токаревка Вторая, Веселое, Нескучное, Дергачи, Слобожанское Харьковской области и город Харьков; Сергеевка, Райгородка Луганской области; Серебрянское лесничество; Лиман, Ямполь, Нью-Йорк, Зализное, Торецк, Воздвиженка, Миролюбовка, Желанное, Ивановка, Старомайорское Донецкой области; Бургунка Херсонской области; Тамарино Николаевской области.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.
Удары по врагу
Генштаб напоминает, что за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили: 1110 человек, 19 танков, 26 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем, одна РСЗО, средство ПВО, 36 БпЛА ОТР, две ракеты и 70 автомобилей.
За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, склад боеприпасов, одно средство ПВО и 16 районов сосредоточения личного состава противника.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло 16 боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое.
На Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки и Песчаного Харьковской области; Стельмаховки Луганской области.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.
На Северском направлении Силами обороны отражено восемь штурмовых действий вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.
На Краматорском направлении Силы обороны остановили 10 попыток противника прорвать оборону в районах Клещиевки, Нового и Часова Яра Донецкой области.
На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку населенных пунктов Пивденное, Пивничное и Торецк.
"На Покровском направлении нашими защитниками отражено 42 штурмовых действий в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Прогресс, Новоселовка Первая и Сокол Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей", - говорится в сообщении.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении агрессор совершил 12 штурмов наших позиций возле Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области.
На Гуляйпольском направлении противник пытался наступать неподалеку от Чаривного Запорожской области.
На Ореховском направлении было три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
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