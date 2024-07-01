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Новости Фото Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 543 810 человек (+1110 за сутки), 8099 танков, 14 599 артсистем, 15 550 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 543 810 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 543810 (+1110) человек,

танков - 8099 (+19) ед,

боевых бронированных машин - 15550 (+26) ед,

артиллерийских систем - 14599 (+66) ед,

РСЗО - 1111 (+1) ед,

средства ППО - 874 (+1) ед,

самолетов - 360 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11620 (+36),

крылатые ракеты - 2333 (+2),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 19713 (+70) ед,

специальная техника - 2448 (+0)

втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19620) Генштаб ВС (6452) ликвидация (3680) уничтожение (7197)


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Топ комментарии
+15
Птахи Мадяра добивають підбиту техніку. Зараз уже не економлять скиди.
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01.07.2024 08:07
+13
те що попало у статистику - то вже знищена техніка, яка вже не піддається відновленню. Просто уражена техніка в цю статистику не попадає. Тому зазвичай нерухому уражену техніку наші намагаються добити і спалити, навіть якщо для цього знадобиться декілька fpv-дронів.
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01.07.2024 08:06
+12
За червень
35 030 чумардосів, 1 168 середньодобово
359 танків
603 ББМ
1 415 ствольна арта - місячний рекорд
23 РСЗВ
59 ППО
1 707 автотехніка
267 спецтехніка - місячний рекорд
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01.07.2024 08:06
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Правила форума Совет форумчан
Слід зазначити, що із втраченогої рашистами техніки, їм вдається щось відремонтувати та відновити. Бо відомо з часів другої світової - за ким лишилося поле бою, той отримує доступ по пошкодженого озброєння і має можливість щодо ремонту
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01.07.2024 07:26 Ответить
те що попало у статистику - то вже знищена техніка, яка вже не піддається відновленню. Просто уражена техніка в цю статистику не попадає. Тому зазвичай нерухому уражену техніку наші намагаються добити і спалити, навіть якщо для цього знадобиться декілька fpv-дронів.
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01.07.2024 08:06 Ответить
Птахи Мадяра добивають підбиту техніку. Зараз уже не економлять скиди.
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01.07.2024 08:07 Ответить
А хто рахує втрачену техніку, в статистику йде знищена. Забудь про канони другої світової, зараз нема багатокілометрових проривів щоб щось залишалось вне зони ураження, не дарма дронами добивається підбита техніка. Наші з якоїсь причини залишили "Леопард" і що, кацапи його відремонтували і вернули на поле бою - погнули дуло і носяться як дурень з писанкою.
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01.07.2024 08:25 Ответить
Текс вашого допису суперечлив. Як леопард потапив до рашистівЮ як не через залишення ЗСУ на полі боя? А щодо погнутого ствола, це зрозуміло Де їм брати снаряди, як обслуговувати? Да й понти це все
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01.07.2024 08:41 Ответить
Ти мабудь не бачив відео де ці мавпи за допомогою підйомного крана і фундаментного блоку гнуть дуло. Той танк потім потягли на виставку з підбитою "натівською технікою". Вата радіє, кулачками махає.
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01.07.2024 08:50 Ответить
повторюю питання. як "Леопард" потрапив до лап рашистів?
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01.07.2024 09:00 Ответить
Мій племінник мав честь забрати цей Леопард,так що не ведіться на такі дописи. Я про це писала уже давно
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01.07.2024 09:11 Ответить
Забрав звідки? З мацкви?
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01.07.2024 09:43 Ответить
"Здрасьтє" приїхали.
Під Роботіно, коли від Залужного вимагали перемог, контрнаступ через мінні поля, який він потім відмінив. Чи ти вважаєш що Леопард повністю захищений від ураження, чи може Абрамс "неубієнний".
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01.07.2024 09:29 Ответить
Я вважаю що ти не визнаєш дійсності - мінне поле, тобто лінія зіткнення лишилась за ворогом. Та так, що рашистам вдалось евакуювати підбитий танк. Все інше лише балаканина
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01.07.2024 09:41 Ответить
Твій перший пост головний посил
...їм вдається щось відремонтувати та відновити..
...отримує доступ по пошкодженого озброєння і має можливість щодо ремонту.
Секрет Полішенеля.
І що далі, здаватися, ти ж саме під це ведеш - Фрол Фёдорофф
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01.07.2024 09:57 Ответить
ти блазень? Як втрата одного танку впливає на перебіг бойових дій? До того . А де ти був до березня 22 р?
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01.07.2024 10:27 Ответить
Це ти про реєстрацію, та тут і був тільки під іншим ніком. Жорсткий диск посипався і багато чого відновити не вдалося, після повномаштабного вторгнення бути просто читачем вже не зміг.
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01.07.2024 10:58 Ответить
то нагадай, будь ласка, свій старий логін. На "ЦН" нічого не пропадає
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01.07.2024 11:04 Ответить
За червень
35 030 чумардосів, 1 168 середньодобово
359 танків
603 ББМ
1 415 ствольна арта - місячний рекорд
23 РСЗВ
59 ППО
1 707 автотехніка
267 спецтехніка - місячний рекорд
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01.07.2024 08:06 Ответить
Важкої уявити , скільки у говноїдів тієї арти, якщо кожен день знищується 50-70.
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01.07.2024 08:07 Ответить
Це мабуть не тільки пезпосередньо пушки, но і міномети, агси, спг і тому подібне.
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01.07.2024 08:25 Ответить
Скільки, на 14,6 тисячі менше чим було, "самоходки" вже в "червоній книзі", скоро і причіпна до них приєднається. Тягнути гармату мотоциклом не вийде, коней нема, а більше нічим. Он госдура пропонує створити підрозділи гранатометників на електросамокатах - Карл.
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01.07.2024 08:43 Ответить
Та вони ж мріяли всю Європу захопити,так що наклепали цього сміття десятками тисяч.Але Хіросіма трошки остудила запалені мозочки кацапської нечисті.А потім,внізапна,виявилось що ракети,гармати,танки й літаки їсти неможливо.І недоімперія здохла.З голоду.Тепер же чомусь пручається поки що...
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01.07.2024 09:33 Ответить
про це ще у 30-х роках мріяв червоний комуно-нацист, окупант України йоська сталін (джугашвілі) та уся його комуно-нацисть камарілья молотових, калініних, петровських і тд.тп. ...
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01.07.2024 10:36 Ответить
У комуністів не було мобільних крематорії в як у владіміра путіна
йоська сталін максимум що міг зробити відправити на каторгу в гулаг до Сибіру на виправні роботи
В той час коли Гаазький педофіл підготував мобільні крематорії тупо спалити Українців як нацисти євреїів
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01.07.2024 13:24 Ответить
Газваген (мобільна газова камера) був винайдений та застосовувався в совку під час терору 1937 року.

