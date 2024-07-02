Общие боевые потери РФ с начала войны – около 545 090 человек (+1280 за сутки), 8107 танков, 14 655 артсистем, 15 566 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 545 090 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 545090 (+1280) человек,

танков - 8107 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 15566 (+16) ед,

артиллерийских систем - 14655 (+56) ед,

РСЗО - 1114 (+3) ед,

средства ППО - 874 (+0) ед,

самолетов - 360 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11641 (+21),

крылатые ракеты - 2335 (+2),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 19787 (+74) ед,

специальная техника - 2452 (+4)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.