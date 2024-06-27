В Шевченковском районе Киева взорвался энергообъект, возник пожар, - Кличко (обновлено)

В Киеве на энергообъекте произошел взрыв с последующим пожаром.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место происшествия", - рассказал Кличко.

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Информации о жертвах, раненых и причинах взрыва Кличко не предоставил.

Позже Кличко уточнил: "На трансформаторной подстанции в Шевченковском районе столицы возникло короткое замыкание, наблюдается задымление. Дальнейшего горения нет. Разрушений, повреждений помещений и пострадавших нет".