Окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах Георгіївки, Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки, - Генштаб

Упродовж минулої доби, 1 липня 2024 року, на фронті зафіксовано 189 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли території України

За уточненою інформацією, за минулу добу агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 5 ракетних ударів (із застосуванням 7 ракет), 49 авіаційних ударів (задіяв 78 КАБів), здійснив майже 4600 обстрілів, в тому числі 146 - із використанням реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаційних ударів зокрема в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Нескучне, Тихе, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Лісна Стінка, Степова Новоселівка, Піщане, Куп’янськ Вузловий, Південне Харківської області та по місту Харків; Сіверськ, Олександропіль, Торецьк, Північне, Нью-Йорк, Іванівське, Вовче, Воздвиженка, Прогрес, Селидове, Костянтинівка, Берестки, Веселий Гай, Велика Новосілка та Одрадне Донецької області; Лобкове і Роботине Запорізької області; Бургунка і Гаврилівка Херсонської області.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури тощо.

Також читайте: Від початку доби відбулося 161 бойове зіткнення. Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку, - Генштаб

Удари по ворогу

За добу, що минула авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один склад боєприпасів, один засіб ППО, дві артилерійські системи, дві станції РЕБ/РЛС, 15 районів зосередження особового складу та ОВТ противника.

Генштаб також нагадує, що минулої доби загальні втрати російських загарбників становили 1280 осіб. Також ворог втратив вісім танків, 16 бойових броньованих машин, 56 артилерійських системи, три РСЗВ, 21 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 70 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу - 17. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Берестового та Піщаного Харківської області; Стельмахівки Луганської області.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 16 штурмовим діям противника в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське і Торське Луганської області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 21 атаку в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили сім спроб противника прорвати оборону наших захисників в районах Кліщіївки і Нового Донецької області.

На Торецькому напрямку противник вчинив 28 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

"На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 49 атак московитів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка і Нетайлове Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Із 1 липня Генштаб тричі на день публікуватиме зведення щодо ситуації на фронті, - речник ЗСУ Ковальов

Також зазначається, що на Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку ворог здійснив 14 штурмів наших позицій в районі Водяного, Макарівки та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районах Новоданилівки, Малої Токмачки і Роботиного Запорізької області.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі дев’ять атак росіян успіху не мали.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби війська РФ наступали на Харківщині, були бої в районах Липців, Вовчанська та Глибокого, - Генштаб

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.