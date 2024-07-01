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Новини Війна
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Із 1 липня Генштаб тричі на день публікуватиме зведення щодо ситуації на фронті, - речник ЗСУ Ковальов

Генштаб ЗСУ змінює формат зведень про ситуацію на фронті

Відсьогодні Генеральний штаб Збройних сил України надаватиме оперативну інформацію щодо російського вторгнення тричі на добу. До цього дані про ситуацію на передовій публікували п’ять разів на день.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Генштаб ЗСУ сьогодні дійсно переходить на триразове інформування про ситуацію щодо російського вторгнення та ситуацію в зоні бойових дій. Щоденно о 8 ранку на офіційних сторінках Генштабу ми будемо публікувати підсумкове зведення про перебіг бойових дій та втрати російських окупантів за минулу добу", - заявив він.

Ковальов також закликав українців вмикати телемарафон кожного буднього дня о 8 ранку, оскільки речники Генштабу надаватимуть оперативну інформацію про перебіг бойових дій та втрати окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби війська РФ наступали на Харківщині, були бої в районах Липців, Вовчанська та Глибокого, - Генштаб

"Вдень на офіційних сторінках Генштабу ми будемо публікувати проміжне зведення щодо поточної ситуації на фронті станом на 16:00. Наприкінці доби на офіційних сторінках Генштабу ми будемо публікувати зведення із загальною ситуацією на поточну добу станом на 22:00", - пояснив речник Генштабу.

Він додав, що за потреби Генеральний штаб публікуватиме окремі експрес-повідомлення про знакові події, пов'язані з відсіччю збройної агресії Росії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За червень втрати ворога склали: 33713 окупантів, 352 танки, 589 ББМ, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6741)


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Включить телемарафон и не выключать никогда. Там и победим.
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01.07.2024 09:27 Відповісти
тобто ставка на юх?
чи пацани на занюх все таки позбираються?
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01.07.2024 09:36 Відповісти
Щось я такі зведення та п'ять разів на день в новинах не бачив.
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01.07.2024 09:45 Відповісти
Потрібно терміново збільшити їм фінансове забезпечення...жаба давить за успіхи телемарафону...може ще й відзначать до Дня Незалежності, залишилося ж лише 5 декад?!
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01.07.2024 09:45 Відповісти
А навіщо? Ми і так знаємо, що у ворога усе погано, в нас - навпаки. Телемарафвон підтвердить.
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01.07.2024 09:46 Відповісти
Що це змінить?
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01.07.2024 10:15 Відповісти
"зелемарафон" генштабу,розрахований на те ж саме,що і "квартальні виступи" ,починаючи з 2016 року
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01.07.2024 10:17 Відповісти
головне щоб ці зведення не були в кремлі на столі
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01.07.2024 10:24 Відповісти
можна по 3 потужних гундоса в день записувати
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01.07.2024 10:26 Відповісти
 
 