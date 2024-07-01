С начала суток произошло 161 боевое столкновение. Наиболее интенсивно атакует враг на Покровском направлении, – Генштаб

Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны Украины направляют усилия на срыв наступательных планов агрессора и уничтожают его личный состав и технику. С начала суток произошло 161 боевое столкновение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес четыре ракетных удара (с применением шести ракет), 33 авиационных удара (в частности, 50 КАБами) и 433 удара дронами-камикадзе, совершил 3072 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам из артиллерии и других типов вооружения.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские оккупанты 11 раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в районе Глубокого, Липцев и Волчанска. Продолжаются четыре боевых столкновения. Ситуация под контролем наших войск.

17 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Успешно отражены штурмовые действия вблизи населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Стельмаховка. Неподалеку от Синьковки продолжаются три боестолкновения.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские войска совершали также 17 атакующих попыток - вблизи Грековки, Невского и Макеевки. Пять боев продолжаются.

Активным агрессор был и на Северском направлении, где зафиксировано 19 штурмовых действий россиян. Локации боевых столкновений - Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное, Выемка, Верхнекаменское. В районе последнего два боя продолжаются. Захватчики получают достойный отпор.

На Краматорском направлении наши войска остановили пять атак противника в районах Нового и Клещиевки. В Новом, на направлении Часового Яра, одно боестолкновение еще не закончено.

На Торецком направлении россияне пытались 19 раз вклиниться в наши оборонительные рубежи возле населенных пунктов Торецк, Пивничное, Пивденное и Нью-Йорк. Отражены 16 атак, три еще продолжаются.

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Наиболее интенсивно атакует враг на Покровском направлении. Здесь с начала суток происходили 44 штурмовые действия россиян. И в дальнейшем продолжается отражение 14 атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Новоселовка Первая, Евгеновка, Сокол, Восход, Нетайлово.

Россияне платят большую цену за попытки продвигаться на Покровском направлении. Потери противника с начала суток здесь составляют: в личном составе, безвозвратные - 109 оккупантов, санитарные - 181, еще несколько человек взяты в плен. Уничтожен один танк россиян, по одной БМП и МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля "Тигр", два автомобиля и одно багги, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня, а также одна пушка. Среди поврежденной техники врага - танк, пушка, 120-мм миномет и четыре автомобиля.

На Кураховском направлении захватчики пытались семь раз продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Парасковеевка, однако безуспешно.

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Обстановка на юге

На Времовском направлении происходило уже 10 вражеских атак в районах Водяного и Урожайного. Отражение одного штурмового действия еще продолжается. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении потерпели неудачу две атаки противника в сторону Работино и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все восемь атак россиян сегодня успеха не имели.

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