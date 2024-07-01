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Новини Війна
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Російську ракету збито у Синельниківському районі Дніпропетровщини

Ракету РФ збито на Дніпропетровщині

Сили протиповітряної оборони збили російську ракету на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у ПК "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

Близько 13:00 01 липня 2024 року підрозділом Повітряне командування "Схід" збито керовану авіаційну ракету противника, ймовірно Х-59/69.

Глава Дніпропетровської ОВА Лисак заявив, що ракету було збито Синельниківському районі.

Читайте: У Дніпрі досі розбирають завали у пошкодженій російською атакою багатоповерхівці. ФОТОрепортаж

Автор: 

ППО (3262) Дніпропетровська область (3836)


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