Общие боевые потери РФ с начала войны – около 545 090 человек (+1280 за сутки), 8107 танков, 14 655 артсистем, 15 566 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 545 090 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 545090 (+1280) человек,
танков - 8107 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 15566 (+16) ед,
артиллерийских систем - 14655 (+56) ед,
РСЗО - 1114 (+3) ед,
средства ППО - 874 (+0) ед,
самолетов - 360 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 11641 (+21),
крылатые ракеты - 2335 (+2),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 19787 (+74) ед,
специальная техника - 2452 (+4)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Українці, як санітарний бар'єр для Західних Країни!!!
Але обмилок прутін, на Заході, добряче лайном намазав, по усіх щаблях їх Суспільства, за їх же і гроші, від нафти та газу з московщини!!
Смерть рашистам !! Україна переможе!! Дякуємо Західним Партнерам за допомогу Українцям !!
Коли закінчаться автомати і кацапам видадуть ЛОПАТИ замість автоматів...
... ********* і володька будут взахлеб доказівать что "ЛОПАТА НАМНОГО лутьше автомата" потомучто:
1. лопата длиннее
2. лопата острее
3. лопата универсальнее
4. лопату легко носить и патронов ненадо
УРААА!!!!
161! одиниця техніки та 1280! чумардосів за день.
Арта 56!, броня 24, логістика 74!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 545 000!!! це більше, ніж таке місто, як Набережні Челни. Кількість населення за 2 роки зменшилась на 4 000! рил.
Памятаймо Українці свою історію за часів московщини!!
Смерть, рашистам-окупантам та убивцям і їх прихвостням ригоАНАЛАМ, в Мирній Україні!!
СОГЛАСНІХ - с лопатами в атаку на Берлин
НЕ-СОГЛАСНІХ - с семьями в мобильние крематории
КАСАПОВ - заселить по Украине потому что здесь теплее, земля лутьше и ближе к Европе