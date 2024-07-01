Общие боевые потери РФ с начала войны – около 543 810 человек (+1110 за сутки), 8099 танков, 14 599 артсистем, 15 550 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 543 810 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 543810 (+1110) человек,
танков - 8099 (+19) ед,
боевых бронированных машин - 15550 (+26) ед,
артиллерийских систем - 14599 (+66) ед,
РСЗО - 1111 (+1) ед,
средства ППО - 874 (+1) ед,
самолетов - 360 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 11620 (+36),
крылатые ракеты - 2333 (+2),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 19713 (+70) ед,
специальная техника - 2448 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Під Роботіно, коли від Залужного вимагали перемог, контрнаступ через мінні поля, який він потім відмінив. Чи ти вважаєш що Леопард повністю захищений від ураження, чи може Абрамс "неубієнний".
...їм вдається щось відремонтувати та відновити..
...отримує доступ по пошкодженого озброєння і має можливість щодо ремонту.
Секрет Полішенеля.
І що далі, здаватися, ти ж саме під це ведеш - Фрол Фёдорофф
35 030 чумардосів, 1 168 середньодобово
359 танків
603 ББМ
1 415 ствольна арта - місячний рекорд
23 РСЗВ
59 ППО
1 707 автотехніка
267 спецтехніка - місячний рекорд
йоська сталін максимум що міг зробити відправити на каторгу в гулаг до Сибіру на виправні роботи
В той час коли Гаазький педофіл підготував мобільні крематорії тупо спалити Українців як нацисти євреїів
Фашисти з Німеччини просто "перейняли досвід" в справжніх людожерів - розстрільні команди сходили з розуму.
Мобільний крематорій - це вже ******* забавки. Вони призначені в засрашинців не для живих. А для спалювання тіл цивільних в розбомблених містах - для приховування військових злочинів. Але не так сталося, як гадалося. Знадобились для цивільних тільки в Маріуполі. А так-то - спалюють тіла своїх вояків, щоб вважались "потєряшками" і виплати не платити.