Фашисти з Німеччини просто "перейняли досвід" в справжніх людожерів - розстрільні команди сходили з розуму.

Мобільний крематорій - це вже ******* забавки. Вони призначені в засрашинців не для живих. А для спалювання тіл цивільних в розбомблених містах - для приховування військових злочинів. Але не так сталося, як гадалося. Знадобились для цивільних тільки в Маріуполі. А так-то - спалюють тіла своїх вояків, щоб вважались "потєряшками" і виплати не платити.
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01.07.2024 22:02 Ответить
Ну, якщо "Знадобились для цивільних тільки в Маріуполі" - тоді можна спати спокійно...
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02.07.2024 11:59 Ответить
Настільки багато, що в штурмових підрозділах основною зброєю "підсилення" в кацапів вже стали навіть не СПГ і не АГС-и, а два 82мм міномети (зазвичай десь 1940х років випуску). Для яких навіть не джип треба, а обов'язково вантажівку, з якими - теж проблеми великі...
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01.07.2024 21:52 Ответить
знову пішли звіти про знищення ворожої броні... Та хоч би на такому рівні, якщо звіти відповідають дійсності...
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01.07.2024 10:18 Ответить
Звіти ЗАВЖДИ віповідали дійсності.
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01.07.2024 13:27 Ответить
ловіть провокатора кінченого. обісрав ГШ ЗСУ України, вишкребок...
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01.07.2024 21:53 Ответить
 
 