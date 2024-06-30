У Дніпрі досі розбирають завали у пошкодженій російською атакою багатоповерхівці. ФОТОрепортаж

У Дніпрі досі розбирають завали у багатоповерхівці, по якій росіяни вдарили 28 червня.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"У потрощеній багатоповерхівці Дніпра рятувальники продовжують розбирати завали. Шукають людей, доля яких досі невідома. З місця події вже вивезли 480 т понівечених конструкцій та сміття", - зазначив він.

Також він розповів, що 30 червня росіяни 10 разів обстрілювали Нікопольський район дронами та артилерією.

"Потерпали Нікополь та Покровська громада. Понівечені приватний будинок й господарська споруда. Ніхто не постраждав. За уточненою інформацією, через вранішній обстріл в районі зайнялася пшениця. Вигоріло 2,5 га. Пожежу загасили", - додав Лисак.

Як писав Цензор.НЕТ, 28 червня, росіяни атакували Дніпро. Було пошкоджено дев'ятиповерхівку.