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В Киеве спасатели достали мужчину, упавшего под поезд в метро: Движение на красной линии восстановлено. ФОТО

В Киеве спасатели деблокировали мужчину из-под поезда на станции метро "Университет".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В 11:57 деблокирован пострадавший из-под вагона метро. В шоковом состоянии, без травматической ампутации нижних конечностей", - говорится в сообщении.

Пострадавшего передали работникам скорой помощи.

Как сообщила КГГА, в метрополитене возобновили движение поездов по красной линии метро.

Отмечается, что обстоятельства инцидента падения пассажира под поезд выясняют правоохранительные органы.

У Києві рятувальники дістали чоловіка, який впав під потяг в метро
У Києві рятувальники дістали чоловіка, який впав під потяг в метро

Смотрите: В Киеве на станции "Университет" мужчина попал под поезд: ему зажало ноги. ФОТОрепорта

Автор: 

Киев (25655) Метрополитен (1016) ГСЧС (4998)


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Щас жарко. Могло и голову напеки. Так что носим кепки
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27.06.2024 13:59 Ответить
Так там же де підземка спеки немає.
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27.06.2024 14:30 Ответить
С жары в холод спустился, перепад температуры тела вроде как в обе стороны работает, или намекаешь, что мусье был под шафе и его просто занесло?
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27.06.2024 14:33 Ответить
Іменно на це я й натякаю. Скільки раз сам відтягував. Стоїть падло п'яне і шатається, і головне що біля самого краю стоїть. Починаєш його відводити, а воно падло ще й битися лізе. Треба, щоб були перили, а потім як поїзд зупинився вони опускались.
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27.06.2024 14:36 Ответить
 
 