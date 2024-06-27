В Киеве спасатели достали мужчину, упавшего под поезд в метро: Движение на красной линии восстановлено. ФОТО

В Киеве спасатели деблокировали мужчину из-под поезда на станции метро "Университет".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В 11:57 деблокирован пострадавший из-под вагона метро. В шоковом состоянии, без травматической ампутации нижних конечностей", - говорится в сообщении.

Пострадавшего передали работникам скорой помощи.

Как сообщила КГГА, в метрополитене возобновили движение поездов по красной линии метро.

Отмечается, что обстоятельства инцидента падения пассажира под поезд выясняют правоохранительные органы.





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