Россияне совершили ракетную атаку на Днепр: есть раненые, повреждена 9-этажка (обновлено)
Сегодня, 28 июня, россияне атаковали Днепр, в городе взрывы.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Шумно в Днепре. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Детали - позже", - написал он.
Также Воздушные силы предупреждали о ракете на Днепропетровщине: "Курс северо-западный. Днепр - находитесь в укрытиях".
Позже сообщалось о ракете в направлении Днепра.
Как впоследствии информировал Лысак, враг совершил ракетную атаку на Днепр.
"Повреждена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей. Предварительно есть раненые", - написал он.
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+5 евгений коноваленко #556652
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+4 Світлана #580894
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- А збити ракету ви намагались?
- Ні, навіщо, ми ж попереджали.
Якось так виглядають такі повідомлення.
Скільки з ваших родичів та знайомих працювали в КБ "Південне" над ракетними програмами?
де коля-каклєта бикував..метрів 80..
мабудь це його помста
по електростанціях за парєбріком??
підписана ЗЕ угода з Тонгой та Мікронезієй
погано захищає
наші міста та села..