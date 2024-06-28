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Новини
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Росіяни здійснили ракетну атаку на Дніпро: є поранені, пошкоджено 9-поверхівку (оновлено)

Атака на Дніпро 28 червня

Сьогодні, 28 червня, росіяни атакували Дніпро, у місті вибухи.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Гучно у Дніпрі. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою. Деталі – пізніше", - написав він.

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Також Повітряні сили попереджали про ракету на Дніпропетровщині: "курс північно західний. Дніпро - перебувайте в укриттях".

Пізніше повідомлялося про ракету в напрямку Дніпра.

Як згодом інформував Лисак, ворог вчинив ракетну атаку на Дніпро.

"Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів. Попередньо, є поранені", - написав він.

Автор: 

вибух (4504) Дніпро (3295)


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Топ коментарі
+5
щось
підписана ЗЕ угода з Тонгой та Мікронезієй
погано захищає
наші міста та села..
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28.06.2024 19:53
+4
Цим русофашистським виродкам немає прощення ні на цьому,ні на тому світі
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28.06.2024 19:21
+2
Так мобілізуйтеся у ППО й навчіть їх, як правильно збивати.
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28.06.2024 19:32
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Також Повітряні сили https://t.me/kpszsu/15917 попереджали про ракету на Дніпропетровщині.
- А збити ракету ви намагались?
- Ні, навіщо, ми ж попереджали.
Якось так виглядають такі повідомлення.
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28.06.2024 19:20 Відповісти
Так мобілізуйтеся у ППО й навчіть їх, як правильно збивати.
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28.06.2024 19:32 Відповісти
Я з Дніпра, мені видніше, була цілковита тиша, потім один раптовий потужний вибух. Цю ракету ніхто збивати не намагався.
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28.06.2024 19:42 Відповісти
Те, що збивати немає чим, на думку не спадало?
Скільки з ваших родичів та знайомих працювали в КБ "Південне" над ракетними програмами?
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28.06.2024 19:45 Відповісти
Ну так ось мобілізуйтеся та намагайтеся.
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28.06.2024 20:26 Відповісти
Цим русофашистським виродкам немає прощення ні на цьому,ні на тому світі
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28.06.2024 19:21 Відповісти
https://t.me/voynareal/92660 Тварі вдарили по щільній житловій забудові в самісінькому центрі Дніпра
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28.06.2024 19:24 Відповісти
https://t.me/voynareal/92654 Просто немає слів…багатоповерхівка у Дніпрі після прильоту
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28.06.2024 19:26 Відповісти
https://t.me/huevuy_dnepr/31901 Зруйновані 4 поверхи. Є постраждалі люди. Всі служби вже працюють.
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28.06.2024 19:30 Відповісти
пишут было две крылатые ракеты , одну наверное сбили или сама упала не долетев
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28.06.2024 19:39 Відповісти
це не подалік того місця
де коля-каклєта бикував..метрів 80..
мабудь це його помста
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28.06.2024 19:46 Відповісти
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28.06.2024 19:47 Відповісти
а чому ми не б'ємо по мацквє
по електростанціях за парєбріком??
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28.06.2024 19:50 Відповісти
Станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. На жаль, жертв може бути більше, - Ігор Клименко
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28.06.2024 19:51 Відповісти
щось
підписана ЗЕ угода з Тонгой та Мікронезієй
погано захищає
наші міста та села..
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28.06.2024 19:53 Відповісти
гра в одні ворота, коли вже будем бомбити москву????
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28.06.2024 20:15 Відповісти
 
 