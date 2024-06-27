В Шевченковском районе Киева взорвался энергообъект, возник пожар, - Кличко (обновлено)
В Киеве на энергообъекте произошел взрыв с последующим пожаром.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место происшествия", - рассказал Кличко.
Информации о жертвах, раненых и причинах взрыва Кличко не предоставил.
Позже Кличко уточнил: "На трансформаторной подстанции в Шевченковском районе столицы возникло короткое замыкание, наблюдается задымление. Дальнейшего горения нет. Разрушений, повреждений помещений и пострадавших нет".
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+8 Грицько Злий
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Про холодильник - то ж капець, без нього неможна, а коштує зараз..а на оті дтеки неможна подати на відшкодування - що з їх вини..відмазуваться будуть форсмажором й військовими діями..
Відразу кажу - ссиль не дам, скрін не дам, бо не зберігаю таке.