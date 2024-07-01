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Новости Война
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Российская ракета сбита в Синельниковском районе Днепропетровщины

Ракету РФ збито на Дніпропетровщині

Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в ВК "Схід", информирует Цензор.НЕТ.

Около 13:00 01 июля 2024 года подразделением Воздушное командование "Схід" сбита управляемая авиационная ракета противника, вероятно Х-59/69.

Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил, что ракета была сбита в Синельниковском районе.

Смотрите: В Днепре до сих пор разбирают завалы в поврежденной российской атакой многоэтажке. ФОТОрепортаж

Автор: 

ПВО (2824) Днепропетровская область (4063)


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