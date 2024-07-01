Российская ракета сбита в Синельниковском районе Днепропетровщины
Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету на Днепропетровщине.
Об этом сообщили в ВК "Схід", информирует Цензор.НЕТ.
Около 13:00 01 июля 2024 года подразделением Воздушное командование "Схід" сбита управляемая авиационная ракета противника, вероятно Х-59/69.
Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил, что ракета была сбита в Синельниковском районе.
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