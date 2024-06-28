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Россияне совершили ракетную атаку на Днепр: есть раненые, повреждена 9-этажка (обновлено)

Атака на Дніпро 28 червня

Сегодня, 28 июня, россияне атаковали Днепр, в городе взрывы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Шумно в Днепре. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Детали - позже", - написал он.

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Также Воздушные силы предупреждали о ракете на Днепропетровщине: "Курс северо-западный. Днепр - находитесь в укрытиях".

Позже сообщалось о ракете в направлении Днепра.

Как впоследствии информировал Лысак, враг совершил ракетную атаку на Днепр.

"Повреждена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей. Предварительно есть раненые", - написал он. 

Автор: 

взрыв (6795) Днепр (4437)


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Топ комментарии
+5
щось
підписана ЗЕ угода з Тонгой та Мікронезієй
погано захищає
наші міста та села..
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28.06.2024 19:53
+4
Цим русофашистським виродкам немає прощення ні на цьому,ні на тому світі
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28.06.2024 19:21
+2
Так мобілізуйтеся у ППО й навчіть їх, як правильно збивати.
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28.06.2024 19:32
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Також Повітряні сили https://t.me/kpszsu/15917 попереджали про ракету на Дніпропетровщині.
- А збити ракету ви намагались?
- Ні, навіщо, ми ж попереджали.
Якось так виглядають такі повідомлення.
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28.06.2024 19:20 Ответить
Так мобілізуйтеся у ППО й навчіть їх, як правильно збивати.
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28.06.2024 19:32 Ответить
Я з Дніпра, мені видніше, була цілковита тиша, потім один раптовий потужний вибух. Цю ракету ніхто збивати не намагався.
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28.06.2024 19:42 Ответить
Те, що збивати немає чим, на думку не спадало?
Скільки з ваших родичів та знайомих працювали в КБ "Південне" над ракетними програмами?
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28.06.2024 19:45 Ответить
Ну так ось мобілізуйтеся та намагайтеся.
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28.06.2024 20:26 Ответить
Цим русофашистським виродкам немає прощення ні на цьому,ні на тому світі
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28.06.2024 19:21 Ответить
https://t.me/voynareal/92660 Тварі вдарили по щільній житловій забудові в самісінькому центрі Дніпра
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28.06.2024 19:24 Ответить
https://t.me/voynareal/92654 Просто немає слів…багатоповерхівка у Дніпрі після прильоту
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28.06.2024 19:26 Ответить
https://t.me/huevuy_dnepr/31901 Зруйновані 4 поверхи. Є постраждалі люди. Всі служби вже працюють.
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28.06.2024 19:30 Ответить
пишут было две крылатые ракеты , одну наверное сбили или сама упала не долетев
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28.06.2024 19:39 Ответить
це не подалік того місця
де коля-каклєта бикував..метрів 80..
мабудь це його помста
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28.06.2024 19:46 Ответить
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28.06.2024 19:47 Ответить
а чому ми не б'ємо по мацквє
по електростанціях за парєбріком??
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28.06.2024 19:50 Ответить
Станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. На жаль, жертв може бути більше, - Ігор Клименко
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28.06.2024 19:51 Ответить
щось
підписана ЗЕ угода з Тонгой та Мікронезієй
погано захищає
наші міста та села..
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28.06.2024 19:53 Ответить
гра в одні ворота, коли вже будем бомбити москву????
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28.06.2024 20:15 Ответить
 
 