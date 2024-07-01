Минулої доби війська РФ наступали на Харківщині, були бої в районах Липців, Вовчанська та Глибокого, - Генштаб

Упродовж минулої доби, 30 червня, на фронті зафіксовано 142 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари, із застосуванням чотирьох ракет, 59 авіаційних ударів (сумарно 89 КАБ), здійснив майже 4600 обстрілів, 94 із них - з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів: Стариця, Вовчанськ, Гур’їв Козачок, Липці, Токарівка Друга, Веселе, Нескучне, Дергачі, Слобожанське Харківської області та місто Харків; Сергіївка, Райгородка Луганської області; Серебрянське лісництво; Лиман, Ямпіль, Нью-Йорк, Залізне, Торецьк, Воздвиженка, Миролюбівка, Желанне, Іванівка, Старомайорське Донецької області; Бургунка Херсонської області; Тамарино Миколаївської області.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

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Удари по ворогу

Генштаб нагадує, що минулої доби загальні втрати російських загарбників становили: 1110 осіб, 19 танків, 26 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем, одна РСЗВ, засіб ППО, 36 БпЛА ОТР, дві ракети та 70 автомобілів.

За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, склад боєприпасів, один засіб ППО та 16 районів зосередження особового складу противника.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося 16 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки та Піщаного Харківської області; Стельмахівки Луганської області.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку наші війська відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка Луганської області та Торське Донецької області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 10 спроб противника прорвати оборону в районах Кліщіївки, Нового та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік населених пунктів Південне, Північне та Торецьк.

"На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 42 штурмові дій в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка Перша та Сокіл Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Невельське, Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку агресор здійснив 12 штурмів наших позицій біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області.

На Гуляйпільському напрямку противник намагався наступати неподалік Чарівного Запорізької області.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.