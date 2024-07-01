Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 543 810 осіб (+1110 за добу), 8099 танків, 14 599 артсистем, 15 550 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 543 810 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 543810 (+1110) осіб,
танків - 8099 (+19) од,
бойових броньованих машин - 15550 (+26) од,
артилерійських систем - 14599 (+66) од,
РСЗВ - 1111 (+1) од,
засоби ППО - 874 (+1) од,
літаків - 360 (+0) од,
гелікоптерів - 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11620 (+36),
крилаті ракети - 2333 (+2),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 19713 (+70) од,
спеціальна техніка - 2448 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Під Роботіно, коли від Залужного вимагали перемог, контрнаступ через мінні поля, який він потім відмінив. Чи ти вважаєш що Леопард повністю захищений від ураження, чи може Абрамс "неубієнний".
...їм вдається щось відремонтувати та відновити..
...отримує доступ по пошкодженого озброєння і має можливість щодо ремонту.
Секрет Полішенеля.
І що далі, здаватися, ти ж саме під це ведеш - Фрол Фёдорофф
35 030 чумардосів, 1 168 середньодобово
359 танків
603 ББМ
1 415 ствольна арта - місячний рекорд
23 РСЗВ
59 ППО
1 707 автотехніка
267 спецтехніка - місячний рекорд
йоська сталін максимум що міг зробити відправити на каторгу в гулаг до Сибіру на виправні роботи
В той час коли Гаазький педофіл підготував мобільні крематорії тупо спалити Українців як нацисти євреїів
Фашисти з Німеччини просто "перейняли досвід" в справжніх людожерів - розстрільні команди сходили з розуму.
Мобільний крематорій - це вже ******* забавки. Вони призначені в засрашинців не для живих. А для спалювання тіл цивільних в розбомблених містах - для приховування військових злочинів. Але не так сталося, як гадалося. Знадобились для цивільних тільки в Маріуполі. А так-то - спалюють тіла своїх вояків, щоб вважались "потєряшками" і виплати не платити.