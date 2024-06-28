Россияне совершили ракетную атаку на Днепр: есть раненые, повреждена 9-этажка (обновлено)

Сегодня, 28 июня, россияне атаковали Днепр, в городе взрывы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Шумно в Днепре. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Детали - позже", - написал он.

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Также Воздушные силы предупреждали о ракете на Днепропетровщине: "Курс северо-западный. Днепр - находитесь в укрытиях".

Позже сообщалось о ракете в направлении Днепра.

Как впоследствии информировал Лысак, враг совершил ракетную атаку на Днепр.

"Повреждена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей. Предварительно есть раненые", - написал он.