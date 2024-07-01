Более 15 раз за день россияне атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 1 июля войска РФ обстреляли Никопольский район Днепропетровской области более 15 раз. Били из тяжелой артиллерии и дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, кроме применения артиллерии и дронов-камикадзе, россияне сбросили боеприпас с БпЛА.

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Под ударами оккупантов находились Никополь, Мировская, Марганецкая и Покровская громады. Там повреждены 4 частных дома и хозяйственная постройка.



Из-за обстрелов также дважды горел сухостой. Возгорание пожарные ликвидировали.





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Также Лысак сообщил, что в Днепре на месте попадания в многоэтажку выполнено уже почти 65% работ.

"В это время Днепр все еще оправляется от ракетных атак. Сегодняшней и той, что произошла в конце прошлой недели. На месте разбитой врагом многоэтажки разбирают завалы. Спасатели выполнили почти 65% работ.



Около 50 жителей дома обратились за психологической помощью. И получили поддержку от специалистов", - рассказал он.

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