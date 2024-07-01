Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 543 810 осіб (+1110 за добу), 8099 танків, 14 599 артсистем, 15 550 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 543 810 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 543810 (+1110) осіб,

танків - 8099 (+19) од,

бойових броньованих машин - 15550 (+26) од,

артилерійських систем - 14599 (+66) од,

РСЗВ - 1111 (+1) од,

засоби ППО - 874 (+1) од,

літаків - 360 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11620 (+36),

крилаті ракети - 2333 (+2),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 19713 (+70) од,

спеціальна техніка - 2448 (+0)

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.