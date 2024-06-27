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В Шевченковском районе Киева взорвался энергообъект, возник пожар, - Кличко (обновлено)

Київ

В Киеве на энергообъекте произошел взрыв с последующим пожаром.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место происшествия", - рассказал Кличко.

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Информации о жертвах, раненых и причинах взрыва Кличко не предоставил.

Позже Кличко уточнил: "На трансформаторной подстанции в Шевченковском районе столицы возникло короткое замыкание, наблюдается задымление. Дальнейшего горения нет. Разрушений, повреждений помещений и пострадавших нет".

Віталій Кличко про вибух у Києві

Автор: 

взрыв (6792) Киев (25655) Кличко Виталий (4649) энергетика (2566)


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Топ комментарии
+8
Вони довийожуються з цими відключеннями. Ви розумієте коли вмикають ту чи іншу підстанцію всі люди які заживлені від неї намагаються включити все холодильники, бойлери, праски, електроплити, кондиціонери масово. На вулиці спека, який трансформатор це витримає?
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27.06.2024 19:20
+6
Схоже на диверсію😡
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27.06.2024 19:20
+4
Тоді має спрацьовувати захист від перевантаження і нічого не має вибухати
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27.06.2024 19:33
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Правила форума Совет форумчан
Усі наші ЧП та нещастя від нехтування правил експлуатації, та "забивболт" на безпеку; по совковому - "авось"... Ось і маємо, плюс орковійна.
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27.06.2024 19:06 Ответить
Шевченківський район вийшов з чату "Планові відключення".
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27.06.2024 19:08 Ответить
Нічого нового, енергооб'єкт втомився.
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27.06.2024 19:12 Ответить
Вони довийожуються з цими відключеннями. Ви розумієте коли вмикають ту чи іншу підстанцію всі люди які заживлені від неї намагаються включити все холодильники, бойлери, праски, електроплити, кондиціонери масово. На вулиці спека, який трансформатор це витримає?
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27.06.2024 19:20 Ответить
Тоді має спрацьовувати захист від перевантаження і нічого не має вибухати
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27.06.2024 19:33 Ответить
Ключове слово має спрацьовувати...
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27.06.2024 19:37 Ответить
та кожен витримує, окрім того що в Шевченківському районі
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27.06.2024 19:42 Ответить
Ну не всі..в мене тільки холодильник і бойлер))
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27.06.2024 19:46 Ответить
А в мене ще й ноутбук і смартТВ де жінка Ютуб постійно дивиться)) Бойлер включаю піся 23:00 до ранку дивись і нагріється )) Холодильник тут без варіантів, треба постійно працювати йому, правда навесні прийшлось купувати новий, бо старий торішні блекаути уграли )))
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28.06.2024 13:09 Ответить
Чорд..точно - телевізор, роутер і 2 телефони)) фсьо, перебір з ліпєстрічєством((

Про холодильник - то ж капець, без нього неможна, а коштує зараз..а на оті дтеки неможна подати на відшкодування - що з їх вини..відмазуваться будуть форсмажором й військовими діями..
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28.06.2024 13:44 Ответить
Я собі купив не дорогий, але литовський Snaige за 15000. Не захотів купувати турецькі та китайські. Поки працює, як далі буде не знаю. Але той що в мене був то в ньому термоізоляція була краще, той без енергії міг годин до 15 морозилку замороженою тримати і продукти за цей час більш-менш прохолодні. А цей годин 5 і в морозильній камері вже водичка появляється.
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28.06.2024 14:03 Ответить
Так отож..в мене морозилка добу тримає..а через ці відключення, якщо що - такий вже точно не куплю..
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28.06.2024 15:59 Ответить
Я ще чого купив. В характеристиках було сказано, що автономна робота холодильника до 17 годин. То я і купився. Але, ще хочу зазначити, що в морозильній камері я зараз нічого не тримаю. Поруч з домом супермаркет, можна рахувати, що в дворі )) Якщо треба там м'яса чи риби завжди можна купити. В них там генератори є, Wi-Fi безкоштовний іноді в квартиру долітає, але не завжди )). Може якби морозилка була заповнена то і тримав би, а то пуста постійно ))
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28.06.2024 19:29 Ответить
Ми давно купували років 13-14 тому. Й свій брали через антивандальне покриття корпусу🤣 бо в нас кіт із песом були - специ з відкритя міжкімнатних дверей, шкафів, холодильника..попередній холодильник тупо вбили))
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28.06.2024 21:19 Ответить
Ну в мене собачок-котиків немає )) Я живу в багатоповерхівці, нічого проти тваринок не маю, і ми з дружиною тримаємось такої думки, що тримати тваринок можуть собі дозволяти тільки ті люди у яких свій дім, а в квартирах тримати це знущатись і з себе і з тваринки. Не нав'язую нікому своєї думки, але на неї я теж маю право )))
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01.07.2024 13:06 Ответить
то шо, краще не вимикати? Сразу б так і написав, бо Укренерго думало що всім все ок
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27.06.2024 20:29 Ответить
Для того, щоб висловити свою думку на рахунок того вимикати чи не вимикати, треба володіти інформацією який стан ЛЕП та трансформаторних підстанцій. Взагалі то енергосистема це дуже складне розгалуження енергоносіїв. Якщо багато пошкоджень ЛЕП та трансформаторних підстанцій то вимикати звісно треба тому, що де раніше енергія передавалась, наприклад по двом чи трьом ЛЕПам, а зараз залишилась одна і якщо навантажити її настільки наскільки навантажували дві чи три лінії, а на понижуючих трансформаторних підстанціях поставити запобіжники більшого амперажу то погорять і ЛЕПи і ТП. Думаю, що в сфері стан генерації енергії не такий плачевний як з засобами її транспортування, куди кацапи б'ють останній час.
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28.06.2024 13:03 Ответить
Зелені закопувати не збираються..
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28.06.2024 13:45 Ответить
Кого закопувати?
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28.06.2024 13:56 Ответить
Пропонували ж повітряні високовольтні провода під землю кинути, типу як у Європі, щоб пошкоджень було менше..
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28.06.2024 20:51 Ответить
нікому ніколи таку маячню не кажи, особливо в колі людей які не прокурили уроки фізики в шкільному туалеті як ти
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28.06.2024 21:34 Ответить
То не я казала, то ще півроку тому таким був забитий весь інет. І в нас теж збирались кабелі під землю ховати. Так що то не до мене з фізикою. Ще пропонували й трансформатори заглиблювати й над ними ще укриття будувати. Виступала купа народу, казали що таке можна й треба робити.

Відразу кажу - ссиль не дам, скрін не дам, бо не зберігаю таке.
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28.06.2024 21:49 Ответить
Схоже на диверсію😡
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27.06.2024 19:20 Ответить
Тре привлекать к разъясненияи пана Водяного, более квалифицированно это сделает. Мож в спешке недавно монтировали, не дожали гайку - большое сопротивление контакта, отгорела "веревка", еще и коротнула рядом две... Або не сработала защита по перегрузке, если таковую установили... Думаю, в случае диверсии, последствия были бы более плачевные.
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27.06.2024 20:49 Ответить
До Катлєти приєднали "********** палачку"?))
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27.06.2024 19:34 Ответить
За влади торчка на краще і годі чекати
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27.06.2024 20:00 Ответить
Буває. Для нашого обленерго що ракети що гроза - одинаково рубить.
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27.06.2024 21:58 Ответить
 
 