Росіяни здійснили ракетну атаку на Дніпро: є поранені, пошкоджено 9-поверхівку (оновлено)

Сьогодні, 28 червня, росіяни атакували Дніпро, у місті вибухи.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Гучно у Дніпрі. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою. Деталі – пізніше", - написав він.

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Також Повітряні сили попереджали про ракету на Дніпропетровщині: "курс північно західний. Дніпро - перебувайте в укриттях".

Пізніше повідомлялося про ракету в напрямку Дніпра.

Як згодом інформував Лисак, ворог вчинив ракетну атаку на Дніпро.



"Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів. Попередньо, є поранені", - написав він.