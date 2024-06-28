Росіяни здійснили ракетну атаку на Дніпро: є поранені, пошкоджено 9-поверхівку (оновлено)
Сьогодні, 28 червня, росіяни атакували Дніпро, у місті вибухи.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Гучно у Дніпрі. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою. Деталі – пізніше", - написав він.
Також Повітряні сили попереджали про ракету на Дніпропетровщині: "курс північно західний. Дніпро - перебувайте в укриттях".
Пізніше повідомлялося про ракету в напрямку Дніпра.
Як згодом інформував Лисак, ворог вчинив ракетну атаку на Дніпро.
"Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів. Попередньо, є поранені", - написав він.
Топ коментарі
+5 евгений коноваленко #556652
показати весь коментар28.06.2024 19:53 Посилання
+4 Світлана #580894
показати весь коментар28.06.2024 19:21 Посилання
+2 vp000
показати весь коментар28.06.2024 19:32 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- А збити ракету ви намагались?
- Ні, навіщо, ми ж попереджали.
Якось так виглядають такі повідомлення.
Скільки з ваших родичів та знайомих працювали в КБ "Південне" над ракетними програмами?
де коля-каклєта бикував..метрів 80..
мабудь це його помста
по електростанціях за парєбріком??
підписана ЗЕ угода з Тонгой та Мікронезієй
погано захищає
наші міста та села..