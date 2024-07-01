Російську ракету збито у Синельниківському районі Дніпропетровщини
Сили протиповітряної оборони збили російську ракету на Дніпропетровщині.
Про це повідомили у ПК "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
Близько 13:00 01 липня 2024 року підрозділом Повітряне командування "Схід" збито керовану авіаційну ракету противника, ймовірно Х-59/69.
Глава Дніпропетровської ОВА Лисак заявив, що ракету було збито Синельниківському районі.
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