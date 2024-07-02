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Новости Фото Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 545 090 человек (+1280 за сутки), 8107 танков, 14 655 артсистем, 15 566 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Знищення російської техніки

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 545 090 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 545090 (+1280) человек,

танков - 8107 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 15566 (+16) ед,

артиллерийских систем - 14655 (+56) ед,

РСЗО - 1114 (+3) ед,

средства ППО - 874 (+0) ед,

самолетов - 360 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11641 (+21),

крылатые ракеты - 2335 (+2),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 19787 (+74) ед,

специальная техника - 2452 (+4)

Также читайте: С начала суток произошло 161 боевое столкновение. Наиболее интенсивно атакует враг на Покровском направлении, – Генштаб

втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19620) Генштаб ВС (6452) ликвидация (3680) уничтожение (7197)


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Топ комментарии
+21
Минув 3782 день москальсько-української війни.
161! одиниця техніки та 1280! чумардосів за день.
Арта 56!, броня 24, логістика 74!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 545 000!!! це більше, ніж таке місто, як Набережні Челни. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 4 000! рил.
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02.07.2024 08:44
+13
автомобільної техніки та автоцистерн - 74 штуки,логістику ломають що дай Боже.Слава нашим збройним силам !
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02.07.2024 07:30
+11
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02.07.2024 08:47
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Правила форума Совет форумчан
автомобільної техніки та автоцистерн - 74 штуки,логістику ломають що дай Боже.Слава нашим збройним силам !
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02.07.2024 07:30 Ответить
Два наших раз*баных самолет на аеродроме стоят дороже чем все ети рашистские ржавые цистерны
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02.07.2024 07:37 Ответить
Так що,не чіпати,хай собі їздять і возять паливо кацапам???
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02.07.2024 07:47 Ответить
Китайські гольф кары...
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02.07.2024 07:47 Ответить
и иФанов на них возят - или свиноцабак...\без разницы - сдохнут...\
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02.07.2024 09:33 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!!))
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02.07.2024 08:05 Ответить
Танки та БТРи закінчуються. Лишаються мотоцикли.
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02.07.2024 08:21 Ответить
Перейдуть рашисти на велосипеди та велорікші, з Китаю підвезуть…
Українці, як санітарний бар'єр для Західних Країни!!!
Але обмилок прутін, на Заході, добряче лайном намазав, по усіх щаблях їх Суспільства, за їх же і гроші, від нафти та газу з московщини!!
Смерть рашистам !! Україна переможе!! Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям !!
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02.07.2024 08:50 Ответить
Нічого,незабаром самокати підженуть!!))
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02.07.2024 11:19 Ответить
Головне - подача пропаганди.
Коли закінчаться автомати і кацапам видадуть ЛОПАТИ замість автоматів...
... ********* і володька будут взахлеб доказівать что "ЛОПАТА НАМНОГО лутьше автомата" потомучто:
1. лопата длиннее
2. лопата острее
3. лопата универсальнее
4. лопату легко носить и патронов ненадо
УРААА!!!!
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02.07.2024 13:04 Ответить
Минув 3782 день москальсько-української війни.
161! одиниця техніки та 1280! чумардосів за день.
Арта 56!, броня 24, логістика 74!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 545 000!!! це більше, ніж таке місто, як Набережні Челни. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 4 000! рил.
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02.07.2024 08:44 Ответить
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02.07.2024 08:47 Ответить
Пів міліона рашистів, потягнув із собою, мертвий обмилок прутін з своїм оточенням!!! Ось таке майбутнє готував цей воєнний злочинець і для України з отими зрадниками України, - ригоАНАЛАМИ та сімоненками+мартиненками+калінкаровим+морозами+мертвечуками+сівковичам+деркачам+клюєвим+льовочкіним з королівськими та тимошенкам…
Памятаймо Українці свою історію за часів московщини!!
Смерть, рашистам-окупантам та убивцям і їх прихвостням ригоАНАЛАМ, в Мирній Україні!!
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02.07.2024 08:45 Ответить
прутін готував інше:
СОГЛАСНІХ - с лопатами в атаку на Берлин
НЕ-СОГЛАСНІХ - с семьями в мобильние крематории
КАСАПОВ - заселить по Украине потому что здесь теплее, земля лутьше и ближе к Европе
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02.07.2024 13:08 Ответить
544000 проскочили .Слава ЗСУ.
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02.07.2024 09:10 Ответить
скоро юбилей по автотехнике с цистернами
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02.07.2024 09:17 Ответить
Десь разом з ювілеєм по чумардосах.
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02.07.2024 11:59 Ответить
Вони що ті "танкі" "ражают"? Про самих кацапів мохна не питати - забухосамиці "наражают" ще і ще за "************".
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02.07.2024 12:47 Ответить
 
 